A DAC labdarúgócsapata 3:1-re verte a kassaiakat a Niké Liga szombat esti mérkőzésén.
Emberelőnyben is szenvedett a DAC a sereghajtó ellen, de győzött
Egy évvel ezelőtt a dunaszerdahelyi szurkolók a csapat hangosbemondójának, Bíró Tominak a váratlan elvesztését gyászolták november elején, a klub a szomorú évfordulón egy őt ábrázoló repohárral tisztelgett emléke előtt, míg a B-közép egy másik szomorú eseményről, a 2008-as dunaszerdahelyi szurkolóvereséről emlékezett meg egy molinóval, amelyen a „Az idő múlik, de a fájdalom nem vész el” felirat volt olvasható. A kezdő sípszó után még egy piros–fehér-zöld színben pompázó, 56-os megemlékezés is belefért.
Branislav Fodrek kezdőcsapatába visszatért Samsidin Ouro, míg a támadósorban Gagua kapott lehetőséget – a georgiai támadó augusztus óta először bizonyíthatott kezdőként. Bár Ammar Ramadan a legutóbbi fordulóban, Nagymihályban csereként beállva gólt szerzett, ezúttal sem került vissza a csapatba.
Az első huszönötpercben úgy tűnt, a DAC a kifárasztásos technikában bízik: a hazai csapat türelmesen, kockázat nélkül adogatott és csak nagyon ritkán került helyzetbe, ez a felállás pedig a kassaiaknak sem volt ellenére. A kifejezetten unalmas találkozó sokáig csak kisebb hazai helyzeteket hozott, míg a vendégek egyszer, Čerepkai lövésével veszélyeztettek.
Fél óra után aztán felpörögtek az események: a 31. percben Redzic kapott egy kis szabad területet a tizenhatos előterében, és különösebb rákészülés nélkül a kapura bombázott, az erős, de nem éppen helyezett lövés pedig kifogott Kirán – 1:0.
Az előny birtokában aktívak maradtak a sárga-kékek, különösen Redzic volt elemében, aki néhánypercenként átküzdötte magán egy-két kassai játékoson. Az egyik ilyen alkalommal a már sárga lappal rendelkező Magda akasztotta meg a lendületét, a vendégek védője így mehetett zuhanyozni.
Közvetlenül a gól után ráijesztettek a vendégek Popovicsra, akinek résen kellett lennie Kovács Mátyás lövésénél – két perccel később a DAC kapusa már megkövülten figyelte, ahogy volt csapattársa, Dimun elképesztő gólt akaszt a kapujába – 1:1.
Branislav Fodreknek ráadásul a megsérült Grubert is le kellett cserélnie. Két percen belül két újabb ziccert láthatott a MOL Aréna közönsége: előbb Redzic lőtt csúnyán fölé, majd a túloldalon a kassaiak kisakkozták a hazai védelmet, de végül Čerepkai is pontatlanul célzott.
A második játékrész a várakozásoknak megfelelően DAC-helyzettel kezdődött, az 53. percben Redzic már ziccert hibázott. A 63. percben Ramadan kavart egy sort a tizenhatosban, és Gaguának már csak közvetlenül közelről a hálóba kellett fejelnie a labdát. A labda éppen csak áthaladt teljes terjedelmével a gólvonalon, de ha nem így lett volna, akkor a kassai Kružliak kap piros lapot kezezésért.
A gól után is hazai nyomással, pontosabban Djukanovic kapufájával és Ramadan sistergő lövésével folytatódott a mérkőzés. A nyomás egy óra elteltével is kitartott, bár a hazai helyzetek száma nem gyarapodott tovább. A kassaiak ritkán jutottak át félpályán, de az emberelőnyben játsszó dunaszerdahelyiek nem törték magukat a harmadik gólért, és a 80. perc környékén ezért már füttyszó volt a jutalmuk...
Bár az embernek beállt a nyaka, annyira csak egy irányba kellett néznie a második félidőben, a sárga-kékek mégsem tudták lezárni a mérkőzést, így izgalmas utolsó percekre volt kilátás.
A négyperces hosszabbításban végül nem akadt egyenlítési lehetősége a kassaiaknak, Kružliak hatalmas hibáját viszont kihasználta Ramadan, akinek így már csak a kapust kellett átvernie - és ezt könnyedén megtette, 3:1.
A DAC-ra szerdán kupamérkőzés vár a pozsonyligetfaluiak otthonában, szombaton pedig Rózsahegyre utazik bajnokira.
DAC–FC Košice 3:1 (1:1)
Gólszerzők: Redzic (31.), Gagua (62.), Ramadan (90+2.), ill. Dimun (42.)
Játékvezető: Očenáš, 4086 néző
Sárga lap: Tuboly, ill. Perisic, Magda 2, Kružliak
Piros lap: Magda (37., Košice)
DAC: Popovics–Kapanadze, Kacsaraba, Nemanic, Modesto (88. Blažek)–Tuboly (77. Udvaros)–Ouro, Gruber (42. Ramadan)–Redzic, Gagua (88. Gueye), Djukanovic (77. Sylla)
KOŠICE: Kira–Teplan (83. Pejazic), Dimun, Kružliak–Magda, Gallovič, Metu, Kovács (83. Rehuš)–Jones–Čerepkai (77. Zsigmund), Perisic (77. Palacin)
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.