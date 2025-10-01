Sport

Kassai győzelmével a tabella élére állt a DAC

A DAC az első félidő hajrájában döntötte el a mérkőzést (Fotó: DAC 1904)

Kassa

A DAC labdarúgócsapata 2:0-ra győzött Kassán, a Niké Liga 2. fordulójának pótolt mérkőzésén.

A DAC nyári, kassai bajnokija a keletiek európai kupaszereplése miatt maradt el. Az október első napjára halasztott találkozót általános meglepetésre az utolsó helyről várták a hazaiak, az elmúlt napokban sokan Roman Skuhravý menesztéséről pusmogtak, de a cseh szakembert megerősítette posztján a kassai vezetőség.

A DAC elégedett lehet az első nyolc forduló mérlegével (15 pont, egyetlen vereség), bár a múlt heti, csallóközi derbi 1:1-es végeredményére biztosan nem büszke. 

A botlás után Branislav Fodrek, a csallóköziek vezetőedzője több helyen is változtatott csapatán: visszatért a kezdőbe az immár teljesen felépült Kacsaraba és Herc, míg Blažek és Gruber a cserepadra szorult. A harmadik változás a sokak szerint legproblémásabbnak számító balhátvéd posztján történt, ahol Rhyan Modesto kapta meg a lehetőséget a bizonyításra Mendez helyett.

Fél óra alvás és két villámcsapás

A kassaiak kezdték jobban a találkozót, az első tíz percben két próbálkozásuk is volt, majd Popovicsnak egy hálóba tartó veszélyes beadást is ki kellett ütnie. Negyed óra elteltével sem ébredt fel a DAC, sőt a hazaiak körbelőtték Popovics kapuját – huszonöt perc elteltével már 8:1 volt a helyzetek aránya. Ekkor úgy tűnt, a komáromiak után újabb csapat készült fel meglehetősen jól a sárga-kékekből...

Aztán a vendégek a 30. perc környékén stabilizálták magukat és Redzic révén kidolgozták első nagyobb helyzetüket. A félidő hajrájára pedig nem csak stabillá váltak, hanem tökéletesen akklimatizálódtak a csallóköziek: a 41. percben Djukanovic a tizenhatos vonalán ügyesen tette át bal lábára a labdát, majd védhetetlenül Kira kapujába ívelt – 0:1, a DAC montenegrói támadója a maximumot hozta ki a góllal egyáltalán nem kecsegtető helyzetből. A 44. percben Ouro gyötörte be laposan a labdát a középen szabadon maradt Hercnek, aki könnyedén a hálóba lőtt – 0:2. A következő akció pedig akár el is dönthette volna a mérkőzést, Djukanovic lövése a kapufán végezte...

Az első félidőben összességében az első harminc perc a hazaiaké volt, de kipukkant a lufi és a folytatásban megmutatkozott a DAC minősége.

Jegyzőkönyv

FC Košice–DAC 0:2 (0:2)

Gólszerzők: Djukanovic (41.), Herc (45.)

Jv.: Dzivjak, 2189 néző

Sárga lap: Tuboly (DAC)

KOŠICE: Kira–Teplan (71. Perisic), Krivák (46. Gallovič), Kružliak (46. Goljan)–Kakay, Zsigmund, Jakúbek, Magda–Kovács (71. Domik)–Miljanic (61. Rehus), Čerepkai

DAC: Popovics–Kapanadze, Kacsaraba, Nemanic, Modesto–Herc (61. Udvaros, 68. Sylla), Tuboly, Ouro–Redzic (61. Gruber), Djukanovic (68. Gagua), Ramadan (80. Blažek)

Nem izzadt vért a DAC

A második játékrészt is a kassaiak kezdték aktívabban, de a túloldalon az 53. percben Ramadannak már ajtó-ablak helyzete volt.

Fodrek egy óra elteltével Hercet és kisebb meglepetésre Redzicet is lecserélte, Helyükre Udvaros és Gruber érkezett. Előbbi alig pár perccel a pályára lépése után akkora combost kapott, hogy le is kellett cserélni. 

Továbbra is a kassaiak voltak a kezdeményezőbbek, de helyzetekig csak ritkán jutottak el. A játék nem volt igazán élvezetes, inkább a küzdelem dominált. Hosszabb idő után Gruber előtt adódott ziccer, de a 76. percben a kapussal szemben a felső lécet találta telibe.

A hajrában ismét rákapcsoltak a hazaiak, egy ízben büntetőt is reklamáltak Modesto kezezése miatt, de a dunaszerdahelyiek összességében nem izzadtak vért, hogy megtartsák kétgólos előnyüket.

Győzelmével a DAC átvette a vezetést a tabellán, de az ugyanannyi ponttal rendelkező Slovan egy meccsel kevesebbet játszott, ahogy a harmadik helyen álló Spartak is.

