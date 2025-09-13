Sport

II. liga: nagy az öröm Somorján, sikerült legyőzni a pozsonyi riválist

Somorja
A szerző felvétele

A szezonban harmadszor győztek a somorjaiak

A MonacoBet liga 8. fordulójában a somorjai STK labdarúgócsapata 2:0-ra legyőzte a pozsonyi Intert és fellépett a tabella 8. helyére.

Szinte egy csapatra való játékos hiányzott a somorjaiaktól, de ennek ellenére a találkozó kezdetétől aktív volt az STK. Ennek meg is lett az eredménye, a 14. percben egy gyönyörű támadás végén Fellipe a tizenhatosról kilőtte a jobb alsó sarkot. Nemsokára ismét ünnepelhetett volna a hazai csapat. Seraphin átadása visszajött a kongói játékoshoz, akinek a próbálkozása a jobb kapufáról vágódott ki a mezőnybe. 

Ezután inkább a vendégek voltak aktívabbak, akiket nagy számban támogattak a sárga-fekete szurkolók. Gólt azonban a hazaiak szereztek: Daniel Pavúk lövését Michal Šulla bravúrral hárította, azonban a berobbanó Seraphin a kapuba küldte a labdát. Az első félidő ráadásában Daniel Pavúk szabadrúgása után már-már ünnepeltek a hazai nézők, azonban a vendégportás óriási bravúrt mutatott be.

A szünetben hármat cserélt az Inter mestere, Marián Šarmír, azonban gólt a somorjaiak szerezhettek volna. Egy gyönyörű, egyérintős támadás végén a vendégek szögletre hárítottak. A hátralévő percekben szinte csak a hazaiak térfelén folyt a játék, sorra jöttek a beadások, de a somorjai védelem remekül állta a támadásokat.

A hazai szurkolók hosszú percekig szóló vastapssal köszönte meg a kék-fehéreknek a remek győzelmet a szomszédok rangadóján

Jegyzőkönyv

Šamorín–Inter Bratislava 2:0 (2:0)

Gólszerzők: Fellipe (15.), Seraphin (36.)

Játékvezető: Kováč, 612 néző

STK: Chropovský – Kucman, Raška, Varga P., Csorba (61. Rovis) – Varga I. – Oscar (82. Weber), Fellipe, Pavúk (82. Záhradník)– Lamin (79.Puhtyejev), Seraphin (61. Abraham).

II. fociliga
labdarúgás
FC ŠTK 1914 Šamorín
Somorja
