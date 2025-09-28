Harry Kane lett leggyorsabban 100-gólos

A futball történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet rangsora szerint a német bajnoki címvédő Bayern München 32 éves angol csatára az által ugrott az élre, hogy a Bundesligában a Werder Bremen felett aratott hétvégi 4–0-s sikerből két találattal is kivette a részét, ezzel pedig müncheni pályafutásának 104. meccsén kereken 100 gólra növelte eredményességét.

Ezt a mérföldkövet – valamennyi tétmeccset tekintve – az eddig holtversenyben listavezető két sztár, a portugál Cristiano Ronaldo és a norvég Erling Haaland egyformán 105 mérkőzésen érte el, előbbi a Real Madrid, utóbbi a Manchester City játékosaként.