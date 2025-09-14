Sport

Folytatódott a DAC sorozata, a sárga-kékek sima győzelemmel hangoltak a Slovanra

dac
Somogyi Tibor felvételei

Djukanovic góljával szerzett vezetést a DAC

Lencsés Zoltán
Lencsés Zoltán

A DAC labdarúgócsapata magabiztos teljesítménnyel 2:0-ra verte a zólyombrézóiakat a Niké Liga 7. fordulójának vasárnap esti mérkőzésén.

Amiről már a meccs előtt több nappal pusmogtak, megvalósult: több régi arc is visszatért a dunaszerdahelyi B-középbe, amely ezáltal az egyik legjobb hangulatú és legszervezettebb volt a koronavírus-járvány óta.

Az a zólyombrézói csapat látogatott a MOL Arénába, amely ellen a DAC az előző szezont zárta, a Konferencialigáért kiírt playoff döntőjében a sárga-kékek 3:2-re verték a vasgyáriakat (más kérdés, hogy végül egyik csapat sem indulhatott a nemzetközi porondon)

Bár az első helyzet a vendégeké volt, a DAC gyorsan megtalálta a ritmust, Redzic mozgott befelé a jobb oldalról, a labda pedig Gruber passza után Djukanovichoz került, aki közelről nem ingott meg – 1:0:

„Erre lenne szüksége a magyar futballnak?” 

– tette fel a kérdést a B-közép az MLSZ-nek címezve, majd Csányi Sándor elnök is megkapta a magáét a szövetség „érzékenyítő”, sokak szerint szurkolásellenes videója miatt. A mérkőzés egyébként eseménytelenül csordogált, amíg a 23. percben Ouro fel nem rázta a hangulatot egy gyönyörű, centik híján pontos távoli lövéssel. A 30. percben Gruber sikeresen szöktette Redzicet a jobb oldalon, és a magyar szélső formáját látva már ekkor sokan biztosra vették, hogy gól lesz az akcióból. Így is lett, Redzic kihasználta a szabad területet és higgadtan gurított a hosszú sarokba – 2:0.

A szünet előtti utolsó negyed órában visszahúzódott a DAC és így akadt pár zólyombrézói helyzet is, de Sanusi lövésére időben leért Popovics.

DAC–Podbrezová
DAC–Podbrezová
DAC–Podbrezová
DAC–Podbrezová
A második játékrész mezőnyjátékkal indult és egy szép Kapanadze-kapáslövéssel folytatódott. Pár perc után a vendégek is éledeztek, egy ízben csattant a kapufa, de aztán újra erősebb fázissal jelentkeztek a dunaszerdahelyiek.

A második félidő második felében túl sokat egyik csapat sem vállalt azért, hogy módosuljon a 2:0-s állás. A zólyombrézóiakban nem volt elég erő ahhoz, hogy dramatizálják a mérkőzést, jellemzően a DAC volt mezőnyfölényben. Hosszú idő után a 85. percben jött egy hazai gólszerzési lehetőség, de Gruber technikás lövését kiütötte Jurička. 

A hajrában Fodrek pályára küldte csapatkapitányát, Christián Hercet is, aki a nyári felkészülés eleje óta sérült volt. A hazaiak közel jártak a harmadik gólhoz, míg győzelmüket semmi sem veszélyeztette, így maradt a 2:0.

A sárga-kékek a következő fordulóban, szombaton 20.30-kor a Slovan otthonába látogatnak.

Jegyzőkönyv

DAC–Podbrezová 2:0 (2:0)

Gólszerzők: Djukanovic (9.), Redzic (30.)

Játékvezető: Kružliak, 4682 néző

Sárga lap: Mendez, Gueye, ill. Chyla, Galčík, Jurička

DAC: Popovics–Kapanadze, Blažek, Nemanic, Mendez–Tuboly, Ouro (72. Udvaros), Blaško (58. Sylla)–Redzic (87. Gagua), Djukanovic (72. Gueye), Gruber (87. Herc)

PODBREZOVÁ: Jurička–Mielke, Niňaj, Markovics (83. Hakobjan)–Deml (65. Palumets), Parak, Chyla, Havrilenko (46. Galčík)–Štefánik–Sanusi (83. Sallah),Šiler

DAC
Niké Liga
labdarúgás
FK Železiarne Podbrezová
