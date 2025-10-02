EL: Genkben szerezte meg első győzelmét a Ferencváros

Bár jelentős mértékben foghíjas maradt a több mint 21 ezer néző befogadására képes Cegeka Aréna lelátója, a Genk vezérszurkolói látványos háromdimenziós molinóval köszöntötték kedvenceiket.

A mérkőzés harmadik percében Dibusznak máris dolga akadt, egy gyorsan elvégzett szabadrúgás után a jobb oldalon felfutó el-Uahdi került ziccerbe, közelről leadott lövését azonban a magyar válogatott kapus védeni tudta. A folytatásban mindkét együttes igyekezett megbecsülni azokat az időszakokat, amikor birtokolni tudta a labdát, de összességében a hazaiaknál többet volt a játékszer.

A Ferencváros esetenként megpróbálkozott egy-egy felíveléssel, amelyeknek célpontja Varga, vagy Joseph volt, de ezekből komoly lehetőséget nem sikerült kialakítani. A magyar bajnok olykor egészen mélyen védekezett, és bár a széleken kissé sebezhetőnek tűnt, a félidő derekáig nem tudott ebből előnyt kovácsolni magának a Genk.

A 35. percben élesben is láthatta a közönség az egyik legújabb szabályt, Dibusz ugyanis nyolc másodpercnél tovább tartotta a kezében a labdát kirúgás helyett, ezért a játékvezető szögletet ítélt a belgáknak.

A félidő hajrájára felpörgött a Ferencváros játéka, előbb Joseph lövését védte a Genk kapusa, pár perc múlva azonban már nem tudott segíteni csapatán: