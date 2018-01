Jágr hazatér Kladnóba, a 46 éves legenda nem fért be a Calgary csapatába

Calgary | Szülővárosa együttesében, a HC Kladnóban fejezi be az idényt Jaromír Jágr.

A 46 esztendős cseh sztár a Calgary Flamesnél töltötte 24. idényét az észak-amerikai profi jégkorongligában (NHL), s 22 mérkőzésen egy találattal és hat gólpasszal segítette a csapatot. A kanadai klub – amellyel októberben egyéves szerződést írt alá – honlapján jelentette be, hogy Jágr a szezon hátralevő részét a másodosztályú kladnói együttesnél tölti, amelynek ő maga a tulajdonosa.

Az olimpiai és világbajnok, Stanley Kupa-győztes Jágr 1733 találkozón 1921 pontot (766 gól, 1155 gólpassz) gyűjtött eddig, és csak Wayne Gretzky áll előtte az örökrangsorban, 2857 ponttal. Jágr korábban a Pittsburgh Penguins, a Washington Capitals, a New York Rangers, a Philadelphia Flyers, a Dallas Stars, a Boston Bruins, a New Jersey Devils és a Florida Panthers együttesét is erősítette, és öt szezonban volt gólkirály.