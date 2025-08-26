Forma-1 – Sergio Pérez és Valtteri Bottas lesznek a Cadillac pilótái

A 35 esztendős, mexikói Pérez eddig 281 F1-es futamon állt rajthoz, ezekből hatot nyert meg, tavalyig a Red Bull pilótája volt, idén nem kapott ülést a Forma-1-ben. A 36. születésnapját csütörtökön ünneplő, finn Bottas 246 versenyen szerepelt és tíz győzelemmel rendelkezik, ebben az idényben a Mercedes tartalékpilótájaként dolgozik.

A General Motors által támogatott Cadillac jövőre 11. istállóként csatlakozik a Forma-1-es mezőnyhöz, miután megkapta a jóváhagyást a kereskedelmi jogok birtokosától és a Nemzetközi Automobil Szövetségtől (FIA). A Cadillac kezdetben Ferrari-motorokat használ majd, később azonban – várhatóan 2028-tól – az erőforrásait is saját maga gyártja.

Legutóbb 2010-ben bővült a mezőny, amelyet akkor 13 istálló alkotott, 2017-ben azonban hárman kiszálltak, így alakult ki a jelenlegi, tízcsapatos felállás. A Haas révén most egy amerikai csapat szerepel a konstruktőrök között. Az F1 irányítói korábban azért nem engedélyezték az újabb bővítést, mert 2026-ban motorreform jön: a motorok felerészben belső égésűek, felerészben pedig elektromosak lesznek, az üzemanyagnak pedig teljes mértékben megújulónak kell lennie.