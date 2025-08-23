Kopasz Bálint ismét a királyszám trónján, négy magyar érem a kajak-kenu vb szombati döntőjében

A program során hat plusz egy magyar egység volt érdekelt, az épek fináléi mellett Varga Katalin a para versenyek KL2-es kategóriájában szállt vízre.

Elsőként, C–1 500 méteren Opavszky Réka állt be a rajtgépbe, aki éppen szombaton ünnepli a 22. születésnapját. Az Újpest friss Európa-bajnoki ezüstérmes kenusa a középfutam után az MTI-nek azt mondta, esélyesnek érzi magát az éremszerzésre, de ez végül nem jött össze. A címvédő ukrán Ludmila Luzan kilőtt a rajtból és előnyét végig megőrizve diadalmaskodott, mögötte a kanadai Katie Vincent és a spanyol Maria Corbera ért be a második és harmadik helyen. Opavszky végig a középmezőnyben lapátolt és végül a negyedik helyet szerezte meg.