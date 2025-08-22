Kajak-kenu-vb: három magyar dobogó, történelmi szlovákiai siker

Az eredményes elő- és középfutamos szereplésnek köszönhetően mind a hét, pénteki fináléban volt magyar hajó.

Megint ezüst

Közülük elsőként a férfi K4 500-as egység zárt a dobogón. Az Opavszky Márk, Fodor Bence, Balogh Gergely és Tamási Zsombor egység jól kezdett, féltávnál másodikak voltak a portugálok mögött. A verseny második felében vezettek is, de a portugálok visszatámadtak, és végül ha csak öt századmásodperccel is, de a két éve is ezüstérmes magyarok elé kerültek.

„Viszonylag gyorsan sikerült feldolgozni, hogy ezüstérmet nyertünk, azt nehezebb lett volna, ha lemaradunk a dobogóról”

– poénkodott a vezérevezős Opavszky.

Fodor elmondta, a pályán mindent megcsináltak, amit szerettek volna:

„A végén nem tudtam, hányadik helyen végeztünk, azt láttam, hogy elöl vagyunk, de hogy elsők, másodikak vagy harmadikak vagyunk, arról fogalmam sem volt. Szoros volt a befutó, öt századdal maradtunk csak le az aranyról, de ezt bármikor aláírtam volna.”

Balogh szerint az a titkuk, hogy majdnem mindenki ült már csapathajóban, és hogy összeért az egységük. Az élete első felnőtt vb-jén szerepelő Tamási Zsombor pedig hozzátette, a szétlövés óta eltelt 12 hétben végig az volt a fejükben, hogy meg akarják mutatni és fel akarnak állni a dobogóra, ami sikerült is.

Kezdődik az éremgyűjtés?

A račicei Eb-n három aranyérmet szerző Csikós Zsóka – aki Milánóban is három számban indul – legnagyobb ellenfelének az új-zélandi Aimee Fishert várták a K1 1000 m döntőjében. Csikós az ausztrál Alyssa Buck és Fisher társaságában gyorsan ki is vált a mezőnyből. Ötszáz méterhez együtt érkezett ez a hármas, majd Fisher leszakadt, Csikós pedig a hajrában fokozatosan zárkózott az ausztrálra, le is hagyta, s végül magabiztosan szerezte meg az aranyérmet, élete első felnőtt-vb-jén.

„Nagyon fájt ez a döntő, nagyon meghaltam. Közben néhányszor fel is akadtam a hínárokra, vicces verseny volt

– kezdte értékelését a friss világbajnok. –