Fialková összeomlott a lőtéren

A szlovák vegyes váltó az östersundi Világkupán negyedik volt, és Anastasia Kuzmina remek formája, valamint Paulína Fialková ígéretes eredményei azt jósolták, Pjongcsangban is megcélozhatják a pontszerző helyet.

Az álmoknak azonban nagyon hamar lőttek. A szó legszorosabb értelmében. Paulína Fialková ugyanis teljesen összeomlott az első lövésnél, ötből ötször nem talált, aztán a három újratöltéssel is csak egy célpontot sikerült eltalálnia. Látszott rajta a kétségbeesés és a tanácstalanság, ami csak fokozódott: négy büntetőkört kellett volna lefutnia, de annyira össze volt zavarodva, hogy három után visszament a pályára. Ezért a szlovák váltó még két perc büntetést is kapott.

Állásban ugyan Fialková már jobban szerepelt, bár az első lövést elhibázta, utána négyszer talált, de a fennmaradó egy célpontot a három újratöltéssel sem tudta leszedni. Újabb büntetőkör következett tehát, Anastasia Kuzmina pedig utolsóként, az élbolytól több mint öt perccel lemaradva vehette át a váltót.

Ő sem lőtt hibátlanul, fekvésben mind a három töltényét elhasználta, állásban már csak egyszer kellett újratöltenie. Eleve reménytelen helyzetben volt, pontosan tudta, hogy előbb-utóbb utolérik, és a lekörözéssel véget ér számára verseny.

A szlovák váltó másik két tagja, Matej Kazár és Martin Otčenáš már nem is futhatott ki a pályára.

Az elmozdult irányzékra utal az is, hogy az első öt lövés mindegyike a céltól két centiméterre jobbra szállt. "Senkinek nem kívánom azt a tanácstalanságot, amit a lőtéren átéltem" - mondta könnyek között Fialková. "Azt hittem, hogy már túl vagyok a négy büntetőkörön, de ezek szerint akkor nem" - tört ki belőle ismét a sírás, amikor az újságíróktól tudomást szerzett a két perc időbüntetésről.

Fialková a sprintben a 11., az egyéni versenyben pedig a kiváló 5. helyet szerezte meg Pjongcsangban, de a vegyes váltó után úgy érezte, ez a kudarc az olimpia szép pillanatait is keresztülhúzta. "Ezután a teljesítmény után biztosan nem leszek képes versenyezni" - jegyezte meg a csütörtökön esedékes női váltó kapcsán.

Anastasia Kuzmina nem tagadta, Paulína tragikus lövészete őt is teljesen megzavarta.

"Bizonytalan és dezorientált voltam én is a lövéseknél, láttam, hogy mi történt Paulínával, de nem voltak információim, hogy pontosan mi is okozta a hibáit. Azt sem tudtam, hogy most hogyan is kellene versenyeznem, kivel kellene harcolnom, érdemes-e teljesen kihajtanom magam" - nyilatkozta Kuzmina.