Győzelemmel mutatkozott be Spalletti a Juventus kispadján

A Juventus 2-1-re győzött a Cremonese vendégeként az olasz labdarúgó-bajnokság tizedik fordulójának szombat esti mérkőzésén.

A torinói csapatot most irányította először Luciano Spalletti, akit a hétfőn menesztett Igor Tudor helyére neveztek ki vezetőedzőnek.

A Juve komoly fölényben futballozott és Filip Kostic góljával már a második perctől előnyben játszhatott, majd a második játékrész közepén Andrea Cambiaso a csapat második gólját is megszerezte. A Cremonese sokáig teljesen veszélytelen volt, de a hajrában Jamie Vardy szépített és a Juevntusnak keményen kellett védekeznie, hogy begyűjtse a három pontot.

Serie A, 10. forduló:

Cremonese-Juventus 1-2 (0-1)

korában:

Udinese-Atalanta 1-0 (1-0)

Napoli-Como 0-0

vasárnap játsszák:

Verona-Internazionale 12.30

Fiorentina-Lecce 15.00

Torino-Pisa 15.00

Parma-Bologna 18.00

AC Milan-AS Roma 20.45

hétfőn játsszák:

Sassuolo-Geno 18.30

Lazio-Cagliari 20.45

