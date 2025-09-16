Halász Bence bronzérmes, nem tudta megközelíteni Katzberget

A döntőben 24 év után három magyar kalapácsvető is ott volt. Az U20-as Európa-bajnok Szabados Ármin végül a 8., míg Rába Dániel a 11. helyen zárt. Legutóbb a 2001-es edmontoni vb-n járt három magyar nehézatléta: Kiss Balázs, Gécsek Tibor és Annus Adrián.

Erős első kör

A fináléban másodikként lépett dobókörbe Halász, aki 81,51 méterrel nyitott, de Katzberg azonnal átvette a vezetést (82,66). Ekkor jött a meglepetés, Merlin Hummel ugyanis 82,77 méterrel átvette a vezetést. A német bő másfél méterrel javította meg eddigi legjobbját: még ha az éremre esélyesnek is tartották, ezzel kevesen számoltak, hiszen a selejtezőben is „csak” 78,54-ig jutott.

A második körben a kanadai új világbajnoki csúccsal, 84,70 méterrel tovább növelte előnyét.

Halász, akinek a nagyon meleg, párás időjárás nem kedvezett, harmadikra is 80 méter fölé jutott, sőt, 82,69 méterrel karrierje második legjobbját produkálta.

Nem javultak tovább

A magyar olimpiai ezüstérmest nem zavarta meg a szervezők néhány bizonytalan döntéshozatala, és a negyedik, valamint az ötödik dobásával is átlépte a 80 métert, de javítani már nem tudott, az utolsó próbálkozásánál pedig kilépett.

Hozzá hasonlóan két nagy riválisa sem tudott már nagyobbat dobni, igaz, Katzberg még kétszer is 83 méter fölé jutott. A kanadai így a budapesti világbajnokság után most is magabiztosan nyert, a mindössze 23 éves Hummel első felnőtt vb-érmét nyerte, míg Halász Doha és Budapest után harmadszor szerzett világbajnoki bronzérmet.

Felemás értékelés

A Dobó SE 28 éves atlétája a döntő után az M4 Sportnak kicsit csalódottan nyilatkozott, de kiemelte, néhány nap után, mikor leülepednek benne a történtek, alighanem boldogabban fog értékelni, hiszen nem sokan képesek sorozatban három vb-érmet nyerni.