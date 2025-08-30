Holland Nagydíj – Piastri startolhat az első rajtkockából

A világbajnoki összetettben is az élen álló 24 éves pilótának ez az idei és pályafutása során is az ötödik pole pozíciója.

Mellőle csapattársa, a pontversenyben második brit Lando Norris kezdheti majd meg a futamot a második rajtkockából, míg a harmadik helyen az elmúlt négy idényben vb-győztes Max Verstappen, a Red Bull hazai versenyzője zárt az időmérőn. A vb-címvédő mellől Isack Hadjar, az RB 20 éves francia pilótája startolhat.

A két Ferrari a hatodik és a hetedik helyen végzett, a monacói Charles Leclerc a harmadik sorba, a mercedeses brit George Russell mögé kvalifikált, míg a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton a negyedik sorból indulhat az új-zélandi Liam Lawson (RB) társaságában.

A 72 körös Holland Nagydíj vasárnap 15 órakor kezdődik Zandvoortban.