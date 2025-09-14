Hátrányból fordítva nyert a KFC

A hazaiak a 13. percben kerültek előnybe, amikor egy hosszas VAR-vizsgálat után megítélt büntetőt Čerepkai értékesített. A lila-fehérek Ganbold fejese után egyenlíthettek volna, de ezt védte Kira, az ismétlést pedig Žák lőtte mellé. A félidő hosszabbításában végül újabb kassai gól született, Jones teljesen üresen kapta meg a labdát a tizenhatoson belül és a hálóba lőtt.

A szünet után Ganbayar révén szépítettek a vendégek. A mongol szélső balról befelé húzva szépen lőtt jobbal a hosszú sarokba. A kassaiak ráadásul emberhátrányba is kerültek, miután reklamálásért Zsigmund megkapta a második sárga lapját, így a pirosat is.

Bár helyzetei még a hazaiaknak is akadtak, végül a Duna-partiak ki tudták használni az emberelőnyt miután két csereember is betalált. Előbb Mashike kotorta be az ötösön belül a kapuba Palán beadását, majd a hajrában Mišovič bombagólja döntötte el a három pont sorsát.

„Úgy kezdtük a mérkőzést, ahogy az előzőeket is. Kaptunk egy büntetőt, amiről nem szeretnék semmit mondani. A bekapott gól után kezdtünk el focizni. A játékosoknak a szünetben azt mondtam, hogy nem tudok semmit felróni nekik, hiszen jól játszottak. Sikerült belőnünk a szépítő gólt és jött a piros lap is. Ekkor támadóbb, dinamikus játékosokat cseréltem be és végül így sikerült nyernünk. Úgy gondolom, megérdemeltük. Természetesen nagyon elégedett vagyok” – értékelt a lefújás után Radványi Miklós, akinek a vezetésével a komáromiak még egyszer sem kaptak ki a Kassa csapatától.