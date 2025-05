Fordított a DAC a nagymihályiak ellen – egy utolsó győzelem kell még Európához

A DAC a 4. helyen végzett a bajnokságban, így playoffra kényszerült a Konferencialiga selejtezőjében való részvételért. A szezon végi minitornán a DAC a nagymihályiakkal, a kassaiak pedig a zólyombrézóiakkal találkoztak az elődöntőben.

Branislav Fodrek, a dunaszerdahelyiek vezetőedzője a bajnokság utolsó fordulójában, Zsolnán több fontos játékosát is pihentette, közülük Bruneti, Andzouana, Herc és Ramadan visszatért a kezdőbe, Kapanadze azonban ezúttal sem kapott lehetőséget a meccs elejétől.

Bár a klub igyekezett mozgósítani, már a mérkőzés előtti egy órában érezhető volt, hogy a kedd este nyolc óra csak nagyon kevés szurkolónak felel meg – végül kifejezetten foghíjasak voltak a lelátók.

A hazaiak rögtön a meccs elején támadólag léptek el, egyszer Ramadan cselezte túl magát, egyszer pedig Tuboly bombázott mellé. A 15. percben aztán hideg zuhanyként jött a vendégek vezető gólja: Yapi pocsék hazaadására rástartolt Kiziridisz, és ziccerben higgadtan a hálóba emelt.

Hátrányban is folytatta az egykapuzást a DAC, de nem működtek az utolsó passzok, az idegesség is érződött a játékosokon. Nagyon ritkán adódott helyzet a hazaiak előtt, támadóik sokat rontottak, és mintha a feszültség is fokozódott volna…

Ahogy az első, úgy a mérkőzés második gólja is kissé váratlanul érkezett. Herc szöglete pontosan az ötösön várakozó Kacsaraba fejére szállt, az ukrán középhátvéd pedig a hálóba bólintott, így a csapatok 1:1-es állásnál vonultak szünetre.