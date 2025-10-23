Sport

Fennakadtak az osztrák határon a Fradi-drukkerek

von

A vonat megállt, órákat várt és valószínűleg visszafordult (forrás: Green Monsters)

Tokár Géza
Tokár Géza

Minden bizonnyal megállították az osztrák határon a Ferencváros-Salzburg mérkőzésre igyekvő szurkolók vonatát. Ellentmondásos információk keringenek arról, hogy a drukkerek eljutottak-e a mérkőzésre.

Az incidens még kora délután történt az osztrák-magyar határon. A helyi rendőrség nagy erőkkel vonult ki a 18.45-kor kezdődő EL-mérkőzésre tartó különvonathoz és arról határozott, hogy a szerelvény nem mehet tovább.

A döntést követően intenzív diplomáciai egyeztetés kezdődött, Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter a facebookos oldalán jelentette ki, hogy a nagykövetség és a konzulok közbenjárására a vonatnak végül szabad utat adtak a hatóságok. A magyar tisztviselő felháborítónak és botrányosnak nevezte az eljárást.

A legutóbbi hírek ugyanakkor már arról szólnak, hogy a vonatot az átvizsgálást követően mégis visszafordították és a mérkőzés kezdetének időpontjára már Budapestre érkezik vissza a szerelvény.

A magyar fél bekérette a külügyminisztériumba Ausztria budapesti nagykövetét és hivatalosan is tiltakozott az ügy kapcsán. A szurkolók tiltakozásból arra készülnek, hogy üresen hagyják a szektor alsó részét és a drapériákat sem helyezik ki, miközben a visszatérő vonat drukkereinek meccsvetítést szerveznek a stadionban. Az osztrák fél nem adott bővebb információt arról, miért kellett visszafordítani a járatot.

Kapcsolódó cikkünk
foci
Sport

Salzburgban a Fradi, Alkmaarban a Slovan

Ferencváros
Salzburg
Európa Liga
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?