Hiába a kialakított helyzetek, kikaptak a komáromiak

Radványi Miklós ezúttal is a három belső védőt nevezett a kezdőcsapatba, ám Šimko védekező középpályásként segített semlegesíteni az ellenfél akcióit. A kezdőben új ember volt a kassai csapathoz képest a balszélső Palán, így Ganbold szorult a kispadra. A túloldalon ott volt a kezdőben Bari Krisztián.

A mérkőzés síri csendben kezdődött, csak Száraz Benjamín kiáltásai hallatszódtak a kapuból, majd a 2. percben megérkezett 10-15 fős komáromi szurkolótábor, de Zsolnáról is volt pár hangosabb, dobbal felszerelt drukker.

Az első helyzet Tamás előtt adódott, de a székelyföldi szélső nem talált kaput. A 10. percben Bayemi sarkazása ugyan rosszul sikerült, de Palán így is elhúzott a bal oldalon, középen pedig Minárik hatalmas bakija után Ožvolda lőtt, de Belko védett. Hatalmas lehetőség maradt ki. Žák próbálkozott legközelebb, de a távoli próbálkozást magabiztosan fogta a vendégek kapusa.

A 15. percben Žák harcos labdaszerzése és egy rendkívül szép kombináció után Ožvolda tanárian ugratta ki Bayemit, aki már csak a kapussal állt szemben, de 16 méterről nem talált kaput.

A következő negyedóra nem hozott helyzetet.

A 39. percben Mweng indult meg ígéretes helyzetben, de passz helyett mellé lőtt, pedig akár létszámfölényes helyzetet is kialakíthattak volna a vendégek. Ezen kívül alig jutottak el a komáromi védelmi vonalig a zsolnaiak. Nyoma sem volt annak, hogy ez a csapat a szezon leggólerősebb alakulata, sőt, volt amikor kontra helyett a védők és a középpályások is hátul sétálva várták meg míg Žákék visszazártak.

A félidő hosszabbítása viszont meghozta a fordulatot. Ďatko szabadrúgása után még a ráadáson túl is engedte elvégezni a szögletet Ruc. A beadás után Száraz és a védelem tisztázott, de még ekkor sem szólt a síp, majd két újabb passz után Káčer lőtt. A labda középre ment, de Száraz csak belekapott, még talán a gólvonal előtt tartotta a labdát, de Prokop érkezett és közvetlen közelről a hálóba lőtt, 0:1.

Ezt követően 5 perces VAR-vizsgálat következett, de sem szabálytalanságot, sem lest nem láttak a videót néző Smolákék, így érvényben maradt a gól. Bár több ponton is lehetett reklamálni a találatot, Száraz (is) benne volt a gólban.

A második játékrészt a pályán kezdte Ganbayar, aki Palánt váltotta. A második beadása már embert is talált, de Bayemi az ötösön belül lövés helyett levette a labdát a kapusnak. Az 51. percben megbosszulta magát a kihagyott lila-fehér helyzet. Káčer szépen vette át a labdát a tizenhatoson belül majd kapura fordult és a hálóba lőtt, 0:2. El kell ismerni, szép megmozdulás volt.

Ganbold egy szöglet után kis híján a hálóba csúsztatott, de egy arasznyit tévedett. Mindkét oldalról érkeztek a komáromi beadások. Egy jobb oldalinál Šimko jó csúsztatása után Bayemi óriási lyukat rúgott 5 méterről, majd Ganbayar próbálkozását pedig blokkolták. Nyomtak a hazaiak, ha valaki nem ismerte a csapatok színeit, biztosan a KFC-t hitte élcsapatnak, míg a zsolnaiakat kiesőjelöltnek.

Csupán a helyzetkihasználás volt árulkodó…

A 60. percben kis híján Špiriak és Száraz összehozták a harmadikat, de a kapus végül levette a labdát Prokop lábáról.

Radványi hármat cserélt, érkezett Mashike, Mišovič és Kiss, lejött Bayemi, Tamás és Rudzan. A Duna-partiak pedig folytatták a játék irányítását, és kaptak még egy gólt… Egy jobb oldali kontra végén Kopásek beadását Iľko vágta a kapuba, 0:3.

Továbbra is sorra jöttek a KFC-helyzetek, de a befejezések nem sikerültek. Az utolsó lila-fehér csereként Gamboš jött Ožvolda helyére.

A 82. percben Mweng húzta el Mashike lábát a tizenhatoson belül, amiért járt a büntető. Šmehyl magabiztos ítéletvégrehajtó volt, 1:3.

Az utolsó tíz percben szervezettebben védekeztek a vendégek és ugyan beadásokig eljutottak még Žákék, de gólt nem lőttek. A ráadásban Pillár még kapott egy piros lapot mivel utolsó emberként szabálytalankodott az ellenfél csatárával szemben, míg Száraz kitolt egy remek szabadrúgást. Így vasárnap is beigazolódott a foci egyik „örök igazsága”, ha nem adsz kapsz.

A KFC ismét biztató játékkal szenvedett vereséget és maradt a tabella 11. helyén.