Dúbravka is kellett a szlovák győzelemhez
Érett a vereség, de végül hozták a kötelezőt a szlovákok Luxemburgban
A szlovák labdarúgó-válogatott a németek elleni győzelem után nagyon gyenge teljesítménnyel rukkolt elő Luxemburgban, de Rigo 90. percben szerzett góljával hozta a közelezőt.
Bár Calzona emlegette, hogy a játékosok fáradtságával is meg kell birkóznia, Luxemburg ellen mégis ugyanaz a tizenegy futott ki a pályára, mint Németország ellen. A csoportfavorit szenzációs, 2:0-s legyőzése után kötelező feladat várt a szlovákokra Luxemburg ellen. A Vörös Oroszlánokat sokan kapásból elkönyvelik pofozógépnek, de ez cseppet sem igaz: rendszeresen bizonyítják (idén például Svédország legyőzésével és egy írek elleni döntetlennel), hogy még csak véletlenül sem Andorra, San Marino vagy Liechtenstein szintjén vannak.
Talán elbízták magukat a szlovákok, de nagyon gyenge teljesítménnyel rukkoltak elő, az első félórában nem volt veszélyes helyzetük, hátul viszont szükség volt egy Dúbravka-bravúrra, hogy 0:0 maradjon az állás. A szlovák kapusnak a 31. percben is nyújtóznia kellett egy lövés miatt, egy perccel később esetleges tizenegyest vizsgált a VAR, majd Sinani a kapufát találta telibe – sürgősen ébresztőre szorult a szlovák csapat.
Luxemburg–Szlovákia 0:1 (0:0)
Gól: Rigo (90.)
Jv.: Walsh (skót), 8000 néző
Sárga lap: Jans, Mahmutovic, ill. Šatka, Duda, Škriniar
Ennek ellenére a második félidő is luxemburgi ziccerrel kezdődött, Sinan három perc után újabb kapufát lőtt, majd les miatt vettek el egy gólt a hazaiaktól… A szlovákok többet járatták a labdát, de továbbra sem tudtak semmit kitalálni támadásban, Sauer és Strelec is megjátszhatatlan volt. Rendkívül éles volt a kontraszt a németek elleni meccsel összehasonlítva.
Az utolsó húsz percbe fordulva a hazaiak megfontoltabbá váltak, de a szlovákok továbbra sem váltották meg a világot támadásban. A 77. percben Bénes László is pályára lépett, de csak nem akart megérkezni a szlovák nyomás. Sőt, a 86. percben Dúbravkának hosszabb idő után ismét védenie kellett…
A 90. percben jött a slusszpoén: Tupta lövését a luxemburgi kapus kiütötte, és a leggyorsabban Tomáš Rigo startolt rá a labdára, majd közelről a hálóba pofozta.
A szlovák válogatott így két meccsen hat pontot szerzett és csoportelsőként várja a vb-selejtezők októberi folytatását. Október 10-én Észak-Írországba utaznak Škriniarék.
