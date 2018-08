Imádni fogják Liverpoolban a kapusok Messijét

Alisson Becker | „Ő a jövő kapusa” – mondta Eusebio di Francesco nemrégiben Alisson Beckerről, de az AS Roma edzője aligha gondolta, hogy a jövő ilyen hamar kopogtat.

A brazil ugyanis a majdani bónuszokkal együtt 75 millió euróért kelt el az átigazolási piacon, amivel Gianluigi Buffon 2001 óta tartó rekordját megdöntve a futballtörténelem legdrágább kapusa lett. Ha úgy folytatja Liverpoolban, ahogy abbahagyta Rómában, nemsokára másfajta összevetésben is utolérheti posztjának ikonikus alakját.

2016 nyarán szinte a teljes isme­retlenségből szerződtette a 24 esz­tendős kapust a Roma az Inter­nacionaltól – a kispadra. Merthogy Alisson egyértelműen a tapasztalt Wojciech Szczesny mögé érkezett meg Brazíliából. A sportos családban (nagypapa, apuka és az idősebb fiútestvér is futballozott) felcseperedett, modellkarrierrel is kacérkodó brazil saját elmondása szerint kissé magányos volt a nagy vízen túl töltött kezdeti időszakában, de aztán felesége kiköltözésével mindjárt előbújt a szivárvány a Tevere partján. Első római idényében egy bajnokin sem lépett pályára (csak a hazai és európai kupameccseken védett), de kollégájával kitűnő kapcsolatot ápolva keményen dolgozott és kivárta a sorát.

Kispadról a brazil válogatottba

„Nem játszottam sokat Luciano Spalletti alatt, de én nyugodt, türelmes fickó vagyok, és kényelmetlenül éreztem volna magam, ha kérdőre vonom emiatt. Két kiváló kapus jutott neki, és úgy döntött, engem a kupamérkőzéseken használ” – mondta akkori helyzetéről. Ennek ellenére a brazil válogatottban ő viselte az 1-es mezt, a tizenegy vb-selejtezőn mindössze három beszedett gólja pedig Tite kapitány választásának helyességét igazolta.

Alisson azonban tudta, ahhoz, hogy a közeledő oroszországi világbajnokságon ő álljon a lécek között, stabil kezdőkapusi pozícióra van szüksége. Egyrészt a brazil válogatottban sincsenek bérelt helyek, másrészt a Manchester Cityben kiválóan teljesítő Ederson személyében komoly riválisra lelt. Bár kiválóan érezte magát Rómában, fontolóra vette volna a távozását, ha az élet nem ül be helyette a rendezői székbe. Beült. A következő nyáron Szczesny a Juventusba szerződött, Spalletti az Inter kispadját kapta meg, Alisson pedig Eusebio di Franceso döntése értelmében az első számú kapus szerepét. „Ledöbbentem, amikor először láttam, milyen nyugalmat és magabiztosságot sugároz az egész csapatnak” – új főnöke már az első edzések után odavolt érte.

Az európai elittel is versenyben

A meseszerűen alakult szezonban Alisson aztán bajnoki bronzéremig és abszolút erőn felüli teljesítménynek tekinthető Bajnokok Ligája-elődöntőig jutott a Giallorossival. Talán nem túlzás kijelenteni, hogy a legvastagabb szeletet ő érdemelte ki a tortából: 155 védésénél csak egyvalaki mutatott be többet az európai topligák kapusai közül, védési hatékonyságát tekintve (79,26%) csupán az atléticós Jan Oblak (82,68%) és a manchesteri David de Gea (80,28%) előzte meg. Holott amikor korábban felfedezte magának a hazai közeg, a dicséretek mellett komoly kritikákat is kapott, mert lábbal nem számított ügyesnek. Ez pedig fajsúlyos bűnnek számított egy olyan országban, ahol a szertáros is megcsinálja a brazil kört egy mangóval.

Alisson persze tisztában volt vele, hogy a mai futball kapuskövetelményeinek megfelelően minél hamarabb szintet kell lépnie. Megtette: a Serie A mögöttünk hagyott idényében nála gyakrabban senki sem tisztázott lábbal (51) és egyedül Gianluigi Donnarummának írtak be több sikeres passzt a statisztikusok (1135, neki tízzel kevesebb jött össze). És ha ez nem lenne elég, annyi sikeres cselt csinált meg az elmúlt idényben, amennyit néhány csatár sem tudott felmutatni – például adott esernyőt a 16-oson kívül, illetve egyszer sarokkal is elküldte gyufáért a rátámadó ellenfelet.

