Folytatódott a DAC sorozata, a sárga-kékek sima győzelemmel hangoltak a Slovanra

Amiről már a meccs előtt több nappal pusmogtak, megvalósult: több régi arc is visszatért a dunaszerdahelyi B-középbe, amely ezáltal az egyik legjobb hangulatú és legszervezettebb volt a koronavírus-járvány óta.

Az a zólyombrézói csapat látogatott a MOL Arénába, amely ellen a DAC az előző szezont zárta, a Konferencialigáért kiírt playoff döntőjében a sárga-kékek 3:2-re verték a vasgyáriakat (más kérdés, hogy végül egyik csapat sem indulhatott a nemzetközi porondon)

Bár az első helyzet a vendégeké volt, a DAC gyorsan megtalálta a ritmust, Redzic mozgott befelé a jobb oldalról, a labda pedig Gruber passza után Djukanovichoz került, aki közelről nem ingott meg – 1:0:

„Erre lenne szüksége a magyar futballnak?”

– tette fel a kérdést a B-közép az MLSZ-nek címezve, majd Csányi Sándor elnök is megkapta a magáét a szövetség „érzékenyítő”, sokak szerint szurkolásellenes videója miatt. A mérkőzés egyébként eseménytelenül csordogált, amíg a 23. percben Ouro fel nem rázta a hangulatot egy gyönyörű, centik híján pontos távoli lövéssel. A 30. percben Gruber sikeresen szöktette Redzicet a jobb oldalon, és a magyar szélső formáját látva már ekkor sokan biztosra vették, hogy gól lesz az akcióból. Így is lett, Redzic kihasználta a szabad területet és higgadtan gurított a hosszú sarokba – 2:0.

A szünet előtti utolsó negyed órában visszahúzódott a DAC és így akadt pár zólyombrézói helyzet is, de Sanusi lövésére időben leért Popovics.