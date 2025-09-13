II. liga: nagy az öröm Somorján, sikerült legyőzni a pozsonyi riválist

Szinte egy csapatra való játékos hiányzott a somorjaiaktól, de ennek ellenére a találkozó kezdetétől aktív volt az STK. Ennek meg is lett az eredménye, a 14. percben egy gyönyörű támadás végén Fellipe a tizenhatosról kilőtte a jobb alsó sarkot. Nemsokára ismét ünnepelhetett volna a hazai csapat. Seraphin átadása visszajött a kongói játékoshoz, akinek a próbálkozása a jobb kapufáról vágódott ki a mezőnybe.

Ezután inkább a vendégek voltak aktívabbak, akiket nagy számban támogattak a sárga-fekete szurkolók. Gólt azonban a hazaiak szereztek: Daniel Pavúk lövését Michal Šulla bravúrral hárította, azonban a berobbanó Seraphin a kapuba küldte a labdát. Az első félidő ráadásában Daniel Pavúk szabadrúgása után már-már ünnepeltek a hazai nézők, azonban a vendégportás óriási bravúrt mutatott be.

A szünetben hármat cserélt az Inter mestere, Marián Šarmír, azonban gólt a somorjaiak szerezhettek volna. Egy gyönyörű, egyérintős támadás végén a vendégek szögletre hárítottak. A hátralévő percekben szinte csak a hazaiak térfelén folyt a játék, sorra jöttek a beadások, de a somorjai védelem remekül állta a támadásokat.

A hazai szurkolók hosszú percekig szóló vastapssal köszönte meg a kék-fehéreknek a remek győzelmet a szomszédok rangadóján