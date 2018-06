Fogadási csalást lepleztek le: rimaszombati gyanúsítottak is vannak

Legalább négy klub és 11 játékos, valamint egy edző érintett a legfrissebb szlovák bundabotrányban. Két első, illetve négy másodosztályú mérkőzéssel kapcsolatban merült fel a fogadási csalás gyanúja, köztük a rimaszombatiak két találkozója is szerepel.

A Szlovák Labdarúgó-szövetség kedden sajtótájékoztatón számolt be arról, hogy a bűnüldöző szervekkel együttműködve sikerült részben felderíteniük egy kiterjedt fogadási csalási hálózatot.

6 meccs, 11 játékos

A gyanús meccseket 2016 májusa és 2017 októbere között rendezték. Peter Dedík, a futballszövetség integritásért felelős menedzsere nem akarta konkretizálni, melyik meccsen pontosan mi volt a manipuláció lényege. „Változatos dolgok voltak, győzelem/vereség, félidei eredmény, gólok száma, szögletek száma. A megbeszélt eredményért ezrekben mérhető összeget kaptak a játékosok” – mondta Dedík.



A futballszövetség szorosan együttműködik az európai szövetséggel (UEFA) és annak a fogadási csalások lehetőségét monitorozó ügynökségével, a Sportradarral, valamint a szlovák bűnüldöző szervekkel is. A szövetségnek már közvetlenül a meccsek után voltak információi arról, hogy fogadási csalásról lehet szó, de nem tudtak releváns bizonyítékokat összegyűjteni. Erre csak most került sor, mivel sikerült leleplezni egy ukrán szervezett csoportot, és hat ukrán állampolgárt le is tartóztattak, jelenleg vizsgálati fogságban vannak.

Egyelőre hat gyanús mérkőzést hoztak nyilvánosságra, amelyeken négy klub – a rimaszombati, a vágtapolcai, a bártfai és az aranyosmaróti – játékosai manipulálták vagy próbálták manipulálni az eredményeket.

A futballszövetség 11 játékost és egy edzőt egyelőre felfüggesztett, ügyüket a fegyelmi bizottság fogja tárgyalni. Peter Dedík hangsúlyozta, miután a játékosok ügyében döntés született, felelősségre fogják vonni az érintett klubokat is.



Az öt évvel ezelőtti bundabotrány után változtak a futballszövetség fegyelmi bizottságának a szabályai, és immár „életfogytiglani” eltiltást is kaphat minden futballal kapcsolatos tevékenységtől az a személy, akinél beigazolódik a fogadási csalás gyanúja.



A gyanús meccsek Rimavská Sobota–Teplička nad Váhom 3:2 2015/16 II. liga 2016. május 21.

Poprad–Rimavská Sobota 4:0 2015/16 II. liga 2016. június 5.

Bardejov–Skalica 1:2 2016/17 II. liga 2017. május 24.

Zlaté Moravce–Trenčín 0:2 2016/17 Fortuna Liga 2017. április 1.

Bardejov–Nitra 0:1 2016/17 II. liga 2017. május 31.

Žilina–Zlaté Moravce 2:0 2017/18 Fortuna Liga 2017. október 28.



Domikot sokkolta a hír

A rimaszombati klub sportigazgatóját, Domik Attilát sokkolta a hír. „Teljesen meg vagyok lepve. Én magam mindig becsületesen játszottam, megbízom az emberekben. Együtt fogunk működni a futballszövetséggel a nyomozás során, mert nekünk is az az érdekünk, hogy a szlovák futballban ne legyen korrupció” – mondta lapunknak Domik. A sportvezető egyébként éppen a városi képviselő-testület ülésére készült, amely kedden tárgyalt a Diósgyőrrel való együttműködésről és a leendő futballakadémiáról.

A rimaszombati klubból három játékost gyanúsítanak, a kapus Marek Prošovskýt, a csapatkapitány és középhátvéd Peter Petránt és a középpályás Matej Vargicot.



Prošovský lapunk megkeresésére azt mondta, nem kívánja kommentálni az ügyet.

A jelenleg III. ligás rimaszombatiaknak két meccsét vizsgálják, még a II. liga 2015/16-os idényéből – a Teplička ellen hazai, valamint a poprádi idegenbeli meccset.



Előbbi találkozóról lapunkban helyszíni tudósítást közöltünk, amelyben egyebek mellett ezt is olvashatjuk: „Már a 10. másodpercben gólt kapott, végül mégis 3:2-re győzött a rimaszombati futballcsapat a Teplička ellen. … A vendégek nem igazán voltak veszélyesek – kivéve, amikor ajándéklabdát kaptak a gömöriektől.” A hazaiak győztes gólja egyébként 11-esből született.

Voltak közvetítők is

Peter Dedík a sajtótájékoztatón jelezte, a gyanúsított klubok és játékosok köre még bővülhet. „Több mint két éve foglalkozunk ezzel az üggyel, több forrásból is voltak információink. A legtöbb adatot az UEFA-tól kaptuk. Hasonló a modell, mint öt évvel ezelőtt, a bűnözők az ázsiai, nem szabályozott fogadási piacokkal állnak kapcsolatban. Voltak közvetítők is, akik a játékosokkal tartották a kapcsolatot, de ezeket a neveket egyelőre nem akarjuk nyilvánosságra hozni. Ha releváns bizonyítékaink lesznek, akkor még más nevek is felmerülhetnek” – nyilatkozta Dedík.



A közelmúltban nagy sajtóvisszhangot kapott Ružomberok–Trnava mérkőzéssel kapcsolatban, ami előtt állítólag Daniel Bartko egykori sportvezető megkereste a rózsahegyiek kapusát, Peter Dedík elmondta, elsősorban a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség foglakozik az üggyel, a nyomozás továbbra is folyik.