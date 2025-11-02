A Juventus 2-1-re győzött a Cremonese vendégeként az olasz labdarúgó-bajnokság tizedik fordulójának szombat esti mérkőzésén.
Győzelemmel mutatkozott be Spalletti a Juventus kispadján
A torinói csapatot most irányította először Luciano Spalletti, akit a hétfőn menesztett Igor Tudor helyére neveztek ki vezetőedzőnek.
A Juve komoly fölényben futballozott és Filip Kostic góljával már a második perctől előnyben játszhatott, majd a második játékrész közepén Andrea Cambiaso a csapat második gólját is megszerezte. A Cremonese sokáig teljesen veszélytelen volt, de a hajrában Jamie Vardy szépített és a Juevntusnak keményen kellett védekeznie, hogy begyűjtse a három pontot.
Cremonese-Juventus 1-2 (0-1)
korában:
Udinese-Atalanta 1-0 (1-0)
Napoli-Como 0-0
vasárnap játsszák:
Verona-Internazionale 12.30
Fiorentina-Lecce 15.00
Torino-Pisa 15.00
Parma-Bologna 18.00
AC Milan-AS Roma 20.45
hétfőn játsszák:
Sassuolo-Geno 18.30
Lazio-Cagliari 20.45
