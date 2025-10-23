Fennakadtak az osztrák határon a Fradi-drukkerek

Az incidens még kora délután történt az osztrák-magyar határon. A helyi rendőrség nagy erőkkel vonult ki a 18.45-kor kezdődő EL-mérkőzésre tartó különvonathoz és arról határozott, hogy a szerelvény nem mehet tovább.

A döntést követően intenzív diplomáciai egyeztetés kezdődött, Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter a facebookos oldalán jelentette ki, hogy a nagykövetség és a konzulok közbenjárására a vonatnak végül szabad utat adtak a hatóságok. A magyar tisztviselő felháborítónak és botrányosnak nevezte az eljárást.

A legutóbbi hírek ugyanakkor már arról szólnak, hogy a vonatot az átvizsgálást követően mégis visszafordították és a mérkőzés kezdetének időpontjára már Budapestre érkezik vissza a szerelvény.

A magyar fél bekérette a külügyminisztériumba Ausztria budapesti nagykövetét és hivatalosan is tiltakozott az ügy kapcsán. A szurkolók tiltakozásból arra készülnek, hogy üresen hagyják a szektor alsó részét és a drapériákat sem helyezik ki, miközben a visszatérő vonat drukkereinek meccsvetítést szerveznek a stadionban. Az osztrák fél nem adott bővebb információt arról, miért kellett visszafordítani a járatot.