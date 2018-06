Focibotrány a láthatáron: bundáztak a bajnok nagyszombatiak?

Bundagyanú merült fel a bajnok nagyszombati futballcsapat egyik tavaszi mérkőzésével kapcsolatban – a Topky.sk úgy tudja, valaki befolyásolni próbálta a Ružomberok–Trnava találkozót. Több lap értesülései szerint Daniel Bartko próbálkozott vesztegetéssel.

A Topky.sk portál megszerzett egy rendőrségi aktát, amelyből kiderül, hogy a rendőrség már tavaly decemberben kezdett vizsgálódni az élvonalbeli korrupció kapcsán, s egy beépült informátor értesüléseire is támaszkodott. A portál úgy tudja, egy olyan személy befolyásolja a mérkőzéseket, akit jól ismernek a játékosok és az edzők is, és aki a kívánt eredményért járó pénzösszeg mellett különféle előrelépési lehetőségeket, az átigazolásoknál segítséget is ígér nekik.

A rendőrség az idén tavasszal játszott Ružomberok–Trnava mérkőzéssel is foglalkozik a Topky.sk híre szerint.

Úgy tudják, hogy ez a bizonyos vesztegető személy megkereste a rózsahegyiek egyik játékosát, akinek 5000 eurót ajánlott azért cserébe, ha a hazaiak nem nyernek ezen a meccsen.

A játékos azonban jelentette az esetet. A rájátszás 6. fordulójában lejátszott meccs végül 0:0-s eredménnyel zárult, a Spartak azonban két fordulóval később így is bajnok lett, 45 év után először, éppen a DAC 2:0-s legyőzésével. Az után a meccs után is sokan bundát kiáltottak, mert a játékvezető már az első negyedórában két DAC-futballistát kiállított, és tizenegyest is ítélt a nagyszombatiak javára.

A Hospodárske noviny és a Sme úgy tudja, Matúš Macíkot, a rózsahegyiek kapusát próbálták megvesztegetni, a pénzt pedig Daniel Bartko kínálta fel neki. Bartko jól ismert név a szlovák futballban, a 90-es években az 1. FC Košice vezérigazgatója volt, később pedig a szenciek klubelnöke volt. Bartko a Hospodárske novinynak azt nyilatkozta, tényleg beszélt Macíkkal, de nem a meccs befolyásolásáról. „Megszólítottam, hogy van számára egy átigazolási lehetőségem, mondja meg, meddig van szerződése, satöbbi” – idézi Bartkót a HN.

A Sme napilapnak Bartko azt mondta az ügy kapcsán: „Ez hülyeség, segíteni szerettem volna Macíknak.” A Markíza televízió megkeresésére sem tagadta, hogy kommunikált a kapussal, de úgy vélte, Macík félreértette, amikor a beszélgetés végén azt mondta neki, reméli, hogy a rózsahegyiek legyőzik a Trnavát, mert egyesre tette a meccset.

A rendőrség nem ad bővebb tájékoztatást az ügyről, mert az sértené a nyomozás érdekeit.

A Szlovák Labdarúgó-szövetség és a Fortuna Ligát irányító Ligás Klubok Uniója közleményben hangsúlyozta, minden segítséget megadnak, hogy minél előbb kivizsgálják az ügyet, de mivel nem rendelkeznek a szükséges hivatalos információkkal, egyelőre nem foglalhatnak állást az esettel kapcsolatban.

A nagyszombati klub honlapján tette közzé reakcióját, amelyben kategorikusan kijelentik: „Az FC Spartak Trnava futballklubból vagy annak közvetlen környezetéből soha senkinek nem volt köze a mérkőzések befolyásolásához. A klub elutasítja ezeket a vádakat és elhatárolódik tőlük. Nincs információnk arról, hogy a rendőrség és a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség nyomozna velünk kapcsolatban, és nem is érdekel ez minket.” A nagyszombatiak úgy vélik, koholt vádak alapján bélyegzik meg őket, „gyáva támadásnak” nevezték a Topky.sk állításait, és jogi lépéseket helyeztek kilátásba.

Ha bebizonyosodik, hogy a nagyszombatiak tényleg befolyásolni próbálták a meccseket, a Szlovák Futballszövetség fegyelmi szabályzata szerint büntetést kaphatnak, elvehetik a bajnoki címüket, de akár ki is zárhatják őket a Fortuna Ligából. (bt)