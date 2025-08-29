A brit Lando Norris volt a leggyorsabb a Forma–1-es Holland Nagydíj pénteki első szabadedzésén.
Holland Nagydíj – Norris volt a leggyorsabb az első szabadedzésen
Az összetettben második Norris, a McLaren brit versenyzője mögött a világbajnoki pontversenyben éllovas csapattársa, az ausztrál Oscar Piastri végzett másodikként. A harmadik helyen az Aston Martin pilótája, a kanadai Lance Stroll zárt, negyedik lett a márkatársa, a kétszeres világbajnok, spanyol Fernando Alonso. A címvédő és négyszeres világbajnok holland Max Verstappen hatodikként végezett.
A Forma-1-es program 16 órától a második szabadedzéssel folytatódik Zandvoortban.
Eredmények, 1. szabadedzés (az élcsoport):
- Lando Norris (brit, McLaren) 1:10.278 perc
- Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 1:10.570
- Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 1:10.779
- Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 1:10.841
- Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 1:11.171
- Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:11.218
