Hiába nyomott a DAC, nagyot küzdött a KFC – Döntetlen a csallóközi rangadón (GALÉRIA)

A hazaiaknál Branislav Fodrek legerősebb csapatát küldhette pályára, a kispadon pedig már ott volt Herc és Kacsaraba is. A túloldalon viszont hiányzott eltiltás miatt Pillár és a lebetegedő Šimko is. Így a védelem közepén Rudzan, a bal oldalán Palán kapott helyett, a középpályán Kiss is kezdett, legelöl pedig Mashike játszott.

Baráti hangulat

A MOL Arénában már többen voltak az eddig megszokottnál, de a névsorolvasási-show még messze volt a pár éve megszokottól. A komáromiak ezúttal sem voltak sokkal többen, mint Aranyosmaróton, pedig a hazaiak megtették a gesztust, hogy nem a kerítéssel elválasztott vendégszektorba, hanem a D lelátó többi részére terelték őket.

A vendégek a Nélküled énekléséhez is csatlakoztak. A csapatok bevonulásánál a szerdahelyi táborban begyulladtak a piros, fehér és zöld füstbombák, előttük pedig az „Egy szív, egy nemzet, egy haza” felirat díszelgett. A füst miatt pár percet csúszott a kezdés, mivel a VAR-kamerák ilyenkor nem látják megfelelően a pálya minden részét. A Himnusz eléneklése után üdvözölték a lila-fehéreket a sárga-kék drukkerek.

Meglepetés

Az első lehetőség a vendégek előtt adódott, de Tamás csak mellel tudta kapura tenni a jobbról érkező beadást, így az nem okozott gondot Popovicsnak, mint ahogy Tuboly lövése sem Száraznak a másik kapu előtt.

A 7. percben Palán botlott meg Kapanadze lábában a tizenhatoson belül, de felállt és tovább ment, így eljutott a labda Mashikéhez, aki elöl a menteni igyekvő Nemanic pont Žák elé tálalt, ő pedig 10 méterről higgadtan a kapuba lőtt, 0:1.

A szerdahelyiek mezőnyfölényben voltak, de egy-két szöglet mellett a 18. percben okoztak csak veszélyt, amikor Redzic szépen lépett meg a jobb oldalon, de éles szögből csak az oldalhálóba lőtt. Két perccel később Mashike csente el a labdát Blažektől és bár a védő utolérte, a csatár könnyen belőhette volna a ziccert, de nem talált kaput. Nagy bajba kerülhetett volna a hazai csapat.

A 28. percben Rudzan hibázott, Redzic így a tizenhatos vonaláról lőhetett, de Száraz fogta a középre tartó labdát. Egy perccel később Ramadan beadását Ouro fejelte fölé.

Ez megemelte a hazai drukkerek hangját, akik végig énekelve segítették csapatukat. Erőre kapott a DAC, Ramadan emelése a felső lécen csattant.

Bő fél óra után kijött Gruberék szorításából a lila-fehér csapat, Mashike még ollózott is egy szabadrúgás-variáció végén, de nagy veszélyt nem okozott, a labda mellé ment. A két tábor együtt is szurkolt, mindkét kapu mögül a „Hajrá, Magyarország!” rigmus hallatszott. A 43. percben Redzic lövése szépen tekeredett a hosszú felé, de Száraz magabiztosan húzta le a labdát.

Rudzan ígéretes helyzetből lőtt kapura egy kipattanót, de a védelem blokkolt. A ráadásban Ganbold lesről még beemelt egy labdát Popovics kapujába, de maradt a 0:1 a szünetre.