A lelátók most sem teltek meg
Érett a meglepetés, de a hosszabbításban fordított a Slovan a Komárom ellen
A Niké Liga 3. fordulójából elhalasztott mérkőzésen a Slovant fogadta Aranyosmaróton a komáromi KFC, és sokáig úgy tűnt, történelmi eredmény születik majd.
A találkozó előtt ugyan több néző gyülekezett a szokásosnál, de közel sem voltak annyian, mint néhány hete, amikor a nagyszombati drukkerek megtöltötték az aranyosmaróti stadion több mint felét. Az időjárás nem volt a legjobb, estére már csak 10-12 Celsius-fokot mutattak a hőmérők. A komáromi műsorközlő szlovákul továbbra is Niké Ligás kupameccsen köszöntötte a kilátogatókat…
Radványi Miklós a „győztes csapaton ne változtass” elve alapján ugyanazt a kezdőt küldte pályára, mint szombaton a trencséniek ellen. A Slovannál természetesen voltak változások az eperjesiek elleni vereség után, többek között ifj. Weiss és Mak is kispados volt, a csatársort Marcelli, Barszegjan és Šporar alkották.
Amit szabad Jupiternek...
Először a hazaiak keveredtek oda a kapu elé, de Krčík beadását kifejelték Mashike elől, Tamás ismétlése pedig pontatlan volt. A második percben visszagurult egy labda a pályára, amit Barszegjan pontosan oda rúgott, ahol folyt a játék. „Természetesen” semmit nem kapott érte, pedig a Somorja–Trnava kupameccsen is sárgát ért ez a megmozdulás, csakúgy, mint néhány hete a ZTE–Kazincbarcika találkozón.
A Slovanra persze más szabályok vonatkoznak…
A 14. percben Pillár rosszul talált el egy labdát, így Takáč könnyen védett. Ekkor már Novota Jánosnak is volt egy sárga lapja, amit reklamálásért kapott a játékvezető sokadik kétes ítélete után. Mindeközben id. Weiss rendszeresen a pályán állva magyarázhatott játékosainak. Ilyenkor a negyedik játékvezető rendre félrenézett.
A Slovan hat perccel később jutott el nem blokkolt lövésig egy szabadrúgás után, de Száraznak nem kellett a játékba avatkoznia. A 21. percben Barszegjan megkapta a már korábban is kiérdemelt sárga lapját.
A következő negyedóra helyzetek nélkül zajlott. A hangulatot a többször kritikus vendég tábor adta, a túloldalon egy lila-fehér zászló lengett csak. A 38. percben ígéretes kontrát vezetett a KFC, de Rudzan csúnyán mellé lőtt.
A félidő végén Saláta Kornél is besárgult, 0:0-nál vonultak öltözőbe a csapatok.
Felébredtek
A második félidő egy éles szögből leadott Barszegjan-lövéssel indult, majd nem sokkal később Marcelli lőtt 16-ról, de sokadjára blokkoltak Špiriakék. Magasabb fordulatszámra kapcsoltak a pozsonyiak, Marcelli szabadrúgását a léc alól tornázta ki Száraz. Barszegjan is lőtt még egyet, ami egy fél méterrel ment mellé.
Ožvolda lábában maradt a gól, amikor az 53. percben Mashike és Šmehyl szép összjátéka után lőhetett a kaputól 7 méterre, de a labda fölé ment.
Ekkor felerősödött a maroknyi Duna-parti tábor hangja is.
Tamás is lövőhelyzetbe került, okosan a hosszú sarokra célzott, de sajnos egy fél méterrel eltévesztette a célt. A komáromiak is aktivizálták támadójátékukat, mindamellett, hogy a védelem az első perctől szervezett volt. Žák is próbálkozott éles szögből, de Takáč védett.
A 62. percben Rudzan beadása után Mashike bólintott, a labda pedig a felső lécről a hálóba pattant, 1:0.
Azonnal jött a válasz, Šporar elvitte fejjel Száraz mellett a labdát, majd kiegyenlített, 1:1.
Mindkét 99-es játékos betalált.
Radványi Tamás helyére Kiss Filipet hozta be. A 71. percben pedig jött egy tökéletes kontra a komáromiaktól, amelynek végén Mashike szolgálta ki tökéletesen Šmehylt, aki még át is vehette a labdát, majd a hálóba lőtt, 2:1.
Újabb cserék következtek, Ganbold és Boďa jött Ožvolda és Mashike helyére, a túloldalon pedig Mak és ifj. Weiss állt be. Eközben a vendég tábor „a szlovák nyelv használatára ösztönözte” a komáromiakat.
A komáromiak újra kontrát vezettek, aminél az első beadás nem volt jó, de másodjára Rudzan lőhetett 18 méterről, azonban nem találta el a kaput. A Slovan újra támadásba lendült, de Pillárék jól zártak. Šmehyl helyére Palán érkezett az utolsó tíz percre.
Šimkot a végén hátra vonták a védelembe Radványiék, következhetett az 5 perces hosszabbítás. A csapatkapitány mentett is egy hatalmasat a ráadás első percében. A szöglet után Ofori egy 17 méteres lövéssel egyenlített, 2:2.
Szárazéknak nem sikerült kihúzni a végét, egy újabb pontrúgás után Šporar a hálóba vágott egy lecsorgót, 2:3.
Egy helyzetig még eljutott az utolsó fél percben a KFC, de így harmadik mérkőzésükön is kikaptak az élvonalban a Slovantól. Érett a történelmi pontszerzés, de nem bírták a végét a lila-fehérek.
A mutatott játékért és a küzdeni tudásért viszont megérdemlik az elismerést a komáromi játékosok, és a stábnak is jár a taps.
Niké Liga, 3. forduló
KFC Komárno–Slovan Bratislava 2:3 (0:0)
Gólszerzők: Mashike (62.), Šmehyl (71.), ill. Šporar (63., 94.), Ofori (92.)
Játékvezető: Marhefka, 1289 néző
Sárga lap: Boďa, ill. Barszegjan
KFC: Száraz–Krčík, Špiriak, Pillár, Rudzan–Ožvolda (72. Ganbold), Šimko, Žák–Tamás (67. Kiss), Mashike (72. Boďa), Šmehyl (82. Palán)
SLOVAN: Takáč–Blackman, Lichý (86. Ofori), Kasia, Cruz–Barszegjan, Ibrahim (79. Ihnatyenko), Szavvidisz (79. Gajdoš), Yirajang (72. ifj. Weiss)–Šporar, Marcelli (72. Mak)
