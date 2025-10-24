A komáromiak (sötétben) Galántán játszottak hét közben a Slovnaft Cupban
Ismét megelőzhetné aktuális ellenfelét a KFC
Újabb hatpontos meccs vár a komáromiakra a sűrű alsóházban: a labdarúgó Niké Liga 12. fordulójában Trencsénbe látogatnak szombat délután (15.30).
A hétvégén megkezdődik az élvonalbeli bajnokság második „köre”, azaz a csapatok már olyan ellenféllel találkoznak, amelyekkel július végén az idénynyitón meccseltek.
Mi történt nyáron?
Ez a komáromiak esetében a trencsénieket jelenti, akik nyáron nem bizonyultak illedelmes vendégnek Aranyosmaróton: a KFC hiába alakított ki számtalan veszélyes helyzetet a kapujuk előtt, egyedül Šimko tudott betalálni, míg a másik oldalon Nsumoh és Sabljic is eredményes volt. Így Ricardo Moniz, a korábbi ferencvárosi edző védencei 2:1-re nyertek az 1. fordulóban.
Ebből lendületet is vett az AS, a nyár elmúltával azonban a formájuk visszaesett, azóta négy vereség és egy döntetlen (legutóbb, a Skalica ellen 1:1) a mérlegük, azaz öt mérkőzés óta nyeretlenek a Niké Ligában. A helyzetet javítandó néhány napja egy új igazolást is bejelentettek, a 21 éves angol Roshaun Mathurin a Hartlepooltól érkezett.
Újra előznének
A komáromiak ellenben múlt hétvégén lezártak egy rossz miniszériát, a közvetlen rivális rózsahegyiek idegenbeli legyőzésével (0:1) felkapaszkodtak a 9. helyre. A hátsó traktus sűrűségét azonban jól jelzi, hogy egy újabb győzelemmel akár a 6. Trenčínt is megelőzhetik, amelyik csak két ponttal gyűjtött többet náluk. De a képlet „hátrafelé” is érvényes, a 11. eperjesiek is ugyanennyivel vannak csak lemaradva mögöttük.
„Nagyon fontos három pontot szereztünk legutóbb, jó lenne ezt most is megismételni. Arra számítunk, hogy ugyanúgy támadófocit fognak játszani a trencséniek, mint nyáron, oda kell figyelnünk a védekezésre. A nyíltabb játék miatt pedig biztosan lesznek helyzeteink. Mi is voltunk már hasonló szituációban, rosszabb szériában, mint most ők, ilyenkor tényleg mindent megtesz egy csapat, hogy végre sikeres legyen, ezért nagyon nehéz bajnokit várunk”
– mondta lapunknak Saláta Kornél, a KFC vezetőedzőjének, Radványi Miklósnak az asszisztense.
Nem mondhatni, hogy a mai találkozóra rápihenhettek volna a csapatok, mindkét gárda kupameccset játszott a hét közben. A Duna-partiak Galántán megnehezítették saját maguk dolgát, és kétgólos előnyt elherdálva végül csak a hajrában szerzett találattal verték a III. ligás galántaiakat 3:2-re. A trencséniek talán még náluk is jobban megizzadtak a másod-osztályú Malženice otthonában, a továbbjutást érő gólokat az utolsó tíz percben szerezve 3:1-es győzelmük alkalmával. (A kupasorsolásról lásd külön cikkünket.)
Trencsénben eddig kétszer szerepeltek a komáromiak, és mindkét alkalommal 1:0-s vereséget szenvedtek. Februárban a holland Pepijn Doesburg volt a gólszerző, áprilisban az észtországi Dimitri Jepihhin. Mindezt még nem élhette át Križan Richard, aki nyáron igazolt az AS-hez. A palásti származású középhátvéd Moniz stabil kezdőembereként vélhetően szombaton is ott lesz a pályán.
A találkozót a Voyo platformjain lehet élőben nyomon követni.
