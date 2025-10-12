A magyar válogatott kulcsfontosságú mérkőzést nyert meg
Gruber a magyar győzelem után: Meg tudjuk csinálni!
Így látta a Magyarország–Örményország (2:0) labdarúgó vb-selejtezőt Marco Rossi és a két gólszerző.
A magyar válogatott dominánsan, de elsősorban a türelemre építve, megérdemelten nyerte meg az örmények elleni mérkőzést. A találkozón két NB I-es játékos, Lukács Dániel és Gruber Zsombor szerzett gólt. Így látták a mérkőzést ők, valamint Marco Rossi szövetségi kapitány.
A 29 éves Lukács Dániel szombaton másodszor volt válogatott és először kezdő. Marco Rossi bizalmát góllal hálálta meg.
„Amikor Bendinél volt a labda (Bolla Bendegúz – a szerk.) kijjebb mozogtam, nehogy lesen legyek, de aztán láttam, hogy így is csak milimétereken múlt a dolog. Amikor megkaptam a labdát, csak arra gondoltam, hogy be kell rúgni. Szerencsére a kapufa velem volt, utána már csak rázott végig a hideg. Ez életem legszebb estéje, kiélvezem, de már készülődünk a portugálok elleni estére.ˮ
„Amikor pályán voltam, inkább már arról szólt a játék, hogy az örmények tartották a labdát. Voltak helyzeteik is, mi pedig védekeztünk. A végén viszont éreztem, hogy ha egyszer elfutok, akkor abból veszélyes tudok lenniˮ – fogalmazott Gruber Zsombor, a második gól szerzője. A Ferencváros támadója szerint végig érződött, hogy gólra hajt a magyar csapat. Hozzátette, két nehéz idegenbeli mérkőzés következik, de mindenki eltökélt. Mivel szeptemberben partiban tudtak lenni a portugálokkal, nincs okuk félni.
„Meg tudjuk csinálni.ˮ
Marco Rossi szövetségi kapitány a mérkőzés előtt dominanciát, de türelmességet várt el csapatától. A lefújás után elmondhatjuk, hogy teljesült a kérése. „Az első félidőben jól tartottuk a labdát, kevés kockázatot vállaltunk, megpróbáltuk forgatásokkal kimozdítani az ellenfél játékosait a védekező pozíciójukból, de a kialakított két-három helyzetnél nem volt sikeres a befejezésünk – idézi a Magyar Labdarúgó-szövetség honlapja Rossit. A szövetségi kapitány szerint az örmény válogatottnak megvolt a minőség, jó védekezésük gyors ellentámadásokkal párosult, viszont akár már korábban is le lehetett volna zárni a mérkőzést.
„A lényeg, hogy megszereztük a három pontot, de az látszott, hogy idegenben nagyon nehéz lesz nyerni, vagy akár csak döntetlent elérni ellenük.”
