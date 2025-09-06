Sport

Ír–magyar – Rossi a négyvédős rendszert választotta

Marco Rossi

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Marco Rossi szövetségi kapitány négyvédős rendszerben küldi pályára a magyar labdarúgó-válogatottat a 2026-os világbajnokság selejtezősorozatának írországi rajtján.

Az olasz szakvezető a kapuban szokás szerint Dibusz Dénesnek szavazott bizalmat, előtte pedig négy légiós, Nego Loic, Willi Orbán, Szalai Attila és Kerkez Milos alkotja a hátsó alakzatot. A nyáron Törökországba szerződött Szalai több mint egy év után lép pályára ismét kezdőként a nemzeti együttesben.

Az összeállítás alapján az ellenfél támadásainak szűrése a szigetországi futballt jól ismerő Styles Callum és a csapatkapitány Szoboszlai Dominik feladata lesz. Utóbbi így ezúttal a szokottnál hátrébb szerepel majd a válogatottban, amire korábban egyszer volt példa, két éve a litvániai Eb-selejtezőn.

Támadásban Bolla Bendegúznak, Sallai Rolandnak és a Szoboszlai helyén szereplő Tóth Alexnek kell kiszolgálnia a ferencvárosi középcsatárt, az idényt remek formában kezdő Varga Barnabást.

Az ír fővárosban kora délutántól érezhető futballhangulat uralkodott. A pubok már órákkal a kezdés előtt kezdtek megtelni zöldmezes drukkerekkel, sok helyen piros–fehér–zöld és zöld–fehér–narancssárga lufikkal díszítették fel a helyeket a két ország nemzeti színeire utalva. Az utcai árusok is bőven a kapunyitás előtt megjelentek, a szokott emléktárgyak mellett, mint a meccsre készített sál, olyan portékát is kínáltak, melyek jól mutatják, hogy Szoboszlai mekkora sztár lett a brit szigeteken. Olyan kötött sál is kapható volt, melyen nagy betűkkel a neve volt olvasható, a két végén pedig az arcképe és a magyar zászló szerepelt.

Az ír–magyar mérkőzés, amelyet az M4 Sport, a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetít, közép-európai idő szerint 20.45-kor kezdődik a teltházas Aviva Stadionban, amely 2011-ben és tavaly az Európa-liga döntőjének is otthont adott.

A magyar labdarúgó-válogatott kezdőcsapata:

Dibusz – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez – Szoboszlai, Styles – Bolla, Tóth A., Sallai – Varga B.

