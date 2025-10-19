Ez nem a DAC napja volt – zsolnai győzelem a rangadón

A válogatottszünet után rögtön dupla rangadóval folytatódott a Niké Liga: szombaton a Slovan 2:0-s sikert aratott Nagyszombatban, vasárnap pedig a bajnokság legjobb támadósorával rendelkező zsolnai csapat látogatott Dunaszerdahelyre, hogy próbára tegye a mezőny legjobb védelmét.

A találkozón bemutatkozott a DAC regóta keresett új hangosbemondója: Antal László nagy átéléssel adta meg az alaphangot a mérkőzésnek, és ekkor még valószínűleg nem sejtette, hogy egyetlen pozitív közölni való sem vár rá az első félidőben

A mérkőzés első tíz percében mindkét oldalon egy helyzet adódott, előbb Ďatko, majd Djukanovic fejese jelentett veszélyt. A következő szó Gruberé volt, aki egy pördítéssel megtornáztatta Belkót, majd Redzic éles lövése súrolta a kapufát.

A mérkőzés színvonala ezután meredeken zuhanni kezdett, az enyhe DAC-mezőnyfölényen kívül nem történt a pályán semmi.

Aztán viszont felpörögtek a dolgok: a 33. percben Redzic ziccert hibázott, az ellentámadásból pedig a zsolnaiak megszerezték a vezetést. Kacsaraba Roginicbe rúgva a labdát próbált felszabadítani, a zsolnai támadó azonban gyorsan észhez tért és a hálóba vágta a labdát – 0:1.

Folytatódott a DAC mezőnyfölénye, a félidő hajrájában Redzic a felső lécre lőtt, a kipattanót pedig Djukanovic és Ramadan sem tudta a hálóba kotorni. És a túloldalon megint jött a büntetés: Roginic lecsapott Ramadan borzalmas hátrapasszára, lerázta magáról Tuboly Mátét és higgadtan a hálóba lőtt – 0:2.