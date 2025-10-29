Érett a meglepetés, de a hosszabbításban fordított a Slovan a Komárom ellen

A találkozó előtt ugyan több néző gyülekezett a szokásosnál, de közel sem voltak annyian, mint néhány hete, amikor a nagyszombati drukkerek megtöltötték az aranyosmaróti stadion több mint felét. Az időjárás nem volt a legjobb, estére már csak 10-12 Celsius-fokot mutattak a hőmérők. A komáromi műsorközlő szlovákul továbbra is Niké Ligás kupameccsen köszöntötte a kilátogatókat…

Radványi Miklós a „győztes csapaton ne változtass” elve alapján ugyanazt a kezdőt küldte pályára, mint szombaton a trencséniek ellen. A Slovannál természetesen voltak változások az eperjesiek elleni vereség után, többek között ifj. Weiss és Mak is kispados volt, a csatársort Marcelli, Barszegjan és Šporar alkották.

Amit szabad Jupiternek...

Először a hazaiak keveredtek oda a kapu elé, de Krčík beadását kifejelték Mashike elől, Tamás ismétlése pedig pontatlan volt. A második percben visszagurult egy labda a pályára, amit Barszegjan pontosan oda rúgott, ahol folyt a játék. „Természetesen” semmit nem kapott érte, pedig a Somorja–Trnava kupameccsen is sárgát ért ez a megmozdulás, csakúgy, mint néhány hete a ZTE–Kazincbarcika találkozón.

A Slovanra persze más szabályok vonatkoznak…

A 14. percben Pillár rosszul talált el egy labdát, így Takáč könnyen védett. Ekkor már Novota Jánosnak is volt egy sárga lapja, amit reklamálásért kapott a játékvezető sokadik kétes ítélete után. Mindeközben id. Weiss rendszeresen a pályán állva magyarázhatott játékosainak. Ilyenkor a negyedik játékvezető rendre félrenézett.

A Slovan hat perccel később jutott el nem blokkolt lövésig egy szabadrúgás után, de Száraznak nem kellett a játékba avatkoznia. A 21. percben Barszegjan megkapta a már korábban is kiérdemelt sárga lapját.

A következő negyedóra helyzetek nélkül zajlott. A hangulatot a többször kritikus vendég tábor adta, a túloldalon egy lila-fehér zászló lengett csak. A 38. percben ígéretes kontrát vezetett a KFC, de Rudzan csúnyán mellé lőtt.