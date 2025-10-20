A helyzetek minősége alapján sima DAC-győzelem születhetett volna vasárnap este
Fodrek a DAC veresége után: Túl sok helyzetet hagyunk ki
Így látta a DAC–Žilina (1:2) labdarúgó-mérkőzést a két vezetőedző és Christián Herc.
A DAC öt kapufával és további kihagyott helyzetekkel zárta a zsolnaiak elleni találkozót. A sárga-kékek utóbbi öt bajnokijukból csak egyet nyertek meg és a harmadik helyre csúsztak a tabellán.
Branislav Fodrek, a DAC vezetőedzője feszült volt a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón.
„Korábban már elmondtam ezt párszor, de a futballt nem helyzetekre, kapufákra és labdabirtoklásra játsszák. A zsolnaiak kihasználták két hibánkat, aztán hiába helyeztünk rájuk óriási nyomást. Túl sok helyzetet hagyunk ki az utóbbi időszakban. Csak gratulálhatunk a zsolnaiaknak, a vereségért pedig magunkat okolhatjuk”
– mondta a tréner, hangsúlyozva, hogy nem akar a játékosokra mutogatni, hiszen edzőként az ő dolga felkészíteni a csapatot, így vállalja a felelősséget a vereségért. Fodrek azt is kilátásba helyezte, hogy a következő bajnokin lehetnek bizonyos változások a kezdőcsapatban.
Pavol Staňo a 2020/21-es szezonban már irányította a zsolnai csapatot, utána Lengyelországban dolgozott. A mérkőzés után arról is beszélt, hogy milyen változásokat lát a szlovák körülményekben.
„Egyelőre még ismerkedem a csapatokkal a visszatérésem óta, de elmondhatom, hogy javult a szlovák liga színvonala.
Az élmezőnyben tartózkodó csapatok izgalmas játékosokkal rendelkeznek. Ami minket illet, szűk a keretünk, de ígéretet kaptam a keret megerősítésére. Ha ez megtörténik, még érdekesebb csapatunk lehet. Úgy érzem, eddig a maximumot hoztuk”.
A DAC öltözőjét Christián Herc képviselte az újságírók előtt.
„Jól felkészültünk a zsolnaiakból, de két gólt ajándékoztunk nekik. Mi hat gólra elég helyzetet dolgozunk ki, de ők voltak az effektívebb csapat. Egyrészt a mai mérkőzés után nem pozitívak az érzések, másrészt veszélyesen játszottunk. Nagyon sajnálom ezt a vereséget”
– mondta a DAC csapatkapitánya. Szerinte könnyebb lenne feldolgozni a kudarcot, ha a zsolnaiak jobbak lettek volna, de nem ez volt a helyzet.
