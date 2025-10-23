Bottlik László (1942–2025)
Elszakadt a Bottlik-szál
Eltűnt, mint egy hatalmas fa az erdőben. Váratlanul tövestől kifordult. A (cseh)szlovákiai vízilabda legnagyobb alakja távozott az élők sorából. Bottlik Lászlót 83 évesen érte a halál. A honi sportközeg és a média nem nagyon vette észre. Mert a vízilabda nálunk nem futball, Kassa meg nem a főváros.
De nem akárkitől búcsúzunk. Bármelyik oldalról közelítem meg életpályáját, mindenhol találok olyat, amivel kitűnik. Sporttevékenységét tekintve meg kirívóan magasan járt, a II. világháború utáni évtizedek legjobbjaként. Játékosként és edzőként 31 bajnoki cím kötődik a nevéhez. Nehéz ezt túlszárnyalni! És ha még hozzávesszük, hogy a világ akkori legjobb klubcsapatát, a zágrábi Dinamót is jugoszláv kupagyőzelemhez és két bajnoki ezüsthöz vezette, akkor tevékenysége már európai mércével is jelentős.
Nem olyan ember volt, aki köntörfalazott volna. Kimondta, amit gondolt sportágáról, a vízilabdás közegről. Nem akart senkivel rosszban lenni, így előfordult, hogy néhány gondolata csak emlékezetünkben maradt meg. Nem kívánta, hogy nyilvánosságot kapjon. Azt már túl soknak tartotta volna.
Őt viszont nem nagyon szerették, főleg azok, akik játékosként a keze alá kerültek. Mert nem mindenki viseli el a kemény munkát, mint mondta, a gürit, és ő kegyetlenül megkövetelte, hogy elvégezzenek mindent védencei, amit megkívánt tőlük, mert különben nagy ívben elkerüli őket a siker, adta tudtukra.
Edzőként két válogatottat (csehszlovák: 1992, Barcelona; szlovák: 2000, Sydney) vitt ki az olimpiára. Mivel imádta kedvenc sportágát, kassai lokálpatriótaként nem hagyhatta ki, amikor a kelet-szlovákiai városba érkezett edzőtáborba a mindenkori válogatott. Kiment, hogy megnézze őket, véleményt is mondott, bár elárulta, ha
„bírálom őket, senki sem hallgat meg.”
Mikor túl volt a nyolcvanon, akkor már csak annyit kívánt a szakmai stábnak, hogy abban legyen részük, amit ő maga is átélt, húsz év alatt kétszer vigyék ki a csapatot az olimpiára.
Bottlik László, ha kinézett kassai lakása ablakán, látta az uszodát, amit már gyerekkorában felfedezett, és nyolc iksszel a háta mögött is naponta meglátogatott. Naponta kiment a városba, megitta a kávéját, elbeszélgetett barátaival, olvasott, vagy éppen unokáival foglalkozott. Távozásával megszakadt a Bottlik-szál a kassai közegben. És országos viszonylatban is, ha észrevettük, ha nem.
Sajnálom, hogy többször már nem beszélhetünk, mert minden válaszában volt valami elgondolkoztató, rendhagyó, emlékezetes... Ezért e sorok is csak röpke, kiragadott töredéke szerteágazó, Kassa- és vízilabda-imádó életének.
Nyugodjon békében, mester!
Bottlik László temetése csütörtökön 10 órakor lesz a kassai köztemetőben.