Beindul a kapusdominó? A Paris Saint-Germain labdarúgócsapata a hivatalos honlapján jelentette be, hogy egy plusz egyéves szerződést kötött az eddigi átigazolási kapusrekorderrel, Gianluigi Buffonnal. „Jó érzés és nagy örömömre szolgál, hogy csatlakozhatok a Paris Saint-Germainhez – mondta Buffon a szerződés aláírása után. „Ez az első alkalom, hogy elhagyom a hazámat, de ezt az ambiciózus projektet látva meghoztam a döntést. Köszönöm a klubnak és az elnökének a bizalmát. Figyelemmel követtem a PSG elmúlt években mutatott fejlődését, s tisztában vagyok vele, milyen álmaik vannak azoknak, akik a csapat mezét viselik. A siker és a nagy célok érdekében minden energiámat és tapasztalatomat beleadom majd.” Gianluigi Buffon Párizsba igazolása kapuskeringőhöz vezethet. Az olasz legenda miatt a PSG-ben minden bizonnyal kitelt az ideje Alphonse Areolának, aki akár Alisson utódja lehet a Romában. A Chelsea világklasszisa, Thibaut Courtois eközben a Real Madridba szerződhet, az ő helyére Gianluigi Donnarumma vagy a visszatérő Petr Čech kerülhet.

A kapusok Messije?

Nem a brazilokra oly’ gyakran jellemző könnyelműséggel és felelőtlenséggel tette mindezt, hanem önbizalomtól duzzadó magabiztossággal, így hát alig pár hónap elteltével már a liga topkapusai között emlegették. „Dino Zoffra emlékeztet a kapuban, de Michel Preud’homme-hoz is tudnám hasonlítani, aki szintén kapusnak született. Ezt elmondtam neki, amikor először találkoztam vele a Roma edzőközpontjában, mert már akkor nagyszerű volt, de olyan gyorsan tanul, hogy azóta rengeteget fejlődött. Ő a legjobbak között is a legjobb, a kapusok Messije. Kiváló mentalitású, egy igazi korszakos fenomén” – a most még talán túlzásnak ható, lelkendező szavak Roberto Negrisolótól, a farkasok korábbi edzőjétől származnak.

Alisson stílusa a modern kapus­iskolát megteremtő Manuel Neu­erét idézi. A némethez hasonlóan nemcsak a vonalon álldogálva nézelődik és várja a feladatot, hanem kiválóan olvassa a játékot: kifutásaival szinte söprögetőként üzemel, hosszú és pontos indításaival pedig a támadásépítésben is komoly szerep jut neki. Mint ahogy vélhetően Rómában is pályafutása végéig a Colosseumhoz láncolták volna, ha nem fut be érte a Visszautasíthatatlan Ajánlat. De befutott: a sorozatos Karius-bakik miatt kapust kereső Liverpool akkora összeget kínált a vb-n minden meccset végigvédő 31-szeres válogatottért, amire a klublegenda Francesco Totti szerint nem mondhattak nemet.

Az egy szezon alatt a világelitbe repkedő Alisson tehát a Mersey partjára költözik, ahol hosszú évekre megoldja a Pool kapusgondjait. Tekintve, hogy milyen gyorsan idomult a legtaktikusabb bajnokságnak számító Campionatóhoz, a vörösök híveinek aligha kell attól tartaniuk, hogy lassan veszi majd fel a Premier League gyilkos iramát. Masszív testfelépítése (191 cm, 91 kg) miatt nem lesz vele gond a levegőben (az elmúlt idényben több labdát húzott le, mint a liverpooli Karius–Mignolet-duó összesen), technikai képzettségének köszönhetően pedig a gyors futballal operáló Klopp-taktika alapelemévé válhat.

Százmillió a kasszában

Az örök városban viszont rettenetesen hiányzik majd, de a gazdasági erejét tekintve az európai középmezőnyben senyvedő Roma klubmodelljét figyelembe véve senki sem lepődhetett meg az eladásán. Ebben a metódusban hatalmas szerepe van a Sevillától 2017 áprilisában leigazolt sportigazgatónak, Monchinak. A kopasz transzfergéniusz a La Liga egyik legjobb szakembereként annak idején olyan játékosokat fedezett fel és szerzett meg aprópénzért, majd adta tovább annak sokszorosáért, mint a 200 ezer euróba került Dani Alves, a 2 és fél millióba fájt Ivan Rakitic, de sorolhatnánk a neveket Luis Fabianótól kezdve Julio Baptistán át Ever Banegáig.

Tizenegy trófeát hozó sevillai ténykedése után szerződött Rómába, ahol első idényében inkább az eladásban jeleskedett: a Szalah–Rüdiger–Paredes-trióért kerek 100 millió eurót szedett be az egyesület. Csiszolatlan gyémántot igazából egyet talált a húszéves török Cengiz Ünder személyében, de a fillérekért megszerzett rutinos Fazio–Kolarov-párosért járt neki a pacsi. Valójában azonban a mostani nyáron indult be: a 19 éves szélső, Justin Kluivert (17 millióért érkezett), a 20 esztendős támadó középpályás, Ante Coric (6 millió), valamint a 18 éves középhátvéd, William Bianda (szintén 6 millióba került) lehetnek azok, akiket néhány éven belül vaskos haszonnal adhat tovább. Ki ne hagyjuk a mindössze 500 ezer euróért a Palmeirasból igazolt 21 éves, korosztályos válogatott brazil kapust, Diego Fuzatót.

Csáki Csaba