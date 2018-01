Így köszönte meg magyarul a díjat Shane Tusup – videó

Budapest | Shane Tusup Hosszú Katinka edzője és férje kapta a legjobb edzőnek járó Év Sportolója díjat csütörtök este. Tusup magyarul mondta beszédét, néhol alig-alig érthetően, néhol pedig elérzékenyülve.

Shane Tusup beszéde

Hosszú Katinka és Shane Tusup a Nemzeti Színházban tartott díjátadó gálára is külön érkeztek, és a nézőterén is külön foglaltak helyet. Ennek ellenére látszott, hogy Katinka többször is meghatódott férje beszédén.

A gála utáni sajtótájékoztatón egyikük sem vett részt.