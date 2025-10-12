Gruber a magyar győzelem után: Meg tudjuk csinálni!

„Amikor pályán voltam, inkább már arról szólt a játék, hogy az örmények tartották a labdát. Voltak helyzeteik is, mi pedig védekeztünk. A végén viszont éreztem, hogy ha egyszer elfutok, akkor abból veszélyes tudok lenniˮ – fogalmazott Gruber Zsombor, a második gól szerzője. A Ferencváros támadója szerint végig érződött, hogy gólra hajt a magyar csapat. Hozzátette, két nehéz idegenbeli mérkőzés következik, de mindenki eltökélt. Mivel szeptemberben partiban tudtak lenni a portugálokkal, nincs okuk félni.

„Meg tudjuk csinálni.ˮ

Marco Rossi szövetségi kapitány a mérkőzés előtt dominanciát, de türelmességet várt el csapatától. A lefújás után elmondhatjuk, hogy teljesült a kérése. „Az első félidőben jól tartottuk a labdát, kevés kockázatot vállaltunk, megpróbáltuk forgatásokkal kimozdítani az ellenfél játékosait a védekező pozíciójukból, de a kialakított két-három helyzetnél nem volt sikeres a befejezésünk – idézi a Magyar Labdarúgó-szövetség honlapja Rossit. A szövetségi kapitány szerint az örmény válogatottnak megvolt a minőség, jó védekezésük gyors ellentámadásokkal párosult, viszont akár már korábban is le lehetett volna zárni a mérkőzést.