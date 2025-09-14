Djukanovic góljával szerzett vezetést a DAC
Folytatódott a DAC sorozata, a sárga-kékek sima győzelemmel hangoltak a Slovanra
A DAC labdarúgócsapata magabiztos teljesítménnyel 2:0-ra verte a zólyombrézóiakat a Niké Liga 7. fordulójának vasárnap esti mérkőzésén.
Amiről már a meccs előtt több nappal pusmogtak, megvalósult: több régi arc is visszatért a dunaszerdahelyi B-középbe, amely ezáltal az egyik legjobb hangulatú és legszervezettebb volt a koronavírus-járvány óta.
Az a zólyombrézói csapat látogatott a MOL Arénába, amely ellen a DAC az előző szezont zárta, a Konferencialigáért kiírt playoff döntőjében a sárga-kékek 3:2-re verték a vasgyáriakat (más kérdés, hogy végül egyik csapat sem indulhatott a nemzetközi porondon)
Bár az első helyzet a vendégeké volt, a DAC gyorsan megtalálta a ritmust, Redzic mozgott befelé a jobb oldalról, a labda pedig Gruber passza után Djukanovichoz került, aki közelről nem ingott meg – 1:0:
„Erre lenne szüksége a magyar futballnak?”
– tette fel a kérdést a B-közép az MLSZ-nek címezve, majd Csányi Sándor elnök is megkapta a magáét a szövetség „érzékenyítő”, sokak szerint szurkolásellenes videója miatt. A mérkőzés egyébként eseménytelenül csordogált, amíg a 23. percben Ouro fel nem rázta a hangulatot egy gyönyörű, centik híján pontos távoli lövéssel. A 30. percben Gruber sikeresen szöktette Redzicet a jobb oldalon, és a magyar szélső formáját látva már ekkor sokan biztosra vették, hogy gól lesz az akcióból. Így is lett, Redzic kihasználta a szabad területet és higgadtan gurított a hosszú sarokba – 2:0.
A szünet előtti utolsó negyed órában visszahúzódott a DAC és így akadt pár zólyombrézói helyzet is, de Sanusi lövésére időben leért Popovics.
A második játékrész mezőnyjátékkal indult és egy szép Kapanadze-kapáslövéssel folytatódott. Pár perc után a vendégek is éledeztek, egy ízben csattant a kapufa, de aztán újra erősebb fázissal jelentkeztek a dunaszerdahelyiek.
A második félidő második felében túl sokat egyik csapat sem vállalt azért, hogy módosuljon a 2:0-s állás. A zólyombrézóiakban nem volt elég erő ahhoz, hogy dramatizálják a mérkőzést, jellemzően a DAC volt mezőnyfölényben. Hosszú idő után a 85. percben jött egy hazai gólszerzési lehetőség, de Gruber technikás lövését kiütötte Jurička.
A hajrában Fodrek pályára küldte csapatkapitányát, Christián Hercet is, aki a nyári felkészülés eleje óta sérült volt. A hazaiak közel jártak a harmadik gólhoz, míg győzelmüket semmi sem veszélyeztette, így maradt a 2:0.
A sárga-kékek a következő fordulóban, szombaton 20.30-kor a Slovan otthonába látogatnak.
DAC–Podbrezová 2:0 (2:0)
Gólszerzők: Djukanovic (9.), Redzic (30.)
Játékvezető: Kružliak, 4682 néző
Sárga lap: Mendez, Gueye, ill. Chyla, Galčík, Jurička
DAC: Popovics–Kapanadze, Blažek, Nemanic, Mendez–Tuboly, Ouro (72. Udvaros), Blaško (58. Sylla)–Redzic (87. Gagua), Djukanovic (72. Gueye), Gruber (87. Herc)
PODBREZOVÁ: Jurička–Mielke, Niňaj, Markovics (83. Hakobjan)–Deml (65. Palumets), Parak, Chyla, Havrilenko (46. Galčík)–Štefánik–Sanusi (83. Sallah),Šiler
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.