A vonat megállt, órákat várt és valószínűleg visszafordult (forrás: Green Monsters)
Fennakadtak az osztrák határon a Fradi-drukkerek
Minden bizonnyal megállították az osztrák határon a Ferencváros-Salzburg mérkőzésre igyekvő szurkolók vonatát. Ellentmondásos információk keringenek arról, hogy a drukkerek eljutottak-e a mérkőzésre.
Az incidens még kora délután történt az osztrák-magyar határon. A helyi rendőrség nagy erőkkel vonult ki a 18.45-kor kezdődő EL-mérkőzésre tartó különvonathoz és arról határozott, hogy a szerelvény nem mehet tovább.
A döntést követően intenzív diplomáciai egyeztetés kezdődött, Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter a facebookos oldalán jelentette ki, hogy a nagykövetség és a konzulok közbenjárására a vonatnak végül szabad utat adtak a hatóságok. A magyar tisztviselő felháborítónak és botrányosnak nevezte az eljárást.
A legutóbbi hírek ugyanakkor már arról szólnak, hogy a vonatot az átvizsgálást követően mégis visszafordították és a mérkőzés kezdetének időpontjára már Budapestre érkezik vissza a szerelvény.
A magyar fél bekérette a külügyminisztériumba Ausztria budapesti nagykövetét és hivatalosan is tiltakozott az ügy kapcsán. A szurkolók tiltakozásból arra készülnek, hogy üresen hagyják a szektor alsó részét és a drapériákat sem helyezik ki, miközben a visszatérő vonat drukkereinek meccsvetítést szerveznek a stadionban. Az osztrák fél nem adott bővebb információt arról, miért kellett visszafordítani a járatot.
