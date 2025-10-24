Ismét megelőzhetné aktuális ellenfelét a KFC

A hétvégén megkezdődik az élvonalbeli bajnokság második „köre”, azaz a csapatok már olyan ellenféllel találkoznak, amelyekkel július végén az idénynyitón meccseltek.

Mi történt nyáron?

Ez a komáromiak esetében a trencsénieket jelenti, akik nyáron nem bizonyultak illedelmes vendégnek Aranyosmaróton: a KFC hiába alakított ki számtalan veszélyes helyzetet a kapujuk előtt, egyedül Šimko tudott betalálni, míg a másik oldalon Nsumoh és Sabljic is eredményes volt. Így Ricardo Moniz, a korábbi ferencvárosi edző védencei 2:1-re nyertek az 1. fordulóban.

Ebből lendületet is vett az AS, a nyár elmúltával azonban a formájuk visszaesett, azóta négy vereség és egy döntetlen (legutóbb, a Skalica ellen 1:1) a mérlegük, azaz öt mérkőzés óta nyeretlenek a Niké Ligában. A helyzetet javítandó néhány napja egy új igazolást is bejelentettek, a 21 éves angol Roshaun Mathurin a Hartlepooltól érkezett.