Oscar Piastri, a McLaren ausztrál versenyzője nyerte a Forma-1-es Holland Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről.
Holland Nagydíj – Piastri startolhat az első rajtkockából
A világbajnoki összetettben is az élen álló 24 éves pilótának ez az idei és pályafutása során is az ötödik pole pozíciója.
Mellőle csapattársa, a pontversenyben második brit Lando Norris kezdheti majd meg a futamot a második rajtkockából, míg a harmadik helyen az elmúlt négy idényben vb-győztes Max Verstappen, a Red Bull hazai versenyzője zárt az időmérőn. A vb-címvédő mellől Isack Hadjar, az RB 20 éves francia pilótája startolhat.
A két Ferrari a hatodik és a hetedik helyen végzett, a monacói Charles Leclerc a harmadik sorba, a mercedeses brit George Russell mögé kvalifikált, míg a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton a negyedik sorból indulhat az új-zélandi Liam Lawson (RB) társaságában.
A 72 körös Holland Nagydíj vasárnap 15 órakor kezdődik Zandvoortban.
1. sor:
Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)
Lando Norris (brit, McLaren)
2. sor:
Max Verstappen (holland, Red Bull)
Isack Hadjar (francia, RB)
3. sor:
George Russell (brit, Mercedes)
Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
4. sor:
Lewis Hamilton (brit, Ferrari)
Liam Lawson (új-zélandi, RB)
5. sor:
Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams)
Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)
6. sor:
Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)
Cunoda Juki (japán, Red Bull)
7. sor:
Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber)
Pierre Gasly (francia, Alpine)
8. sor:
Alexander Albon (thaiföldi, Williams)
Franco Colapinto (argentin, Alpine)
9. sor:
Nico Hülkenberg (német, Sauber)
Esteban Ocon (francia, Haas)
10. sor:
Oliver Bearman (brit, Haas)
Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)
