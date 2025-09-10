Forma–1 – Az Adidas lesz az Audi istálló ruházati partnere

Az Adidas német sportszergyártó cég lesz az Audi Forma–1-es istálló hivatalos ruházati partnere – jelentette be az autós gyorsasági világbajnokságba jövőre beszálló autógyár szerdán.
A jelenleg még Sauber néven szereplő csapat 2026-tól alakul át az Audi gyári istállójává, amely a mostani bejelentés szerint több évre szóló megállapodást kötött az Adidasszal.
A Forma–1-ben jövőre átfogó szabálymódosításokra kerül sor, és új csapat, az egyesült államokbeli Cadillac is csatlakozik a mezőny jelenlegi tíz istállójához.
Az Adidas – amely az F1-es Mercedesnek is a ruházati partnere – az Audival közösen még a jövő évi világbajnoki idény előtt piacra dobja az F1-es ruházati kollekciót, amelyben cipők és kiegészítők is szerepelnek majd.
A Sauber istálló jelenleg a nyolcadik helyen áll a tízcsapatos konstruktőri vb-pontversenyben.
