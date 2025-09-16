Halász többet várt magától, de tudott mosolyogni
Halász Bence bronzérmes, nem tudta megközelíteni Katzberget
A tokiói atlétikai világbajnokságra a legjobb idei eredménnyel érkező Halász Bence stabilan versenyzett a kalapácsvetés döntőjében, de nem tudta befogni a kanadai Ethan Katzberget és a németek meglepetésemberét sem.
A döntőben 24 év után három magyar kalapácsvető is ott volt. Az U20-as Európa-bajnok Szabados Ármin végül a 8., míg Rába Dániel a 11. helyen zárt. Legutóbb a 2001-es edmontoni vb-n járt három magyar nehézatléta: Kiss Balázs, Gécsek Tibor és Annus Adrián.
Erős első kör
A fináléban másodikként lépett dobókörbe Halász, aki 81,51 méterrel nyitott, de Katzberg azonnal átvette a vezetést (82,66). Ekkor jött a meglepetés, Merlin Hummel ugyanis 82,77 méterrel átvette a vezetést. A német bő másfél méterrel javította meg eddigi legjobbját: még ha az éremre esélyesnek is tartották, ezzel kevesen számoltak, hiszen a selejtezőben is „csak” 78,54-ig jutott.
A második körben a kanadai új világbajnoki csúccsal, 84,70 méterrel tovább növelte előnyét.
Halász, akinek a nagyon meleg, párás időjárás nem kedvezett, harmadikra is 80 méter fölé jutott, sőt, 82,69 méterrel karrierje második legjobbját produkálta.
Nem javultak tovább
A magyar olimpiai ezüstérmest nem zavarta meg a szervezők néhány bizonytalan döntéshozatala, és a negyedik, valamint az ötödik dobásával is átlépte a 80 métert, de javítani már nem tudott, az utolsó próbálkozásánál pedig kilépett.
Hozzá hasonlóan két nagy riválisa sem tudott már nagyobbat dobni, igaz, Katzberg még kétszer is 83 méter fölé jutott. A kanadai így a budapesti világbajnokság után most is magabiztosan nyert, a mindössze 23 éves Hummel első felnőtt vb-érmét nyerte, míg Halász Doha és Budapest után harmadszor szerzett világbajnoki bronzérmet.
Felemás értékelés
A Dobó SE 28 éves atlétája a döntő után az M4 Sportnak kicsit csalódottan nyilatkozott, de kiemelte, néhány nap után, mikor leülepednek benne a történtek, alighanem boldogabban fog értékelni, hiszen nem sokan képesek sorozatban három vb-érmet nyerni.
„Nehéz első kézből bármit mondani, mert a 82,69-et annyira talán nem kell magyarázni, de szerettem volna többet. Látható volt, hogy a dobások nem igazán jönnek össze, illetve a bronz annyira mégsem rossz, egy ekkora dobással. A történelem egyik legerősebb versenyén vagyunk túl, remélem, azért leülepedik kicsit” – kezdte értékelését.
Szerinte kevés olyan verseny volt, ahol 82 méteres dobás nem volt elég a dobogóra.
„Majd a statisztikával foglalkozó emberek kigyűjtik, mikor volt olyan utoljára, hogy 82 fölött dob valaki és nem kerül dobogóra. Szerintem lehet, hogy ilyen még nem volt. Brutál erős verseny volt ez a szezon végén, őszintén mondom, nem gondoltam volna, hogy idézőjelesen ez csak erre lesz elég. Kicsit mérges vagyok magamra, de egy ilyen sorozattal és eredménnyel nincs miért szomorkodnom. Azt ígértem, megteszem, amit tudok, megtettem, ez igazából erre volt elég”
– utalt az ukrán Kohan 82,02-es dobására, amellyel csak negyedik lett.
Halász szerint a kalapács eldobásának ívét nem találta el tökéletesen, ezért nem tudott magából még többet kihozni. Korábban Pars Krisztiánnal holtversenyben álltak két-két vb-éremmel a magyar örökranglistán, amit most már három medállal egyedül vezet.
Duplantis tudta, hogy képes rá
A hétfőn a féri rúdugrás világrekordját 630 centiméterre javító Armand Duplantis hatalmas ünneplést csapott a tokiói stadionban. „Még soha nem döntöttem meg egy éven belül négyszer a világrekordot, így büszke vagyok arra, amit elértem, mert sokat készültem erre, a sok munka pedig kifizetődött. Próbálom kiélvezni – mondta az M4 Sport helyszíni stábjának a svéd, aki a vb előtt a budapesti Gyulai István Memorialon javított korábbi rekordján. – Az elmúlt két hétben nagyon élveztem itt lenni Tokióban. Úgy éreztem, csak úgy mehetek el Japánból, ha megdöntöm a világcsúcsot. Az egész nap folyamán jól éreztem magam, és ez járt a fejemben. Tudtam, hogy bennem van az újabb rekord” – jelentette ki a harmadik vb-címét nyerő Duplantis.
Világbajnokság, Tokió
Férfi kalapácsvetés: 1. Katzberg (kanadai) 84,70; 2. Hummel (német) 82,77; 3. Halász (magyar) 82,69; … 8. Szabados (magyar) 77,15; 11. Rába (magyar), 75,22.
Férfi magasugrás: 1. Kerr (új-zélandi) 236 cm; 2. Szang-juk (dél-koreai) 234, 3. Štefela (cseh) 231.
Női 1500 m: 1. Kipyegon (kenyai) 3:52,15; 2. Ewoi (kenyai) 3:54,92; 3. Hull (ausztrál) 3:55,16.
Férfi 110 m gát: 1. Tinch (amerikai) 12,99; 2. Bennett (jamaicai) 13,08; 3. Mason (jamaicai) 13,12.
