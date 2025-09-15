Fodrek a DAC–Podbrezová (2:0) bajnoki után: Nem ez volt a leglátványosabb meccsünk

A DAC labdarúgócsapata 2:0-ra verte a zólyombrézóiakat a MOL Arénában, Djukanovic mellett az ismét megállíthatatlan Redzic talált a hálóba.

A sárga-kékek számára egyre ígéretesebbnek tűnik a szezon. Az első fordulókban mutatott gyengébb játék után a csapat kikupálódott. A védelem összeszedettnek hat (bár jegyezzük meg: mennyiségre nagyon vékony), a középpályán pedig Ouro érkezésével, Udvaros berobbanásával és immár Herc felépülésével kifejezetten jó opciói lettek Fodreknek. A támadószekcióba Gruber értékes tapasztalatot hoz, Redzic és Ramadan pedig gyakorlatilag felváltva rukkol elő meccset eldöntő mozdulattal.

„A válogatottszünet után sosem olyan egyszerű játszani, ráadásul ezúttal minőségi ellenfél ellenféllel szemben játszottunk, szóval nagyon komolyan álltunk hozzá a mérkőzéshez. Nem ez volt a legnézőcsalogatóbb mérkőzésˮ

– ismerte el a vitathatlan tényeket Branislav Fodrek a mérkőzés után.

Redzic Damir sorozatban harmadik mérkőzésén szerzett gólt, és egyre nagyobb az esély arra, hogy meghívót kapjon Marco Rossitól az októberi válogatott-terminusra.

„Erős ellenfélre számítottunk, amely próbálja járatni a labdát, fizikailag is erős és a pontrúgásaikra is fel kellett készülnünk, mert az elmúlt meccseken főleg azokból voltak veszélyesek. Mi voltunk a jobbak a helyzetek kialakításában és értékesítésében is.

– mondta a magyar szélső, a jó formájával kapcsolatosan pedig csak ismételni tudta önmagát legutóbbról. – Csinálom a dolgomat, keményen dolgozom hogy jöjjenek a gólok és a gólpasszok.

A sárga-kékek a következő fordulóban, szombaton 20.30-kor a Slovan otthonába látogatnak, úgy, hogy a tabellán jobban állnak pozsonyi riválisuknál. Bár a Slovan az új szezonban a DAC-hoz hasonlóan még veretlen, Weissék formája és játéka messze van az ideálistól.