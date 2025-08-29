Sport

Holland Nagydíj – Norris volt a leggyorsabb az első szabadedzésen

Lando Norris
TASR/AP-felvétel
feher
MTI

A brit Lando Norris volt a leggyorsabb a Forma–1-es Holland Nagydíj pénteki első szabadedzésén.

Az összetettben második Norris, a McLaren brit versenyzője mögött a világbajnoki pontversenyben éllovas csapattársa, az ausztrál Oscar Piastri végzett másodikként. A harmadik helyen az Aston Martin pilótája, a kanadai Lance Stroll zárt, negyedik lett a márkatársa, a kétszeres világbajnok, spanyol Fernando Alonso. A címvédő és négyszeres világbajnok holland Max Verstappen hatodikként végezett.

A Forma-1-es program 16 órától a második szabadedzéssel folytatódik Zandvoortban.

Eredmények, 1. szabadedzés (az élcsoport):
  1. Lando Norris (brit, McLaren) 1:10.278 perc
  2. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 1:10.570
  3. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 1:10.779
  4. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 1:10.841
  5. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 1:11.171
  6. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:11.218
Holland Nagydíj
Lando Norris
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?