Kajak-kenu-vb: három magyar dobogó, történelmi szlovákiai siker

Csizmadia Kolos világbajnok lett 

Orosky Tamás
Milánó |

A magyar versenyzők három érmet, két aranyat és egy ezüstöt szereztek a péntek délutáni döntőkben a milánói kajak-kenu világbajnokságon.

Az eredményes elő- és középfutamos szereplésnek köszönhetően mind a hét, pénteki fináléban volt magyar hajó. 

Megint ezüst

Közülük elsőként a férfi K4 500-as egység zárt a dobogón. Az Opavszky Márk, Fodor Bence, Balogh Gergely és Tamási Zsombor egység jól kezdett, féltávnál másodikak voltak a portugálok mögött. A verseny második felében vezettek is, de a portugálok visszatámadtak, és végül ha csak öt századmásodperccel is, de a két éve is ezüstérmes magyarok elé kerültek.

„Viszonylag gyorsan sikerült feldolgozni, hogy ezüstérmet nyertünk, azt nehezebb lett volna, ha lemaradunk a dobogóról 

– poénkodott a vezérevezős Opavszky. 

Fodor elmondta, a pályán mindent megcsináltak, amit szerettek volna: 

„A végén nem tudtam, hányadik helyen végeztünk, azt láttam, hogy elöl vagyunk, de hogy elsők, másodikak vagy harmadikak vagyunk, arról fogalmam sem volt. Szoros volt a befutó, öt századdal maradtunk csak le az aranyról, de ezt bármikor aláírtam volna.

Balogh szerint az a titkuk, hogy majdnem mindenki ült már csapathajóban, és hogy összeért az egységük. Az élete első felnőtt vb-jén szerepelő Tamási Zsombor pedig hozzátette, a szétlövés óta eltelt 12 hétben végig az volt a fejükben, hogy meg akarják mutatni és fel akarnak állni a dobogóra, ami sikerült is.

Kezdődik az éremgyűjtés?

A račicei Eb-n három aranyérmet szerző Csikós Zsóka – aki Milánóban is három számban indul – legnagyobb ellenfelének az új-zélandi Aimee Fishert várták a K1 1000 m döntőjében. Csikós az ausztrál Alyssa Buck és Fisher társaságában gyorsan ki is vált a mezőnyből. Ötszáz méterhez együtt érkezett ez a hármas, majd Fisher leszakadt, Csikós pedig a hajrában fokozatosan zárkózott az ausztrálra, le is hagyta, s végül magabiztosan szerezte meg az aranyérmet, élete első felnőtt-vb-jén.

„Nagyon fájt ez a döntő, nagyon meghaltam. Közben néhányszor fel is akadtam a hínárokra, vicces verseny volt 

– kezdte értékelését a friss világbajnok. – 

Szerettem volna jó időt menni, ehhez egy erős első ötszázra volt szükségem, és elég erősre is sikerült. Utána próbáltam visszavenni és bíztam benne, hogy az utolsó 200-am erős lesz, ezt sokat gyakoroltuk az edzéseken. Eléggé meglepett, hogy Fisher nem jött velünk, azt gondoltam, hogy a közepét jobban fogja bírni. Maradt az ausztrál és amikor már hallottam, hogy nagyon nyögdécsel, akkor ráindítottam még egyet, akkor vettem át a vezetést.

Csikós Zsófia élete első felnőtt-vb-jén megnyerte rögtön az első számát

Rég várt siker

Csizmadia Kolos semmit sem bízott a véletlenre K1 200 méteren, kilőtt a rajtból és végig vezetve, a saját maga által diktált tempót végig bírva győzött, joggal ütve a mellét a célba érkezést követően. A magyarok legutóbb 1997-ben, Dartmouth-ban ünnepelhettek vb-győzelmet ebben a számban, akkor Fehérvári Vince lett világbajnok.

„Nagyon jó futam volt, végre egy hibátlan pályával sikerült befejeznem a versenyt. Végig higgadt voltam, tudatában voltam annak, hogy felkészültem rendesen, így nem stresszeltem 

– nyilatkozta az immár kétszeres vb-aranyérmes Csizmadia. – 

A kisfiam, Kadosa három héttel a válogató előtt született, ez igencsak megbontotta a fókuszomat. Nagyon nehezemre esett otthagyni a családomat az edzőtáborok kedvéért, nem volt könnyű, számoltam vissza a pályákat, de jó lett a vége.

A somorjai Zalka Csaba a B-döntőben volt érdekelt, amelyet kiváló versenyzéssel a második helyen zárt, azaz összességében a 10. helyen végzett a vb-n.

Történelmi döntő

Női K4 500 méteren a szlovákiai egység, Bugár Réka, Sofia Bergendi, Hana Gavorová és Sidó Bianka már azzal történelmet írt, hogy bejutott a döntőbe. Ott pedig a kiváló 5. helyen végzett az U23-as vb-t és Eb-t is megnyerő négyes, megelőzve például a csak 7. magyar hajót (Fojt Sára, Pupp Noémi, Ujfalvi Laura, Kőhalmi Emese) is. A számot a spanyolok nyerték.

