Csizmadia Kolos világbajnok lett
Kajak-kenu-vb: három magyar dobogó, történelmi szlovákiai siker
A magyar versenyzők három érmet, két aranyat és egy ezüstöt szereztek a péntek délutáni döntőkben a milánói kajak-kenu világbajnokságon.
Az eredményes elő- és középfutamos szereplésnek köszönhetően mind a hét, pénteki fináléban volt magyar hajó.
Megint ezüst
Közülük elsőként a férfi K4 500-as egység zárt a dobogón. Az Opavszky Márk, Fodor Bence, Balogh Gergely és Tamási Zsombor egység jól kezdett, féltávnál másodikak voltak a portugálok mögött. A verseny második felében vezettek is, de a portugálok visszatámadtak, és végül ha csak öt századmásodperccel is, de a két éve is ezüstérmes magyarok elé kerültek.
„Viszonylag gyorsan sikerült feldolgozni, hogy ezüstérmet nyertünk, azt nehezebb lett volna, ha lemaradunk a dobogóról”
– poénkodott a vezérevezős Opavszky.
Fodor elmondta, a pályán mindent megcsináltak, amit szerettek volna:
„A végén nem tudtam, hányadik helyen végeztünk, azt láttam, hogy elöl vagyunk, de hogy elsők, másodikak vagy harmadikak vagyunk, arról fogalmam sem volt. Szoros volt a befutó, öt századdal maradtunk csak le az aranyról, de ezt bármikor aláírtam volna.”
Balogh szerint az a titkuk, hogy majdnem mindenki ült már csapathajóban, és hogy összeért az egységük. Az élete első felnőtt vb-jén szerepelő Tamási Zsombor pedig hozzátette, a szétlövés óta eltelt 12 hétben végig az volt a fejükben, hogy meg akarják mutatni és fel akarnak állni a dobogóra, ami sikerült is.
Kezdődik az éremgyűjtés?
A račicei Eb-n három aranyérmet szerző Csikós Zsóka – aki Milánóban is három számban indul – legnagyobb ellenfelének az új-zélandi Aimee Fishert várták a K1 1000 m döntőjében. Csikós az ausztrál Alyssa Buck és Fisher társaságában gyorsan ki is vált a mezőnyből. Ötszáz méterhez együtt érkezett ez a hármas, majd Fisher leszakadt, Csikós pedig a hajrában fokozatosan zárkózott az ausztrálra, le is hagyta, s végül magabiztosan szerezte meg az aranyérmet, élete első felnőtt-vb-jén.
„Nagyon fájt ez a döntő, nagyon meghaltam. Közben néhányszor fel is akadtam a hínárokra, vicces verseny volt
– kezdte értékelését a friss világbajnok. –
Szerettem volna jó időt menni, ehhez egy erős első ötszázra volt szükségem, és elég erősre is sikerült. Utána próbáltam visszavenni és bíztam benne, hogy az utolsó 200-am erős lesz, ezt sokat gyakoroltuk az edzéseken. Eléggé meglepett, hogy Fisher nem jött velünk, azt gondoltam, hogy a közepét jobban fogja bírni. Maradt az ausztrál és amikor már hallottam, hogy nagyon nyögdécsel, akkor ráindítottam még egyet, akkor vettem át a vezetést.”
Rég várt siker
Csizmadia Kolos semmit sem bízott a véletlenre K1 200 méteren, kilőtt a rajtból és végig vezetve, a saját maga által diktált tempót végig bírva győzött, joggal ütve a mellét a célba érkezést követően. A magyarok legutóbb 1997-ben, Dartmouth-ban ünnepelhettek vb-győzelmet ebben a számban, akkor Fehérvári Vince lett világbajnok.
„Nagyon jó futam volt, végre egy hibátlan pályával sikerült befejeznem a versenyt. Végig higgadt voltam, tudatában voltam annak, hogy felkészültem rendesen, így nem stresszeltem
– nyilatkozta az immár kétszeres vb-aranyérmes Csizmadia. –
A kisfiam, Kadosa három héttel a válogató előtt született, ez igencsak megbontotta a fókuszomat. Nagyon nehezemre esett otthagyni a családomat az edzőtáborok kedvéért, nem volt könnyű, számoltam vissza a pályákat, de jó lett a vége.”
A somorjai Zalka Csaba a B-döntőben volt érdekelt, amelyet kiváló versenyzéssel a második helyen zárt, azaz összességében a 10. helyen végzett a vb-n.
Történelmi döntő
Női K4 500 méteren a szlovákiai egység, Bugár Réka, Sofia Bergendi, Hana Gavorová és Sidó Bianka már azzal történelmet írt, hogy bejutott a döntőbe. Ott pedig a kiváló 5. helyen végzett az U23-as vb-t és Eb-t is megnyerő négyes, megelőzve például a csak 7. magyar hajót (Fojt Sára, Pupp Noémi, Ujfalvi Laura, Kőhalmi Emese) is. A számot a spanyolok nyerték.
