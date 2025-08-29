MTI/Illyés Tibor
Európa-liga – A Rangersszel és a Salzburggal is találkozik a Ferencváros
A Ferencváros a skót Rangersszel és az osztrák Salzburggal is találkozik a labdarúgó Európa-liga főtábláján.
A számítógép által lebonyolított pénteki, monacói sorsoláson a zöld-fehérek a legerősebb együttesek közül kapták a Rangerst és a Salzburgot ellenfélnek, előbbivel odahaza, utóbbival idegenben találkoznak majd.
A magyar bajnok a hozzá hasonlóan második kalapos csapatok közül cseh Viktoria Plzent és a török Fenerbahcét, a harmadikból a bolgár Ludogorecet és az angol Nottinghamet, míg a negyedikből a görög Panathinaikoszt és a belga Genket kapta ellenfélül.
A csoportkör szeptember 24-én rajtol, a további játéknapok: október 2. és 23., november 6. és 27., december 11., valamint január 22. és 29. A mérkőzéseket csütörtökönként három idősávban – 16.30, 18.45, 21.00 – rendezik, kivéve az utolsó játéknapot, amikor minden összecsapás 21.00-kor kezdődik.
Az El fináléját május 20-án Isztambulban rendezik.
