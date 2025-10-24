Győzött a Ferencváros Salzburgban
Elégtétel a pályán – győzött a Ferencváros Salzburgban
A Ferencváros labdarúgócsapata hátrányból felállva 3:2-re győzött az RB Salzburg otthonában az Európa-ligában.
A Ferencváros salzburgi vendégjátékát súlyos, diplomáciai beavatkozást is igénylő incidens vezette fel: kora délután a kivonuló osztrák rendőrség a határon állította meg a ferencvárosi szurkolókat szállító különvonatot és bármiféle indoklás nélkül nem engedte tovább. Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter bejegyzése szerint a nagykövetség közbenjárására az osztrákok továbbengedték a vonatot, de a folytatásban ennek ellentmondó hírek érkeztek, és végül a vendégszurkolók jelentős része nem jutott el Salzburgba.
A ferencvárosi klub közleményben tiltakozott az osztrákok eljárása ellen, Dibusz Dénes magyarul, a Zachariassen–Gartenmann páros pedig angolul üzent a szurkolóknak a hivatalos Facebook-oldalon, hangsúlyozva: igazságtalanság történt, és keményen fognak harcolni a pályán a szurkolókért. Robbie Keane az M4 Sport kamerája előtt kritizálta a történéseket.
A Fradi vezetőedzője nem számíthatott Tóth Alex játékára, viszont visszatért a kapuba a felépült Dibusz Dénes. A csapatok a pályán sok pontatlansággal kezdtek. Nem mondhatni, hogy a hazaiak nekiestek volna a Ferencvárosnak, mégis viszonylag korán, a 13. percben megszerezték a vezetést: Baidoo álló helyzetből, egy ritmustalan, lapos lövéssel megtalálta a rést a védők lábai között – 1:0.
A zöld-fehérek fokozták az aktivitást, amiért egy kezezésért megítélt büntető lett a jutalmuk. A labda mögé Varga Barnabás állt, aki viszont kifejezetten pocsékul lőtt, Schlager kivédte a tizenegyest.
Az osztrákoknak a 27. percben Alajbegovic révén volt egy ígéretes lehetőségük, de egyébként mezőnyjátékkal teltek a percek. Az első félidő tanulsága mindenképp az volt, hogy az RB Salzburg messze nem képvisel olyan játékerőt, mint két-három évvel ezelőtt. A Ferencváros viszont a labdarbirtoklási fölény ellenére csak minimális számú helyzetet tudott kidolgozni: a második félidő bátrabb magyar játékért kiáltott.
Kikapott a Slovan Hollandiában
A szlovák címvédő Slovan az AZ Alkmaar otthonában lépett pályára, az előzetesen kiírt 21.00 helyett (a jósolt nagy vihart megelőzve) 18.45-kor. A pozsonyiak az első félidő hajrájában kerültek hátrányba, és akkor csak Takáč büntetővédésének köszönhették, hogy nem kapták be villámgyorsan a második gólt is. A második félidőben Sandro Cruz piros lapja nehezítette a hajrában az égszínkékek egyenlítési törekvéseit, a hollandok pedig nem engedték ki kezükből a győzelmet. Az Alkmaar megérdemelten győzött, kihagyott büntetője mellett több kapufát is lőtt.
Rá is kapcsoltak a zöld-fehérek a folytatásban, és egy aktív öt perc után Ötvös szépen ívelt be Varga Barnabáshoz, aki ezúttal lábbal volt precíz – 1:1. Nyeregben maradt a magyar bajnok és az egyenlítés után is támadásokat vezetett: az 55. percben újabb bal oldali beadás után született ferencvárosi gól, ezúttal Cadu találta meg Zachariassen fejét – 1:2.
A Fradi lendülete olyannyira nem hagyott alább, hogy két perccel később Zachariassen előrevágott egy labdát, Dele Yusuf pedig megnyerte a futóversenyt a salzburgi védővel szemben – 1:3.
A folytatásban Ötvös is megtornáztatta Schlagert, majd Yusufnak is csak egy lépés kellett a ziccerhez. A hazai csapat pedig egyszerűen nem tudott észhez térni, a Ferencváros érezhetően a kezében tartotta a találkozót, a stadionba kijutó hangos szurkolóinak is köszönhetően.
A 72. percben hiba csúszott a ferencvárosi gépezetbe, Vertessen lerázta magáról Cissét és nem hibázott Dibusszal szemben – 2:3. A gólszerző a következő akcióból csak centikkel fejelt a kapu fölé – intő jel volt a magyar bajnok számára, hogy ismét rá kell kapcsolnia...
A Salzburg a hajrában is kapart az egyenlítő gólért, de a Fradi stabilizálódott a kritikus percek után és párszor sikeresen eldugta a labdát. Sőt, ziccerbe is tudott kerülni, a csereként beállt Keita viszont nem célzott pontosan. A következő akcióból újabb ordító Fradi-ziccer született, de Joseph sem tudta lezárni a mérkőzést.
A két elszórakozott lehetőséget majdnem egyenlítéssel büntették a hazaiak, de az a helyzet is kimaradt. Az FTC három forduló után remek mérleggel, hét ponttal az Európa-liga élmezőnyében tartózkodik.
Jegyzőkönyvek
Európa-liga, főtábla, 3. forduló
RB Salzburg–Ferencváros 2:3 (1:0)
Gólszerzők: Baidoo (13.), Vertessen (72.), ill. Varga (50.), Zachariassen (56.), Yusuf (58.)
Konferencialiga, főtábla, 2. forduló
AZ Alkmaar–Slovan 1:0 (1:0)
Gólszerzők: Mijnans (44.)
