„Ilyen még nem volt a karrierem során” – interjú Bénes Lászlóval

A hét elején a Szlovák Labdarúgó-szövetség arról tájékoztatott, hogy gyomorbántalmakkal küzd. Hogy érzi most magát?

Igen, a gyülekezőre úgy érkeztem, hogy gyomorproblémáim voltak. De csak keveset kellett kihagynom, amikor úgyis csak laza edzés volt műsoron, mivel a hétvégén még bajnokit játszottam. Szerdán már rendesen edzettem végig, szerencsére nincs gondom. Teljesen felkészülten várom a meccset.

Nem akármilyen mérkőzéssel nyitja a szlovák válogatott a vb-selejtezőket: előny vagy inkább hátrány, hogy rögtön a csoportfavorit németek ellen lépnek pályára?

Amikor megkaptuk ezt a csoportot, tudtuk, hogy a németek lesznek a legkeményebb ellenfél. Az, hogy az első vagy az utolsó meccset játsszuk-e ellenük, vagy adott esetben a másodikat, a harmadikat, mindegy, mivel minden esetben nagyon nehéz találkozó vár(na) ránk. A németek nagyon erősek, világsztárokkal. Előny lehet, hogy hazai pályán kezdünk.

És mire lehet számítani a fiatal német csapattól? Mivel lehet őket megfogni?

Több fiatal van a keretükben, de a nemrégi átigazolások is megmutatták, hogy abszolút topjátékosokról van szó. Saját bundesligás tapasztalatomból is mondhatom, hogy nagyon erős a német válogatott. Nehéz meccsre számítok, tényleg mindenkinek a maximumot kell nyújtani, és akkor ha jó napot fogunk ki, meg fogjuk tudni őket szorongatni. Ehhez mind védekezésben, mind támadásban maximális koncentráció lesz szükséges.