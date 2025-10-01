Kassai győzelmével a tabella élére állt a DAC

A DAC nyári, kassai bajnokija a keletiek európai kupaszereplése miatt maradt el. Az október első napjára halasztott találkozót általános meglepetésre az utolsó helyről várták a hazaiak, az elmúlt napokban sokan Roman Skuhravý menesztéséről pusmogtak, de a cseh szakembert megerősítette posztján a kassai vezetőség.

A DAC elégedett lehet az első nyolc forduló mérlegével (15 pont, egyetlen vereség), bár a múlt heti, csallóközi derbi 1:1-es végeredményére biztosan nem büszke.

A botlás után Branislav Fodrek, a csallóköziek vezetőedzője több helyen is változtatott csapatán: visszatért a kezdőbe az immár teljesen felépült Kacsaraba és Herc, míg Blažek és Gruber a cserepadra szorult. A harmadik változás a sokak szerint legproblémásabbnak számító balhátvéd posztján történt, ahol Rhyan Modesto kapta meg a lehetőséget a bizonyításra Mendez helyett.