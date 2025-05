II. fociliga – vereséggel búcsúztatták a szezont és edzőjüket a somorjaiak

,,Nagyon sajnáljuk, hogy az idény utolsó meccsén nem tudtunk győzelemmel kedveskedni a hű szurkolóinknak” – kezdte az Új Szónak Varga István, az STK játékosa, aki télen érkezett a Soroksár csapatától a Pomléba.

A kék-fehérek a vágbeszterceiek ellen jobbak voltak. Főleg az első félidőben a tavaszi idény legjobb játékát mutatták, többször kerültek kecsegtető helyzetbe. Gyakran felhangzott a taps a Pomléban. ,,Felszabadultan játszottunk, maximálisan odatettük magunkat, hogy jó játékkal párosulva megszerezzük a három pontot. A nézők és az edzői páros miatt is, akik távoznak a klubból. Több helyzetünk is volt az első félidőben, de a szerencsével hadilábon álltunk. Aztán a mi buta hibánk után szabadrúgáshoz jutott az ellenfél, és egy kis szerencsének köszönhetően megszerezte a vezetést. Nagyon rosszkor jött a gól... A szünet után is nagy volt az igyekezetünk, de ha nem használjuk ki a helyzeteinket, akkor nem győzhetünk” – mondta a 22 éves középpályás.

Mint egy hullámvasút, olyan volt az STK számára az idény. Remek volt a kezdés, dobogós helyen is volt a társaság. Aztán jött egy negatív sorozat, ami miatt lecsúszott a táblázaton és figyelnie kellett, nehogy gondja legyen a bentmaradással. Tavasszal azonban jött pár sikeres találkozó, és simán megtartotta másodosztályú tagságát a somorjai csapat.

,,Kemény volt a tavasz, de végül simán bennmaradtunk.

Számomra nagyon pozitívak voltak az utóbbi hónapok, hisz az előző évi kevés játéklehetőség után szinte végigjátszottam a fél szezont. Fejlődtem meccsről meccsre, örültem a lehetőségnek. Köszönöm az edzőknek a bizalmat. Pihenünk pár hetet, aztán nekiugrunk a felkészülésnek” – zárta le Varga István, akinek még egyéves szerződése van az STK-val.

Ami a kék-fehérek játékoskeretét illeti, a csapat magjának élő szerződése van. Vannak, akik szerződésük lejárta után távoznak, de vannak, akik szeretnék folytatni pályafutásukat a Pomléban. A következő napok legfontosabb dolga azonban az új edző személye lesz, mivel Vladimir Vassiljev másfél év után távozik. Értesüléseink szerint egy utódjelölttel már zajlanak a tárgyalások.