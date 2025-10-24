Elégtétel a pályán – győzött a Ferencváros Salzburgban

Rá is kapcsoltak a zöld-fehérek a folytatásban, és egy aktív öt perc után Ötvös szépen ívelt be Varga Barnabáshoz, aki ezúttal lábbal volt precíz – 1:1. Nyeregben maradt a magyar bajnok és az egyenlítés után is támadásokat vezetett: az 55. percben újabb bal oldali beadás után született ferencvárosi gól, ezúttal Cadu találta meg Zachariassen fejét – 1:2.

A Fradi lendülete olyannyira nem hagyott alább, hogy két perccel később Zachariassen előrevágott egy labdát, Dele Yusuf pedig megnyerte a futóversenyt a salzburgi védővel szemben – 1:3.

A folytatásban Ötvös is megtornáztatta Schlagert, majd Yusufnak is csak egy lépés kellett a ziccerhez. A hazai csapat pedig egyszerűen nem tudott észhez térni, a Ferencváros érezhetően a kezében tartotta a találkozót, a stadionba kijutó hangos szurkolóinak is köszönhetően.

A 72. percben hiba csúszott a ferencvárosi gépezetbe, Vertessen lerázta magáról Cissét és nem hibázott Dibusszal szemben – 2:3. A gólszerző a következő akcióból csak centikkel fejelt a kapu fölé – intő jel volt a magyar bajnok számára, hogy ismét rá kell kapcsolnia...

A Salzburg a hajrában is kapart az egyenlítő gólért, de a Fradi stabilizálódott a kritikus percek után és párszor sikeresen eldugta a labdát. Sőt, ziccerbe is tudott kerülni, a csereként beállt Keita viszont nem célzott pontosan. A következő akcióból újabb ordító Fradi-ziccer született, de Joseph sem tudta lezárni a mérkőzést.

A két elszórakozott lehetőséget majdnem egyenlítéssel büntették a hazaiak, de az a helyzet is kimaradt. Az FTC három forduló után remek mérleggel, hét ponttal az Európa-liga élmezőnyében tartózkodik.