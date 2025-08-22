Gavrics duplájával meglepte a Rapidot az ETO

Borbély Balázs nem változtatott csapatán, ugyan azt a tizenegyet küldte a pályára, amely egy hete az AIK ellen is kezdett. A túloldalon a Ferencváros korábbi edzője, Peter Stöger természetesen az első perctől bizalmat szavazott magyar válogatott jobbhátvédjének, Bolla Bendegúznak.

A kezdés előtt a két szurkolótábor „megtalálta” egymást, de a Fradi is szóba került, hiszen a bécsiek nagyon jó viszonyt ápolnak a magyar bajnok drukkereivel, míg a Rába-partján nem szívlelik túlságosan a másik zöld-fehér csapatot. Így egyértelmű ki milyen viszonylatban emlegette az FTC-t.

A IX. kerületiekkel megerősített osztrákok élőképpel is készültek a találkozóra, a zöld-fehér sávok alatt a „Mindent bele Rapidosok” feliratot feszítették ki.

Az ETO Park nyugati lelátója szinte teljesen megtelt, ugyan üres székeket bőven lehetett látni, sokan a szintek felső részén állva szurkoltak. A szomszédos hotel ablakaiban pedig ezúttal a bécsiek voltak többségben, tíz ablakban ugyanis Rapid sálak és zászlók voltak kifeszítve. A vendégszektor nem maradt el szurkolásban a győriektől, sőt, ők is folyamatosan énekeltek és lengtek a zászlók is.

Az első perceket Bumbaék kezdték aktívabban, voltak lövéseik, szögletük és egy ígéretes fejesük is, így a 10. percben a semmiből jött Petráš bravúrja. A kapus Kara lövését védte, a csatár remekül lépett be a védelem mögé és könnyen jutott be a tizenhatoson belülre. Hét perccel később egy szép jobb oldali kombináció végén Antiste lőtt éles szögből, ezt kötelező volt kiütne a hazaiak szlovák kapusának.

A túloldalon Gavrics lőtt távolról, de ez nem okozott gondot Hedl kapusnak. Annál inkább nem sokkal később Vladoui lecsúszott beadása, ami kis híján behullott a léc alá.

A 21. percben egy szöglet után a Győr kapujába került a labda, de az észak-macedón játékvezető már közbefújt, szabadrúgással jöttek a Rába-partiak. Pár perccel később Bolla szép csel után lőtt, de a labda egy méterrel magasabbra szállt, mint tervezte. Ezt követően Csinger csúsztatott bele veszélyesen egy balról érkező beadásba, ami ennél jóval közelebb suhant el Petráš kapuja fölött.

A szünet előtt még szöglet után és távolabbi lövésekkel is veszélyeztetett a Győr, de az osztrák védők rendre tisztázni tudtak. Csak úgy, mint egy szabadrúgásnál, amikor egy ívelést követően Bumba adott be balról, de középen senki nem érkezett…

Pedig csak két méterről a kapuba kellett volna passzolni a labdát.

Ezzel véget is ért a félidő, aminek az elején és a végén a hazaiak, a közepén pedig inkább a bécsiek alakítottak ki helyzeteket.

Stöger kettőt cserélt a szünetben, de ez a győrieknek tett jót!? Legalábbis az első percben úgy tűnt, amikor Ouro balról érkező beadására Gavrics érkezett tökéletesen az ötösön belül és a hálóba lőtt, 1:0.

Azonnal jöhetett volna a válasz, de Antiste mellé lőtt. Bolla szögleténél már Petráš is kellett, aki kiütötte Cvetkovics fejesét. A másik kapu előtt Vitális megpattanó lövését fogta Hedl. Előtte nem sokkal pedig Benbouali beadásánál majd lövésénél is mentett az osztrák védelem. Ez segített a hazai drukkereknek is rátenni még egy lapáttal a szurkolásra.

Borbélynak sérülés miatt kellett változtatnia, ráadásul a védelem közepén, ahová Abrahamsson jött Krpics helyére. Utóbbi nem bírt ráállni a jobb lábára, amikor a kispadhoz támogatták.

Petráš egy szöglet utáni fejesnél elsőre bizonytalanul ért a labdába, de az ismétlésnél is belekapott, így megmentette csapatát a góltól. Utána viszont már tehetetlen volt. A középpályán Amane Antont és Vitálist is csúnyán becsapta, majd jól indította a jobb szélen beinduló Wurmbrandot, aki szép lövéssel egyenlített. A félidei cserék így a Rapidnak is hoztak eredményt, 1:1.

Kis „tűzszünet” után Bolla egy szabadrúgással próbálta meglepni Petrášt, de a középre bemozduló kapus visszaért a rövid oldalra. A 82. percben Gavrics majdnem letoltást kapott Borbélytól, mert nem a kecsegtetőbb helyzetben lévő Vitálisnak passzolt. Az eladott labda után visszakerült a szerbhez a játékszer, igazított rajta, majd bő 20 méterről védhetetlenül lőtt a Hedl kapujába, 2:1.

A folytatásban mindent megpróbáltak a vendégek, de győriek szervezetten védekeztek és egy-egy kontrájukban még az újabb gól lehetősége is benne volt. A játékvezető négy percet hosszabbított. Ebben volt még Bollának egy ígéretes beadása, de nagy helyzet már nem alakult ki.