Hátrányból fordítva nyert a KFC

Misovic
KFC Komárno
EZ2
Elek Zoltán

A labdarúgó Niké Liga 7. fordulójában az első félidőben kétgólos hátrányba kerültek a komáromiak, de a szünet után megfordították a mérkőzést.

A hazaiak a 13. percben kerültek előnybe, amikor egy hosszas VAR-vizsgálat után megítélt büntetőt Čerepkai értékesített. A lila-fehérek Ganbold fejese után egyenlíthettek volna, de ezt védte Kira, az ismétlést pedig Žák lőtte mellé. A félidő hosszabbításában végül újabb kassai gól született, Jones teljesen üresen kapta meg a labdát a tizenhatoson belül és a hálóba lőtt.

A szünet után Ganbayar révén szépítettek a vendégek. A mongol szélső balról befelé húzva szépen lőtt jobbal a hosszú sarokba. A kassaiak ráadásul emberhátrányba is kerültek, miután reklamálásért Zsigmund megkapta a második sárga lapját, így a pirosat is.

Bár helyzetei még a hazaiaknak is akadtak, végül a Duna-partiak ki tudták használni az emberelőnyt miután két csereember is betalált. Előbb Mashike kotorta be az ötösön belül a kapuba Palán beadását, majd a hajrában Mišovič bombagólja döntötte el a három pont sorsát.

„Úgy kezdtük a mérkőzést, ahogy az előzőeket is. Kaptunk egy büntetőt, amiről nem szeretnék semmit mondani. A bekapott gól után kezdtünk el focizni. A játékosoknak a szünetben azt mondtam, hogy nem tudok semmit felróni nekik, hiszen jól játszottak. Sikerült belőnünk a szépítő gólt és jött a piros lap is. Ekkor támadóbb, dinamikus játékosokat cseréltem be és végül így sikerült nyernünk. Úgy gondolom, megérdemeltük. Természetesen nagyon elégedett vagyok” – értékelt a lefújás után Radványi Miklós, akinek a vezetésével a komáromiak még egyszer sem kaptak ki a Kassa csapatától.

Jegyzőkönyv

Niké Liga, 7. forduló

FC Košice–KFC Komárno 2:3 (2:0)

Gólszerzők: Čerepkai (13., 11-esből), Jones (45+3.), ill. Ganbayar (53.), Mashike (78.), Mišovič (88.) 

Játékvezető: Marhefka, 4395 néző

Sárga lap: Kakay, Zsigmznd, ill. Špiriak, Bayemi, Mišovič, Žák.

Piros lap: Zsigmund (52.)

Košice: Kira–Kakay, Krivák, Jakúbek–Kovács (59. Kružliak), Domik (70. Sovič), Zsigmund, Gallovič, Magda (90. Perišič)–Čerepkai, Jones (59. Madleňák)
KFC: Száraz–Pillár, Šimko, Špiriak–Šmehyl, Ožvolda (77. Pastorek), Žák, Rudzan (77. Palan)–Tamás (77. Mišovič), Ganbayar, Bayemi (62. Mashike)

Sport

