Hat meccs, hat sztori – csupa érdekességet hozott az NB I hétvégi fordulója

Fotó: MTI

Ha nem is állt a feje tetejére minden, sok izgalmat hoztak a meccsek

Érdemes volt figyelemmel követni az NB I 12. fordulóját. Aki nem tette, annak összefoglaltuk a hat meccs hat sztoriját.

Bognár beleegyezne

Váratlan helyen, a Diósgyőr otthonában veszítette el veretlenségét a Paks labdarúgócsapata, az NB I idei szezonjában utolsóként. Annak a DVTK-nak a vendégeként, amely a mostani idényben még nyeretlen volt hazai pályán. Ehhez képest viszonylag sima hazai győzelem született (2:1), a paksiak csak a hosszabbításban szerezték a becsületgóljukat, némiképp kozmetikázva Bognár György minijubileumán: a Tolna vármegyeiek vezetőedzője 190. alkalommal ült a paksi kispadon, amivel a klubja örökranglistájának élére ugrott.

„Azt hiszem, ha csak minden tizenegyedik meccs után kapunk ki, abba talán bele is egyeznék”

 – idézte klubja honlapja Bognárt.

Borzasztó comeback

Egy másik nulla is eltűnt a statisztikai lapokból a hétvégén: a Kazincbarcika története első idegenbeli győzelmét jegyezhette, a szenvedő fél a Nyíregyháza volt (0:1). Az eredményhez hozzájárult, hogy borzasztóra sikerült a 13-soros válogatott Varga Kevin bemutatkozása a Spartacusban. Az első tíz perc alatt sikerült begyűjtenie két sárgát, így csapata a meccs nagy részét emberhátrányban volt kénytelen lejátszani.

Telefonos segítség

Csakúgy, mint a Puskás, amely azonban tíz emberrel is sikeresen kivédekezte az 1:1-et az óriási fölényben játszó MTK ellen. 

„Köszönöm a játékosoknak a hozzáállást és a küzdőszellemet, biztos vagyok benne, ha nálunk is tíz mezőnyjátékos marad végig a pályán, győzünk. Érthetetlen volt Markgráf piros lapja, nem tudom érte elmarasztalni, ezért a megmozdulásért biztosan nem jár kiállítás. Ezek az ítéletek a munkát teszik tönkre 

– mondta Hornyák Zsolt, a felcsútiak köbölkúti származású vezetője, aki azt is elárulta, a kiállítás után telefonálniuk kellett a kispadról az ún. magyarszabály kapcsán. – 

Hívtuk az MLSZ-t, azt mondták, a kiállított játékosnak érvényes a 90 perce. Ezek milyen szabályok? Ki hozta ezeket? Aki öt percet játszik, az nem kilencvenet... Egy edzőt olyan helyzetbe hoznak, hogy meccs közben kell telefonálgatni, ez nevetséges! Remélem, ez el lesz magyarázva a kluboknak.”

Csupa izgalom

Vasárnap is érdekes meccseket rendeztek. Például a Révész Attila sportigazgató vezetésével a Kisvárda harmadjára is megőrizte százszázalékos mérlegét. Ráadásul 0:2-ről fordított a Győr ellen, amely pedig idegenben veretlen volt eddig az idényben.

A DVSC fél óra alatt elintézte az Újpestet, az akkor kialakított 3:0 végül 5:2 lett. A lilák augusztus vége óta nyeretlenek az NB I-ben.

És zárásként jött a slusszpoén: az EL-ben gálázó Fradi 1:2-re kikapott a Groupama Arénában az utolsó ZTE-től. 

Ez aztán volt a forduló!

