Elszakadt a Bottlik-szál

Edzőként két válogatottat (csehszlovák: 1992, Barcelona; szlovák: 2000, Sydney) vitt ki az olimpiára. Mivel imádta kedvenc sportágát, kassai lokálpatriótaként nem hagyhatta ki, amikor a kelet-szlovákiai városba érkezett edzőtáborba a mindenkori válogatott. Kiment, hogy megnézze őket, véleményt is mondott, bár elárulta, ha

„bírálom őket, senki sem hallgat meg.”

Mikor túl volt a nyolcvanon, akkor már csak annyit kívánt a szakmai stábnak, hogy abban legyen részük, amit ő maga is átélt, húsz év alatt kétszer vigyék ki a csapatot az olimpiára.

Bottlik László, ha kinézett kassai lakása ablakán, látta az uszodát, amit már gyerekkorában felfedezett, és nyolc iksszel a háta mögött is naponta meglátogatott. Naponta kiment a városba, megitta a kávéját, elbeszélgetett barátaival, olvasott, vagy éppen unokáival foglalkozott. Távozásával megszakadt a Bottlik-szál a kassai közegben. És országos viszonylatban is, ha észrevettük, ha nem.

Sajnálom, hogy többször már nem beszélhetünk, mert minden válaszában volt valami elgondolkoztató, rendhagyó, emlékezetes... Ezért e sorok is csak röpke, kiragadott töredéke szerteágazó, Kassa- és vízilabda-imádó életének.

Nyugodjon békében, mester!

Bottlik László temetése csütörtökön 10 órakor lesz a kassai köztemetőben.