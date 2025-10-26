Hat meccs, hat sztori – csupa érdekességet hozott az NB I hétvégi fordulója

Bognár beleegyezne

Váratlan helyen, a Diósgyőr otthonában veszítette el veretlenségét a Paks labdarúgócsapata, az NB I idei szezonjában utolsóként. Annak a DVTK-nak a vendégeként, amely a mostani idényben még nyeretlen volt hazai pályán. Ehhez képest viszonylag sima hazai győzelem született (2:1), a paksiak csak a hosszabbításban szerezték a becsületgóljukat, némiképp kozmetikázva Bognár György minijubileumán: a Tolna vármegyeiek vezetőedzője 190. alkalommal ült a paksi kispadon, amivel a klubja örökranglistájának élére ugrott.

„Azt hiszem, ha csak minden tizenegyedik meccs után kapunk ki, abba talán bele is egyeznék”

– idézte klubja honlapja Bognárt.

Borzasztó comeback

Egy másik nulla is eltűnt a statisztikai lapokból a hétvégén: a Kazincbarcika története első idegenbeli győzelmét jegyezhette, a szenvedő fél a Nyíregyháza volt (0:1). Az eredményhez hozzájárult, hogy borzasztóra sikerült a 13-soros válogatott Varga Kevin bemutatkozása a Spartacusban. Az első tíz perc alatt sikerült begyűjtenie két sárgát, így csapata a meccs nagy részét emberhátrányban volt kénytelen lejátszani.