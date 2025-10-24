Sport

Elégtétel a pályán – győzött a Ferencváros Salzburgban

Fradi
Fotó: MTI

Győzött a Ferencváros Salzburgban

Lencsés Zoltán
Lencsés Zoltán

A Ferencváros labdarúgócsapata hátrányból felállva 3:2-re győzött az RB Salzburg otthonában az Európa-ligában.

A Ferencváros salzburgi vendégjátékát súlyos, diplomáciai beavatkozást is igénylő incidens vezette fel: kora délután a kivonuló osztrák rendőrség a határon állította meg a ferencvárosi szurkolókat szállító különvonatot és bármiféle indoklás nélkül nem engedte tovább. Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter bejegyzése szerint a nagykövetség közbenjárására az osztrákok továbbengedték a vonatot, de a folytatásban ennek ellentmondó hírek érkeztek, és végül a vendégszurkolók jelentős része nem jutott el Salzburgba.

A ferencvárosi klub közleményben tiltakozott az osztrákok eljárása ellen, Dibusz Dénes magyarul, a Zachariassen–Gartenmann páros pedig angolul üzent a szurkolóknak a hivatalos Facebook-oldalon, hangsúlyozva: igazságtalanság történt, és keményen fognak harcolni a pályán a szurkolókért. Robbie Keane az M4 Sport kamerája előtt kritizálta a történéseket. 

Kapcsolódó cikkünk
von
Sport

Fennakadtak az osztrák határon a Fradi-drukkerek

A Fradi vezetőedzője nem számíthatott Tóth Alex játékára, viszont visszatért a kapuba a felépült Dibusz Dénes. A csapatok a pályán sok pontatlansággal kezdtek. Nem mondhatni, hogy a hazaiak nekiestek volna a Ferencvárosnak, mégis viszonylag korán, a 13. percben megszerezték a vezetést: Baidoo álló helyzetből, egy ritmustalan, lapos lövéssel megtalálta a rést a védők lábai között – 1:0.

A zöld-fehérek fokozták az aktivitást, amiért egy kezezésért megítélt büntető lett a jutalmuk. A labda mögé Varga Barnabás állt, aki viszont kifejezetten pocsékul lőtt, Schlager kivédte a tizenegyest.

Az osztrákoknak a 27. percben Alajbegovic révén volt egy ígéretes lehetőségük, de egyébként mezőnyjátékkal teltek a percek. Az első félidő tanulsága mindenképp az volt, hogy az RB Salzburg messze nem képvisel olyan játékerőt, mint két-három évvel ezelőtt. A Ferencváros viszont a labdarbirtoklási fölény ellenére csak minimális számú helyzetet tudott kidolgozni: a második félidő bátrabb magyar játékért kiáltott.

Érdekes

Kikapott a Slovan Hollandiában

A szlovák címvédő Slovan az AZ Alkmaar otthonában lépett pályára, az előzetesen kiírt 21.00 helyett (a jósolt nagy vihart megelőzve) 18.45-kor. A pozsonyiak az első félidő hajrájában kerültek hátrányba, és akkor csak Takáč büntetővédésének köszönhették, hogy nem kapták be villámgyorsan a második gólt is. A második félidőben Sandro Cruz piros lapja nehezítette a hajrában az égszínkékek egyenlítési törekvéseit, a hollandok pedig nem engedték ki kezükből a győzelmet. Az Alkmaar megérdemelten győzött, kihagyott büntetője mellett több kapufát is lőtt. 

Rá is kapcsoltak a zöld-fehérek a folytatásban, és egy aktív öt perc után Ötvös szépen ívelt be Varga Barnabáshoz, aki ezúttal lábbal volt precíz – 1:1. Nyeregben maradt a magyar bajnok és az egyenlítés után is támadásokat vezetett: az 55. percben újabb bal oldali beadás után született ferencvárosi gól, ezúttal Cadu találta meg Zachariassen fejét – 1:2.

A Fradi lendülete olyannyira nem hagyott alább, hogy két perccel később Zachariassen előrevágott egy labdát, Dele Yusuf pedig megnyerte a futóversenyt a salzburgi védővel szemben – 1:3.

A folytatásban Ötvös is megtornáztatta Schlagert, majd Yusufnak is csak egy lépés kellett a ziccerhez. A hazai csapat pedig egyszerűen nem tudott észhez térni, a Ferencváros érezhetően a kezében tartotta a találkozót, a stadionba kijutó hangos szurkolóinak is köszönhetően.

A 72. percben hiba csúszott a ferencvárosi gépezetbe, Vertessen lerázta magáról Cissét és nem hibázott Dibusszal szemben – 2:3. A gólszerző a következő akcióból csak centikkel fejelt a kapu fölé – intő jel volt a magyar bajnok számára, hogy ismét rá kell kapcsolnia...

A Salzburg a hajrában is kapart az egyenlítő gólért, de a Fradi stabilizálódott a kritikus percek után és párszor sikeresen eldugta a labdát. Sőt, ziccerbe is tudott kerülni, a csereként beállt Keita viszont nem célzott pontosan. A következő akcióból újabb ordító Fradi-ziccer született, de Joseph sem tudta lezárni a mérkőzést. 

A két elszórakozott lehetőséget majdnem egyenlítéssel büntették a hazaiak, de az a helyzet is kimaradt. Az FTC három forduló után remek mérleggel, hét ponttal az Európa-liga élmezőnyében tartózkodik.

Érdekes

Jegyzőkönyvek

Európa-liga, főtábla, 3. forduló

RB Salzburg–Ferencváros 2:3 (1:0)

Gólszerzők: Baidoo (13.), Vertessen (72.), ill. Varga (50.), Zachariassen (56.), Yusuf (58.)

 

Konferencialiga, főtábla, 2. forduló

AZ Alkmaar–Slovan 1:0 (1:0)

Gólszerzők: Mijnans (44.)

Ferencváros
Európa-liga
Konferencialiga
Slovan
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?