Kajak–kenu vk – Magyar éremeső a szombat délelőtti döntőkben

A viadal első döntős blokkjában hét finálét bonyolítottak le, ezek közül hatban volt hazai hajó, s az indulóknak napos, de rendkívül szeles és hűvös időjáráshoz kellett alkalmazkodniuk.

Az első hazai érdekeltségű döntő, a férfi kajak négyesek 500 méteres versenye máris nagy magyar sikert hozott, az Opavszky Márk, Fodor Bence, Balogh Gergely és Tamási Zsombor alkotta hajó ugyanis nagyszerű teljesítménnyel minden ellenfelét maga mögé utasította. Már a rajtjuk is remekül sikerült, s bár az olimpiai bajnok németek egy pontot átvették tőlük a vezetést, a végén visszatámadtak és megszerezték az aranyérmet. A másik hazai hajó, a Nádas Bence, Hidvégi Hunor, Hidvégi Zalán és Keller Gergő összeállítású csapat parádés hajrával a harmadik lett a németek mögött.

A nők hasonló számában is két magyar egységért lehetett szorítani, s ők meg is hálálták a buzdítást. A két egység közül Gombás Alíz, Kőhalmi Emese, Ujfalvi Laura és Pető Hanna teljesített jobban, a spanyolok mögött másodikként célba érkezve ezüstérmet ünnepelhetett, de a 200-as specialista, valamint a párizsi bronzérmes párosokból „összegyúrt” Kiss Blanka, Fojt Sára, Pupp Noémi és Lucz Anna alkotta csapat is csak három századdal maradt le a dobogóról. A győzelem a végig vezető spanyoloké lett, míg a harmadik helyen a németek végeztek.

A női kenu párosok 500 méteres, olimpiai számában a tavalyi olimpián negyedik Kiss Ágnes, Nagy Bianka kettős pénteken fölényes előfutam-győzelemmel tette le a névjegyét a számára duplán hazai pályának számító Maty-éren, és a döntőben ha lehet, még egy lapáttal rátett a korábbi produkciójára. A rajtjuk elfogadhatóan sikerült, féltávnál pedig a második helyen haladtak át a spanyolok mögött. A hajrában aztán minden tartalékukat mozgósították, méterről méterre dolgozták le a hátrányukat, majd növelték előnyüket és parádés győzelmet arattak. Az elfáradó spanyolokat végül a kínaiak is megelőzték.

Női K–1 1000 méteren pénteken mindkét hazai egység magabiztosan lépett tovább a legjobb kilenc közé, s a fináléban a két héttel ezelőtti válogató meglepetésembere, a 24 éves szolnoki 24 éves Csikós Zsóka, valamint 22 éves, újpesti Rendessy Eszter is éremszerzésre törekedett. Csikós jól kezdett, egy ideig vezetett is, majd az új-zélandi Aimee Fisherrel együtt haladtak az élen. A táv második felében aztán a rivális ellépett, a magyar kajakos pedig magabiztosan tartotta a második helyet, s végül ezüstérmes lett. Rendessy nagyot hajrázva harmadikként ért be.

A sprintszámok nem hoztak magyar érmet: férfi K–1 200 méteren Csizmadia Kolos negyedik, Birkás Balázs hatodik, míg férfi C–1 200-on Hajdu Jonatán negyedik, Hodován Dávid hetedik lett.

A B döntős magyarok közül Uhrin Dávid 11., Buday Domonkos pedig 18. lett összesítésben C–1 500 méteren, a Győre Panna, Molnár Csepke duó pedig 14. C–2 500 méteren.

A vasárnapig tartó szegedi viadal, amelyen 43 ország közel 800 versenyzője, köztük 49 magyar indul, az év első nemzetközi versenye a gyorsasági szakágban. A hétvégi döntőket élőben közvetíti az M4 Sport és az m4sport.hu.