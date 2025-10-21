Tragikusan fiatalon halt meg a népszerű streamer és sakkozó

29 éves korában váratlanul elhunyt Daniel Naroditsky orosz származású amerikai sakknagymester és streamer – számolt be családja a Charlotte Chess Center által kiadott közleményben.

„Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Daniel Naroditsky váratlanul meghalt” – közölte a család. „Daniel tehetséges sakkozó, kommentátor és oktató volt, valamint a sakk-közösség megbecsült tagja” – emlékeztek meg a fiatal játékosról.

Daniel Naroditsky 1995-ben született Kaliforniában, és az Egyesült Államok egyik legismertebb sakkjátékosa volt. Korábbi ifjúsági világbajnok, 2013-ban pedig nagymester lett. Széles körben ismerték népszerű kommentátorként, íróként és online oktatóként, ezek mellett rendszeresen streamelt Twitchen és a YouTube-on – írja az Index.

A hozzátartozók a halál okát egyelőre nem közölték. A közösségi hálón felreppentek olyan pletykák, amelyek szerint Naroditsky súlyos mentális problémákkal küzdött, az pedig rontott a helyzetén, hogy az elmúlt hónapokban több pályatársa is alaptalanul csalással vádolta.

Utolsó oktatóvideóját – egyhónapos hiátus után – három nappal ezelőtt töltötte fel YouTube-ra.