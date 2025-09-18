José Mourinho lett a Benfica vezetőedzője

A 62 éves portugál tréner 2000-ben két és fél hónapig már ült a lisszaboni csapat kispadján, mérlege öt győzelem, három döntetlen és két vereség volt. Később az FC Portóval Bajnokok Ligáját és két bajnoki címet nyert. Hazájának élvonalába több mint húsz év, a Bajnokok Ligájába pedig öt év után tér vissza.

Új szerződése 2027 nyaráig szól, de a jelenlegi szezon utolsó mérkőzését követő tíz napon belül mindkét fél felmondhatja.

Mourinho elődjét, Bruno Lagét szerdán menesztették, miután a Benfica kedden házigazdaként 3–2-re kikapott az azeri Qarabagtól a BL alapszakaszában.

Az FC Porto után az Internazionalét is Bajnokok Ligája-címig vezető Mourinho volt a Chelsea, a Real Madrid, a Manchester United, az AS Roma és a Tottenham Hotspur szakvezetője is. Legutóbb a Fenerbahcét irányította, amelytől augusztusban kellett távoznia, mivel az isztambuliak a BL-selejtező negyedik fordulójában éppen a Benficával szemben maradtak alul.

„A világ egyik legnagyobb klubjának edzője lettem. Több világszintű, nagy klubnál is dolgoztam, de egyik sem jelentett számomra akkora megtiszteltetést és motivációt, mint most, hogy a Benfica edzője lehetek” – nyilatkozta.

Hozzátette: amikor megkapta a felkérést, nem kellett sokat gondolkodnia.

„Azt ígérem, hogy a Benficáért és a küldetésemért fogok élni, de nem én vagyok a fontos, hanem a Benfica fontos, és a Benfica szurkolói fontosak. Azért vagyok itt, hogy szolgáljak” – magyarázta.

A Benfica következő bajnoki mérkőzése szombaton lesz az AVS Futebol SAD ellen, a BL alapszakaszában pedig szeptember 30-án a klubvilágbajnok Chelsea vár a portugál együttesre.