Harry Kane lépett elő az első helyre azon a 21. századi listán, amely a 100 gólt egyetlen klubcsapat színeiben a leggyorsabban elért labdarúgókat rangsorolja az öt legerősebb európai bajnokságot figyelembe véve – olvasható az IFFHS legfrissebb értékelésében.
Harry Kane lett leggyorsabban 100-gólos
A futball történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet rangsora szerint a német bajnoki címvédő Bayern München 32 éves angol csatára az által ugrott az élre, hogy a Bundesligában a Werder Bremen felett aratott hétvégi 4–0-s sikerből két találattal is kivette a részét, ezzel pedig müncheni pályafutásának 104. meccsén kereken 100 gólra növelte eredményességét.
Ezt a mérföldkövet – valamennyi tétmeccset tekintve – az eddig holtversenyben listavezető két sztár, a portugál Cristiano Ronaldo és a norvég Erling Haaland egyformán 105 mérkőzésen érte el, előbbi a Real Madrid, utóbbi a Manchester City játékosaként.
