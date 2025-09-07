Érett a vereség, de végül hozták a kötelezőt a szlovákok Luxemburgban

Bár Calzona emlegette, hogy a játékosok fáradtságával is meg kell birkóznia, Luxemburg ellen mégis ugyanaz a tizenegy futott ki a pályára, mint Németország ellen. A csoportfavorit szenzációs, 2:0-s legyőzése után kötelező feladat várt a szlovákokra Luxemburg ellen. A Vörös Oroszlánokat sokan kapásból elkönyvelik pofozógépnek, de ez cseppet sem igaz: rendszeresen bizonyítják (idén például Svédország legyőzésével és egy írek elleni döntetlennel), hogy még csak véletlenül sem Andorra, San Marino vagy Liechtenstein szintjén vannak.

Talán elbízták magukat a szlovákok, de nagyon gyenge teljesítménnyel rukkoltak elő, az első félórában nem volt veszélyes helyzetük, hátul viszont szükség volt egy Dúbravka-bravúrra, hogy 0:0 maradjon az állás. A szlovák kapusnak a 31. percben is nyújtóznia kellett egy lövés miatt, egy perccel később esetleges tizenegyest vizsgált a VAR, majd Sinani a kapufát találta telibe – sürgősen ébresztőre szorult a szlovák csapat.