Hat Bajnokok Ligája-meccs a tévében

Kép: TASR/AP
Lencsés Zoltán
Lencsés Zoltán

Szerdán képernyőre kerülnek a rimaszombati focisták és a lévai kosarasok is.

LABDARÚGÁS

15.30 – STVR ŠPORT: Rim. Sobota–Zvolen, Slovnaft Cup

16.00 – NOVA SPORT 3: Barcelona–PSG, Ifjúsági Liga

18.45 – NOVA SPORT 3: Saint-Gilloise–Newcastle, BL

18.45 – NOVA SPORT 4: Qarabag–FC Köbenhavn, BL

19.00 – ARENA SPORT 2: 1860 München–Viktoria Köln, német III. liga

21.00 – NOVA SPORT 3: Dortmund–Bilbao, BL

21.00 – NOVA SPORT 4: Leverkusen–PSV, BL

21.00 – NOVA SPORT 5: Monaco–Manchester City, BL

21.00 – NOVA SPORT 6: Barcelona–PSG, BL

JÉGKORONG

18.00 – JOJ ŠPORT 2: Detva–Skalica, SHL

19.45 – SPORT 1: Lausanne–Kloten, svájci liga

KÉZILABDA

18.00 – M4 SPORT: Győr–Vác, női NB I

KOSÁRLABDA

18.00 – JOJ ŠPORT 1: Slovan–Tindastoll, Észak-európai Liga

18.45 – STVR ŠPORT: Prievzda–Cibona Zagreb, férfi EK

20.00 – JOJ ŠPORT 1: Košice Wolves–Levice, SBL

TENISZ

6.30 – PREMIER SPORT 1: ATP, Sanghaj

8.00 – PREMIER SPORT 2: ATP, Peking

8.30 – CANAL+ 2: WTA, Peking

16.00 – ARENA SPORT 2: ATP Challenger, Villena

KERÉKPÁR

7.15 – EUROSPORT 1: Langkawi körverseny, 4. szakasz

14.00 – EUROSPORT 1: Horvát körverseny, 2. szakasz

14.20 – STVR ŠPORT: Országúti Eb, női időfutam

AUTÓ/MOTOR

18.45 – EUROSPORT 2: Salakmotor Nemzetek Kupája

