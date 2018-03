Hat sportágban, nyolcvan aranyért: kezdődik a paralimpia

Pjongcsang | Harminc éve éppen a szöuli ötkarikás játékok után rendezték az olimpia rendező városában a paralimpiát is, ami azóta hagyománnyá vált. A paralimpikonok most visszatérnek Dél-Koreába – ma kezdődik Pjongcsangban a nyolcadik téli paralimpia.

A fogyatékos sportolók hat sportágban, alpesi síben, biatlonban, sífutásban, hódeszkában, szánkós hokiban és kerekesszékes curlingben mérik össze erejüket a játékokon, ahol összesen 80 aranyérmet osztanak ki.

Pjongcsangba 49 ország 570 sportolóját várják, ezzel ez lesz a legnagyobb téli paralimpia. Három ország először szerepel téli paralimpián: Grúzia, Tádzsikisztán illetve Észak-Korea, amelynek részvétele itt is gesztusértékű.

Oroszországot a szocsi játékok után kirobbant doppingbotrány következtében kizárták a riói és most a pjongcsangi paralimpiáról is, 31 orosz sportoló azonban semlegesként ott lehet a ma kezdődő játékokon.

Szlovákiát tizenegy, Magyarországot két sportoló képviseli.

A szlovákiai küldöttség éremesőre számít, főleg a rozsnyói alpesi síző, Farkaš Henrietta révén, aki ötszörös paralimpiai bajnokként utazik Dél-Koreába. Céljai most is nagyratörőek, mind az öt számban (lesiklás, műlesiklás, óriás-műlesiklás, szuper-G és kombináció) érmet szeretne szerezni. Jó formáját az is mutatja, hogy az első lesiklóedzést magabiztosan megnyerte.

A szlovák curlingválogatott tagja a szepsi Lyócsa Imre is, aki íjászatban Athénban paralimpiai aranyérmes volt.

Ahogy a néhány hete véget ért olimpián, a paralimpián is komoly gondokat okozhat az időjárás. Pjongcsangban az elmúlt napokban rengeteg hó esett, a szervezők egy nappal a megnyitó előtt még épp csak elkezdték letakarítani a nyitott olimpiai stadion lelátóit. A kerekesszékes versenyzőknek különösen megnehezíti az életét a hó, mert így még körülményesebb számukra a közlekedés.

A nézőszámra viszont nem lehet panasz, már a jegyek 85%-a elkelt, összesen 275 ezer jegyet adtak el a szervezők.