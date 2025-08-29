Ipolysági védőjét is bevetve búcsúzott Európától az ETO (GALÉRIA)

Borbély Balázs csak kényszerűségből változtatott kezdőcsapatán, a múlt héten megsérült Krpics helyét Abrahamsson vette át a védelem közepén. Peter Stögernek már több oka volt variálni, bekerült a kezdőbe többek között a múlt héten csereként gólt szerző, az osztrák válogatott keretébe is behívott, 19 éves Wurmbrand, de a jobbhátvéd ezúttal is Bolla Bendegúz volt.

A kezdés előtt ha nem lett volna elég pokoli a hangulat, a Rapid játékosai még hergelték egy kicsit a kapu mögötti tábort, ahol mindenki tapsolva, énekelve, ugrálva buzdította a hazai csapatot. Teljesen megtelt azonban az ETO szektor is, ahol mindenki fehérben volt, és próbálta a lehető legtöbbet hozzátenni a győri futballisták teljesítményéhez, de nem volt egyszerű dolguk a hangpárbajban.

A Rapid azonnal támadásba lendült és a 7. percben vezetést is szerzett. Seidl lövését még védte Petráš, de a kipattanóra Mbuyi érkezett elsőként, 1:0. Összesítésben kiegyenlítette a párharcot a Rapid, a drukkereik lelkesedése pedig még magasabb lángon kezdett égni.

Bollaék nagy fölénye negyedóra után hagyott egy kicsit alább, ekkor már gyakrabban ki tudott jönni saját térfeléről a Győr, de helyzetekig még nem jutottak. A Rapid villámgyors kontráiban viszont ekkor is benne volt a veszély.

A 25. percben egy balról induló támadásnál Gavrics esett el a tizenhatoson belül, de a litván játékvezető határozottan jelezte, hogy nem történt szabálytalanság. Két perccel később Bolla mentett a tizenhatoson belül becsúszva Ouro elől.

A középpályás megpróbálta elfektetni a magyar válogatott jobbhátvédjét, de nem számolt vele, hogy ő még így is eléri majd a labdát.

Pillanatok alatt helyzetbe kerültek a bécsiek, Petráš egy beadásnál, egy éles szögből és egy távolabbról érkező lövésnél is résen volt. A félidő hosszabbításában kis híján egyenlített az ETO, de az első próbálkozásaikban még nem volt elég erő és blokkolták őket, harmadjára Bumba sarokba tartó lövését pedig kiütötte Hedl. A szögletnél rákapcsolt az éppen abban a sarokban helyezkedő vendég tábor, de nem lett veszély a beadásból, a játékvezető pedig lefújta a játékrészt.

A szünetben egyet cseréltek a Rába-partiak, Vladoiut Tóth Rajmund váltotta. Az első helyzet a győrieké volt, de Gavricsot sokadjára blokkolták a védők. Ahogy Bollát is, az ígéretes szabadrúgása a sorfalról pattant szögletre. Antiste, a másik kapunál pedig Benbouali és Gavrics is lőtt egyet-egyet a kaput mellé jó helyzetből.