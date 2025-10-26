Ha nem is állt a feje tetejére minden, sok izgalmat hoztak a meccsek
Hat meccs, hat sztori – csupa érdekességet hozott az NB I hétvégi fordulója
Érdemes volt figyelemmel követni az NB I 12. fordulóját. Aki nem tette, annak összefoglaltuk a hat meccs hat sztoriját.
Bognár beleegyezne
Váratlan helyen, a Diósgyőr otthonában veszítette el veretlenségét a Paks labdarúgócsapata, az NB I idei szezonjában utolsóként. Annak a DVTK-nak a vendégeként, amely a mostani idényben még nyeretlen volt hazai pályán. Ehhez képest viszonylag sima hazai győzelem született (2:1), a paksiak csak a hosszabbításban szerezték a becsületgóljukat, némiképp kozmetikázva Bognár György minijubileumán: a Tolna vármegyeiek vezetőedzője 190. alkalommal ült a paksi kispadon, amivel a klubja örökranglistájának élére ugrott.
„Azt hiszem, ha csak minden tizenegyedik meccs után kapunk ki, abba talán bele is egyeznék”
– idézte klubja honlapja Bognárt.
Borzasztó comeback
Egy másik nulla is eltűnt a statisztikai lapokból a hétvégén: a Kazincbarcika története első idegenbeli győzelmét jegyezhette, a szenvedő fél a Nyíregyháza volt (0:1). Az eredményhez hozzájárult, hogy borzasztóra sikerült a 13-soros válogatott Varga Kevin bemutatkozása a Spartacusban. Az első tíz perc alatt sikerült begyűjtenie két sárgát, így csapata a meccs nagy részét emberhátrányban volt kénytelen lejátszani.
Telefonos segítség
Csakúgy, mint a Puskás, amely azonban tíz emberrel is sikeresen kivédekezte az 1:1-et az óriási fölényben játszó MTK ellen.
„Köszönöm a játékosoknak a hozzáállást és a küzdőszellemet, biztos vagyok benne, ha nálunk is tíz mezőnyjátékos marad végig a pályán, győzünk. Érthetetlen volt Markgráf piros lapja, nem tudom érte elmarasztalni, ezért a megmozdulásért biztosan nem jár kiállítás. Ezek az ítéletek a munkát teszik tönkre
– mondta Hornyák Zsolt, a felcsútiak köbölkúti származású vezetője, aki azt is elárulta, a kiállítás után telefonálniuk kellett a kispadról az ún. magyarszabály kapcsán. –
Hívtuk az MLSZ-t, azt mondták, a kiállított játékosnak érvényes a 90 perce. Ezek milyen szabályok? Ki hozta ezeket? Aki öt percet játszik, az nem kilencvenet... Egy edzőt olyan helyzetbe hoznak, hogy meccs közben kell telefonálgatni, ez nevetséges! Remélem, ez el lesz magyarázva a kluboknak.”
Csupa izgalom
Vasárnap is érdekes meccseket rendeztek. Például a Révész Attila sportigazgató vezetésével a Kisvárda harmadjára is megőrizte százszázalékos mérlegét. Ráadásul 0:2-ről fordított a Győr ellen, amely pedig idegenben veretlen volt eddig az idényben.
A DVSC fél óra alatt elintézte az Újpestet, az akkor kialakított 3:0 végül 5:2 lett. A lilák augusztus vége óta nyeretlenek az NB I-ben.
És zárásként jött a slusszpoén: az EL-ben gálázó Fradi 1:2-re kikapott a Groupama Arénában az utolsó ZTE-től.
Ez aztán volt a forduló!
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.