Bollaék le tudták dolgozni hátrányukat hazai pályán
Ipolysági védőjét is bevetve búcsúzott Európától az ETO (GALÉRIA)
Pokoli hangulatban zajlott az ETO FC Győr Konferencialiga playoff párharcának visszavágója a bécsi Rapid stadionjában.
Borbély Balázs csak kényszerűségből változtatott kezdőcsapatán, a múlt héten megsérült Krpics helyét Abrahamsson vette át a védelem közepén. Peter Stögernek már több oka volt variálni, bekerült a kezdőbe többek között a múlt héten csereként gólt szerző, az osztrák válogatott keretébe is behívott, 19 éves Wurmbrand, de a jobbhátvéd ezúttal is Bolla Bendegúz volt.
A kezdés előtt ha nem lett volna elég pokoli a hangulat, a Rapid játékosai még hergelték egy kicsit a kapu mögötti tábort, ahol mindenki tapsolva, énekelve, ugrálva buzdította a hazai csapatot. Teljesen megtelt azonban az ETO szektor is, ahol mindenki fehérben volt, és próbálta a lehető legtöbbet hozzátenni a győri futballisták teljesítményéhez, de nem volt egyszerű dolguk a hangpárbajban.
A Rapid azonnal támadásba lendült és a 7. percben vezetést is szerzett. Seidl lövését még védte Petráš, de a kipattanóra Mbuyi érkezett elsőként, 1:0. Összesítésben kiegyenlítette a párharcot a Rapid, a drukkereik lelkesedése pedig még magasabb lángon kezdett égni.
Bollaék nagy fölénye negyedóra után hagyott egy kicsit alább, ekkor már gyakrabban ki tudott jönni saját térfeléről a Győr, de helyzetekig még nem jutottak. A Rapid villámgyors kontráiban viszont ekkor is benne volt a veszély.
A 25. percben egy balról induló támadásnál Gavrics esett el a tizenhatoson belül, de a litván játékvezető határozottan jelezte, hogy nem történt szabálytalanság. Két perccel később Bolla mentett a tizenhatoson belül becsúszva Ouro elől.
A középpályás megpróbálta elfektetni a magyar válogatott jobbhátvédjét, de nem számolt vele, hogy ő még így is eléri majd a labdát.
Pillanatok alatt helyzetbe kerültek a bécsiek, Petráš egy beadásnál, egy éles szögből és egy távolabbról érkező lövésnél is résen volt. A félidő hosszabbításában kis híján egyenlített az ETO, de az első próbálkozásaikban még nem volt elég erő és blokkolták őket, harmadjára Bumba sarokba tartó lövését pedig kiütötte Hedl. A szögletnél rákapcsolt az éppen abban a sarokban helyezkedő vendég tábor, de nem lett veszély a beadásból, a játékvezető pedig lefújta a játékrészt.
A szünetben egyet cseréltek a Rába-partiak, Vladoiut Tóth Rajmund váltotta. Az első helyzet a győrieké volt, de Gavricsot sokadjára blokkolták a védők. Ahogy Bollát is, az ígéretes szabadrúgása a sorfalról pattant szögletre. Antiste, a másik kapunál pedig Benbouali és Gavrics is lőtt egyet-egyet a kaput mellé jó helyzetből.
Utóbbi után szöglettel jött a Győr, aminél Anton az óriásinál is nagyobb füttykoncertet kapott a nyakába a Rapid ultráitól, akik között most is jó néhány fradista ott volt.
Mbuyi könnyedén futotta le Abrahamssont, majd Antiste került lövőhelyzetbe, de Petráš védett, az ismétlés pedig csúnyán mellé ment. Nagy helyzet volt, így érthető, hogy Borbély az oldalvonalnál őrjöngve tolta le játékosait.
Nem sokkal később megismétlődött az, ami az első találkozón, a Győr egyik belső védője megésrült.
Abrahamssont pedig a ipolysági származású Urblík Norbert váltotta, akinek első megmozdulása sikeres volt, egy beadást tudott kifejelni.
A 75. perc körül szemmel látható volt, hogy az ETO játékosai alaposan kifutották magukat, de tovább harcoltak az álmaikért. A 81. percben már éppen cserélt volna a Győr, de Huszárék még nem készültek el, amikor egy bedobás után kiugratták Mbuyit, aki Cisnger szorításában a kifutó Petráš eszén is túljárva a hálóba lőtt, 2:0.
Minden maradék erejét mozgósították a Rába-partiak, akik a 89. percben büntetőt is reklamáltak, de sem a játékvezető, sem a VAR nem látott szabálytalanságot. Végérvényesen eldőlhetett volna, de Kara csak a kapufát találta el egy kontra végén.
Beadásokkal próbálkoztak Tóthék, de nem jártak sikerrel. Nagyobb helyzet nélkül telt el a négyperces hosszabbítás. Az utolsó percben a bécsiek még cseréltek, a felívelés pedig nem hozott eredményt. A Rapid egy remek hangulatú mérkőzésen fordította meg a párharcot, így Bollaék ott lesznek a Konferencialiga főtábláját.
Véget ért a győri csoda.
A mérkőzés után nyilatkozott lapunknak Urblík Norbert, nyilatkozatát keressék pénteken weboldalunkon és a szombati nyomtatott Új Szóban.
Konferencialiga, playoff, visszavágó:
Rapid Wien–ETO FC Győr 2:0 (1:0)
Jv.: Lukjančuskas (litván), 22 250 néző
Gólszerzők: Mbuyi (7., 81.)
Sárga lap: Ouro, Abrahamsson
RAPID: Hedl–Bolla, Cvetkovics, Raux-Yao, Horn–Wurmbrand (69. Radulovic), Amane (69. Ndzie), Seidl (90+4. Grgic), Dahl (90+4. Ahoussou)–Mbuyi (84. Kara), Antiste
ETO: Petráš–Vladoiu (46. Tóth R.), Abrahamsson (65. Urblík N.), Csinger, Stefulj–Anton, Vitális, Ouro (82. Piscsur)–Gavrics (82. Huszár), Benbouali, Bumba
