Sport

Fodrek a DAC veresége után: Túl sok helyzetet hagyunk ki

dac
Somogyi Tibor felvételei

A helyzetek minősége alapján sima DAC-győzelem születhetett volna vasárnap este

Lencsés Zoltán
Lencsés Zoltán

Így látta a DAC–Žilina (1:2) labdarúgó-mérkőzést a két vezetőedző és Christián Herc.

A DAC öt kapufával és további kihagyott helyzetekkel zárta a zsolnaiak elleni találkozót. A sárga-kékek utóbbi öt bajnokijukból csak egyet nyertek meg és a harmadik helyre csúsztak a tabellán

Branislav Fodrek, a DAC vezetőedzője feszült volt a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón. 

„Korábban már elmondtam ezt párszor, de a futballt nem helyzetekre, kapufákra és labdabirtoklásra játsszák. A zsolnaiak kihasználták két hibánkat, aztán hiába helyeztünk rájuk óriási nyomást. Túl sok helyzetet hagyunk ki az utóbbi időszakban. Csak gratulálhatunk a zsolnaiaknak, a vereségért pedig magunkat okolhatjuk” 

mondta a tréner, hangsúlyozva, hogy nem akar a játékosokra mutogatni, hiszen edzőként az ő dolga felkészíteni a csapatot, így vállalja a felelősséget a vereségért. Fodrek azt is kilátásba helyezte, hogy a következő bajnokin lehetnek bizonyos változások a kezdőcsapatban.

Pavol Staňo a 2020/21-es szezonban már irányította a zsolnai csapatot, utána Lengyelországban dolgozott. A mérkőzés után arról is beszélt, hogy milyen változásokat lát a szlovák körülményekben. 

„Egyelőre még ismerkedem a csapatokkal a visszatérésem óta, de elmondhatom, hogy javult a szlovák liga színvonala. 

Az élmezőnyben tartózkodó csapatok izgalmas játékosokkal rendelkeznek. Ami minket illet, szűk a keretünk, de ígéretet kaptam a keret megerősítésére. Ha ez megtörténik, még érdekesebb csapatunk lehet. Úgy érzem, eddig a maximumot hoztuk”.

Kapcsolódó cikkünk
dac
Sport

Ez nem a DAC napja volt – zsolnai győzelem a rangadón

A DAC öltözőjét Christián Herc képviselte az újságírók előtt.

„Jól felkészültünk a zsolnaiakból, de két gólt ajándékoztunk nekik. Mi hat gólra elég helyzetet dolgozunk ki, de ők voltak az effektívebb csapat. Egyrészt a mai mérkőzés után nem pozitívak az érzések, másrészt veszélyesen játszottunk. Nagyon sajnálom ezt a vereséget”

– mondta a DAC csapatkapitánya. Szerinte könnyebb lenne feldolgozni a kudarcot, ha a zsolnaiak jobbak lettek volna, de nem ez volt a helyzet.

DAC
labdarúgás
Niké Liga
Branislav Fodrek
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?