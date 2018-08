A Hungaroringen tesztelt az F1-es mezőny

Mogyoród | A Magyar Nagydíjat követően a Forma-1 mezőnye még nem hagyta el az országot, de a versenypályát sem: a Haas istálló kivételével minden csapat a Hungaroringen maradt egy kétnapos teszt erejéig.

A legtöbb csapat fiatal tesztpilótáiknak adott lehetőséget, hogy az idei F1-es versenygépekkel körözhessenek, azonban az aktív versenyzők közül is jó néhányan Budapesten maradtak: Kimi Räikkönen a Ferrarival, Daniel Ricciardo a Red Bull-lal, Nico Hülkenberg a Renault-val, Marcus Ericsson a Sauberrel gurult pályára, valamint a két Toro Rosso-pilótát, Brendon Hartley-t és Pierre Gaslyt is láthatták körözni a nézők. A teszt legnagyobb sztárja azonban mégsem közülük került ki, hiszen szerdán a Williams színeiben autóba ült Robert Kubica is, aki miatt közel 1000 lengyel látogatott ki a tesztre, és hatalmas lengyel zászlókkal üdvözölték kedvencüket.

Az istállók egy autóval vettek részt a teszten mindkét nap – kivéve a Toro Rossót, amely egy versenygépet a Pirelli rendelkezésére is bocsátott, náluk a gumik próbálgatásán volt a hangsúly. A nyári szünet előtt a csapatok számára fontos volt, hogy felkészüljenek a szezon második felére, azonban már jövő évi megoldások is előkerültek: a Force India és a Williams a 2019-es első vezetőszárnyakat tesztelte.

„Nem sok újdonságot tettünk fel az autóra, nincs is nagy különbség ahhoz képest, amit a pénteki szabadedzéseken szoktunk csinálni” – nyilatkozta a Ferrari versenyzője, Räikkönen szerdán. „Az időeredményeknek nincs nagy jelentőségük, a teszten nem foglalkozunk ezzel.”

Habár az időeredmények nem mérvadóak a teszten, az első napon Antonio Giovinazzi volt a leggyorsabb a Ferrari színeiben, míg szerdán a Mercedes fiatal tehetsége, George Russel állított fel új (nem hivatalos) körrekordot 1 perc 15,575 másodperces időeredménnyel. Kedden Hartley és Ricciardo voltak a legszorgalmasabbak, ők 126, illetve 125 kört tettek meg a Hungaroringen, míg szerdán Räikkönen és a Red Bull fiatalja, Jake Dennis volt a legproduktívabb 131-131 körrel.

A tesztet követően a csapatok és versenyzők megkezdték kéthetes nyári szünetüket, amely alatt a gyáraknak is kötelezően be kell zárniuk - a szezon augusztus 24-én, a Belga Nagydíjjal folytatódik majd, ahol tovább zajlik a Lewis Hamilton és Sebastian Vettel közötti világbajnoki harc.

Berta Kitti