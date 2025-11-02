Győzelemmel mutatkozott be Spalletti a Juventus kispadján

A torinói csapatot most irányította először Luciano Spalletti, akit a hétfőn menesztett Igor Tudor helyére neveztek ki vezetőedzőnek.

A Juve komoly fölényben futballozott és Filip Kostic góljával már a második perctől előnyben játszhatott, majd a második játékrész közepén Andrea Cambiaso a csapat második gólját is megszerezte. A Cremonese sokáig teljesen veszélytelen volt, de a hajrában Jamie Vardy szépített és a Juevntusnak keményen kellett védekeznie, hogy begyűjtse a három pontot.