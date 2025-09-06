Kajak-kenu maraton vb – A kajakos Kiszli Vanda ezüstérmes egyesben

A korábbi felhős idő után délutánra kisütött a nap a verseny helyszínén és ideális körülmények várták az indulókat.

A női kajakosok hétkörös versenye a szokásos helyezkedéssel kezdődött, ebből az Atomerőmű SE kilencszeres világbajnoka, a 31 éves Kiszli jól jött ki és a négy-ötfős élboly tagjaként kezdhette meg a hosszú lapátolást. Az első futószakasz után a vezető csoport háromtagúra olvadt, a magyar kajakos mellett a címvédő svéd Melina Andersson és a norvég Anna Margrete Sletsjoee küzdött tovább fej fej mellett. A második „partraszállás” aztán ezt a minicsoportot is megrostálta, a norvég leszakadt, így a folytatásban Kiszlinek már „csak” Andersson volt a vetélytársa.

A paksi kajakosnak volt törleszteni valója a skandináv riválissal szemben, a tavalyi vb-n, valamint az augusztusi, csengtui Világjátékokon is kikapott ugyanis tőle és Andersson csütörtökön, a rövidkörös versenyben is közvetlenül előtte célba érve szerezte meg a második helyet.

A hajráig szinte együtt haladt a két versenyző, hol egyikük, hol másikuk vezetett, az utolsó futás azonban a címvédőnek sikerült jobban, aki így kedvezőbb pozícióból kezdhette meg az utolsó két-háromszáz métert, s a végén még egy lapáttal rá is tett a tempóra, így végül ismét ő diadalmaskodott. Kiszlinek ezúttal is meg kellett elégednie az ezüstéremmel, míg a szombati döntő másik magyarja, az egy nappal korábban U23-ban ezüstérmes Csépe Panna a hatodik helyen ért célba.

„Nagyon elégedett vagyok, sikerült most is százszázalékot nyújtanom és a csütörtökihez képest egy helyet előreléptem” – mondta a parton Kiszli Vanda. – „Nagyon jót versenyeztem Melinával, aki a legnagyobb ellenfél és a legerősebb a mezőnyben. Mentálisan már régen volt ilyen jó versenyem és örülök, hogy most jobban meg tudtam szorongatni, csak pár másodperccel kaptam ki tőle.”

A kajakos kiemelte: nagyon hálás a közönségnek a buzdításért.

„Talán el sem tudják képzelni, mennyi erőt adtak, a pálya minden szakaszán hallottam őket. Köszönöm nekik, hogy hozzásegítettek ehhez az ezüstéremhez” – mondta.

A női kajakosok és a férfi kenusok 21,8 kilométeres, hatkörös versenye párhuzamosan zajlott a Mosoni-Dunán, de utóbbiban a magyarok nem tudtak beleszólni az érmek sorsába. A pénteki U23-as finálét megnyerő Pluzsik Mihály ugyan a gyengébb kezdés után a tizedik helyről fokozatosan kapaszkodott fel a háromtagú élbolyra, beérni azonban nem tudta az élen haladókat és végül ötödik lett, Laczó Dániel pedig a 12. helyen fejezte be a küzdelmet. A győzelmet a lengyel Mateusz Zuchora szerezte meg honfitársa, Mateusz Borgiel előtt.

A szombati versenynap a férfi kajak egyesek 16.50 órakor elrajtolt versenyével zárul.

A vb vasárnapig tart a győri Aranyparton. A belépes ingyenes.