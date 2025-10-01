Szerdán képernyőre kerülnek a rimaszombati focisták és a lévai kosarasok is.
Hat Bajnokok Ligája-meccs a tévében
LABDARÚGÁS
15.30 – STVR ŠPORT: Rim. Sobota–Zvolen, Slovnaft Cup
16.00 – NOVA SPORT 3: Barcelona–PSG, Ifjúsági Liga
18.45 – NOVA SPORT 3: Saint-Gilloise–Newcastle, BL
18.45 – NOVA SPORT 4: Qarabag–FC Köbenhavn, BL
19.00 – ARENA SPORT 2: 1860 München–Viktoria Köln, német III. liga
21.00 – NOVA SPORT 3: Dortmund–Bilbao, BL
21.00 – NOVA SPORT 4: Leverkusen–PSV, BL
21.00 – NOVA SPORT 5: Monaco–Manchester City, BL
21.00 – NOVA SPORT 6: Barcelona–PSG, BL
JÉGKORONG
18.00 – JOJ ŠPORT 2: Detva–Skalica, SHL
19.45 – SPORT 1: Lausanne–Kloten, svájci liga
KÉZILABDA
18.00 – M4 SPORT: Győr–Vác, női NB I
KOSÁRLABDA
18.00 – JOJ ŠPORT 1: Slovan–Tindastoll, Észak-európai Liga
18.45 – STVR ŠPORT: Prievzda–Cibona Zagreb, férfi EK
20.00 – JOJ ŠPORT 1: Košice Wolves–Levice, SBL
TENISZ
6.30 – PREMIER SPORT 1: ATP, Sanghaj
8.00 – PREMIER SPORT 2: ATP, Peking
8.30 – CANAL+ 2: WTA, Peking
16.00 – ARENA SPORT 2: ATP Challenger, Villena
KERÉKPÁR
7.15 – EUROSPORT 1: Langkawi körverseny, 4. szakasz
14.00 – EUROSPORT 1: Horvát körverseny, 2. szakasz
14.20 – STVR ŠPORT: Országúti Eb, női időfutam
AUTÓ/MOTOR
18.45 – EUROSPORT 2: Salakmotor Nemzetek Kupája
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.