Emberelőnyben is szenvedett a DAC a sereghajtó ellen, de győzött

Egy évvel ezelőtt a dunaszerdahelyi szurkolók a csapat hangosbemondójának, Bíró Tominak a váratlan elvesztését gyászolták november elején, a klub a szomorú évfordulón egy őt ábrázoló repohárral tisztelgett emléke előtt, míg a B-közép egy másik szomorú eseményről, a 2008-as dunaszerdahelyi szurkolóvereséről emlékezett meg egy molinóval, amelyen a „Az idő múlik, de a fájdalom nem vész el” felirat volt olvasható. A kezdő sípszó után még egy piros–fehér-zöld színben pompázó, 56-os megemlékezés is belefért.

Branislav Fodrek kezdőcsapatába visszatért Samsidin Ouro, míg a támadósorban Gagua kapott lehetőséget – a georgiai támadó augusztus óta először bizonyíthatott kezdőként. Bár Ammar Ramadan a legutóbbi fordulóban, Nagymihályban csereként beállva gólt szerzett, ezúttal sem került vissza a csapatba.

Az első huszönötpercben úgy tűnt, a DAC a kifárasztásos technikában bízik: a hazai csapat türelmesen, kockázat nélkül adogatott és csak nagyon ritkán került helyzetbe, ez a felállás pedig a kassaiaknak sem volt ellenére. A kifejezetten unalmas találkozó sokáig csak kisebb hazai helyzeteket hozott, míg a vendégek egyszer, Čerepkai lövésével veszélyeztettek.

Fél óra után aztán felpörögtek az események: a 31. percben Redzic kapott egy kis szabad területet a tizenhatos előterében, és különösebb rákészülés nélkül a kapura bombázott, az erős, de nem éppen helyezett lövés pedig kifogott Kirán – 1:0.

Az előny birtokában aktívak maradtak a sárga-kékek, különösen Redzic volt elemében, aki néhánypercenként átküzdötte magán egy-két kassai játékoson. Az egyik ilyen alkalommal a már sárga lappal rendelkező Magda akasztotta meg a lendületét, a vendégek védője így mehetett zuhanyozni.

Közvetlenül a gól után ráijesztettek a vendégek Popovicsra, akinek résen kellett lennie Kovács Mátyás lövésénél – két perccel később a DAC kapusa már megkövülten figyelte, ahogy volt csapattársa, Dimun elképesztő gólt akaszt a kapujába – 1:1.

Branislav Fodreknek ráadásul a megsérült Grubert is le kellett cserélnie. Két percen belül két újabb ziccert láthatott a MOL Aréna közönsége: előbb Redzic lőtt csúnyán fölé, majd a túloldalon a kassaiak kisakkozták a hazai védelmet, de végül Čerepkai is pontatlanul célzott.