A DAC játékosai nem így képzelték el a mérkőzést
Ez nem a DAC napja volt – zsolnai győzelem a rangadón
A DAC labdarúgócsapata 2:1-re kikapott a zsolnaiaktól a Niké Liga vasárnap esti mérkőzésén.
A válogatottszünet után rögtön dupla rangadóval folytatódott a Niké Liga: szombaton a Slovan 2:0-s sikert aratott Nagyszombatban, vasárnap pedig a bajnokság legjobb támadósorával rendelkező zsolnai csapat látogatott Dunaszerdahelyre, hogy próbára tegye a mezőny legjobb védelmét.
A találkozón bemutatkozott a DAC regóta keresett új hangosbemondója: Antal László nagy átéléssel adta meg az alaphangot a mérkőzésnek, és ekkor még valószínűleg nem sejtette, hogy egyetlen pozitív közölni való sem vár rá az első félidőben
A mérkőzés első tíz percében mindkét oldalon egy helyzet adódott, előbb Ďatko, majd Djukanovic fejese jelentett veszélyt. A következő szó Gruberé volt, aki egy pördítéssel megtornáztatta Belkót, majd Redzic éles lövése súrolta a kapufát.
A mérkőzés színvonala ezután meredeken zuhanni kezdett, az enyhe DAC-mezőnyfölényen kívül nem történt a pályán semmi.
Aztán viszont felpörögtek a dolgok: a 33. percben Redzic ziccert hibázott, az ellentámadásból pedig a zsolnaiak megszerezték a vezetést. Kacsaraba Roginicbe rúgva a labdát próbált felszabadítani, a zsolnai támadó azonban gyorsan észhez tért és a hálóba vágta a labdát – 0:1.
Folytatódott a DAC mezőnyfölénye, a félidő hajrájában Redzic a felső lécre lőtt, a kipattanót pedig Djukanovic és Ramadan sem tudta a hálóba kotorni. És a túloldalon megint jött a büntetés: Roginic lecsapott Ramadan borzalmas hátrapasszára, lerázta magáról Tuboly Mátét és higgadtan a hálóba lőtt – 0:2.
DAC–Žilina 1:2 (0:2)
Gólszerzők: Sylla (63.), ill. Roginic (34., 45+3.)
Játékvezető: Dzvijak, 4768 néző
Sárga lap: Modesto, Sylla, Gruber, ill. Bari, Roginic, Kopásek
DAC: Popovics–Kapanadze, Kacsaraba, Nemanic, Modesto (81. Gueye)–Tuboly, Herc (58. Gagua)–Redzic, Gruber, Ramadan (58. Sylla)–Djukanovic
ŽILINA: Belko–Pališčák, Kaša, Narimanidze–Kopásek, Káčer (90. Svoboda), Mweng, Bari (90. Hranica)–Faško (87. Prokop), Roginic, Ďatko (74. Kóša)
A második félidő is kimaradt hazai helyzettel kezdődött, aztán egy újabb szörnyű hátrapassz következett Tubolytól, Roginic azonban harmadszorra már nem tudott büntetni. Az 51. percben Herc szép kapáslövéssel jelentkezett, Belko viszont óriási vetődést bemutatva védett.
Az 58. percben Fodrek kettős cserével próbált új életet vinni csapata játékába, Gagua és Sylla érkezett a gyenge napot kifogó Ramadan és Herc helyett. A húzás bevált, a két játékos szinte azonnal szerepet vállalt a szépítő gólban: Modesto beadását Gagua csúsztatta tovább a hosszú saroknál berobbanó Syllának.
És amikor már páran azt hitték, hogy helyre rázódott a DAC játéka, ismét ziccerbe kerültek a vendégek, akiket a hazaiak kétszer is megkínáltak egy olcsó labdával. A csallóköziek szerencséjére Mweng mellé durrantott…
A játék lüktetett, bár inkább volt komikus, mint szemet gyönyörködtető: Redzic kapufája után Tuboly lövése is kapufán végezte, majd Gagua is kihagyta a lehetetlent…
A hajrában inkább az idegesség jellemezte a játékot, a hazaiak összehoztak egy újabb kapufát, de az egyenlítő gólt nem sikerült. A DAC a harmadik helyre csúszott a tabellán és szombaton Nagymihályban javíthat.
