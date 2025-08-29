Sport

Európa-liga – A Rangersszel és a Salzburggal is találkozik a Ferencváros

Ferencváros

MTI/Illyés Tibor

feher
MTI

A Ferencváros a skót Rangersszel és az osztrák Salzburggal is találkozik a labdarúgó Európa-liga főtábláján.

A számítógép által lebonyolított pénteki, monacói sorsoláson a zöld-fehérek a legerősebb együttesek közül kapták a Rangerst és a Salzburgot ellenfélnek, előbbivel odahaza, utóbbival idegenben találkoznak majd.

A magyar bajnok a hozzá hasonlóan második kalapos csapatok közül cseh Viktoria Plzent és a török Fenerbahcét, a harmadikból a bolgár Ludogorecet és az angol Nottinghamet, míg a negyedikből a görög Panathinaikoszt és a belga Genket kapta ellenfélül.

A csoportkör szeptember 24-én rajtol, a további játéknapok: október 2. és 23., november 6. és 27., december 11., valamint január 22. és 29. A mérkőzéseket csütörtökönként három idősávban – 16.30, 18.45, 21.00 – rendezik, kivéve az utolsó játéknapot, amikor minden összecsapás 21.00-kor kezdődik.

Az El fináléját május 20-án Isztambulban rendezik.

Európa-liga
Ferencváros
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?