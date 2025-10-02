A győztes gólt szerző Varga és a gólpasszt adó Levi öröme
EL: Genkben szerezte meg első győzelmét a Ferencváros
A Ferencváros Varga Barnabás góljával 1:0-ra nyert a belga Genk vendégeként a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 2. fordulójában.
Bár jelentős mértékben foghíjas maradt a több mint 21 ezer néző befogadására képes Cegeka Aréna lelátója, a Genk vezérszurkolói látványos háromdimenziós molinóval köszöntötték kedvenceiket.
A mérkőzés harmadik percében Dibusznak máris dolga akadt, egy gyorsan elvégzett szabadrúgás után a jobb oldalon felfutó el-Uahdi került ziccerbe, közelről leadott lövését azonban a magyar válogatott kapus védeni tudta. A folytatásban mindkét együttes igyekezett megbecsülni azokat az időszakokat, amikor birtokolni tudta a labdát, de összességében a hazaiaknál többet volt a játékszer.
A Ferencváros esetenként megpróbálkozott egy-egy felíveléssel, amelyeknek célpontja Varga, vagy Joseph volt, de ezekből komoly lehetőséget nem sikerült kialakítani. A magyar bajnok olykor egészen mélyen védekezett, és bár a széleken kissé sebezhetőnek tűnt, a félidő derekáig nem tudott ebből előnyt kovácsolni magának a Genk.
A 35. percben élesben is láthatta a közönség az egyik legújabb szabályt, Dibusz ugyanis nyolc másodpercnél tovább tartotta a kezében a labdát kirúgás helyett, ezért a játékvezető szögletet ítélt a belgáknak.
A félidő hajrájára felpörgött a Ferencváros játéka, előbb Joseph lövését védte a Genk kapusa, pár perc múlva azonban már nem tudott segíteni csapatán:
egy szépen felépített zöld-fehér akció végén a jobb oldalon felfutó Levi nagyszerű és pontos beadását bólintotta Varga 10 méterről a kapu bal sarkába.
Alapszakasz, 2. forduló
KRC Genk–Ferencvárosi TC 0:1 (0:1)
Genk, Cegeka Aréna, 13 743 néző
Jv.: Anasztásziosz Szidirópulosz (görög)
Gólszerző: Varga B. (44.)
Sárga lap: Cissé (67.), Gartenmann (74.), Varga B. (82.)
Genk: Van Crombrugge–el-Uahdi (Nkuba, 78.), Sadick, Smets, Kayembe (Sor, 86.)–Heynen, Hrosovsky (Karecasz, 65.), Bangoura–Ito (Medina, 65.), Hjon-gyu, Steuckers (Erabi, 78.)
Ferencváros: Dibusz–Gartenmann, Raemaekers, Cissé–Cadu, Tóth A., Keita (Ötvös, 85.), Levi (Kanichowsky, 79.), O'Dowda (Nagy B., 53.)–Varga B. (Zachariassen, 85.), Joseph (Yusuf, 79.)
Fordulás után szinte azonnal tizenegyest harcolt ki Joseph, a büntetőt azonban Varga félmagasan, és nem is eléggé a sarokra lőtte, így a kapus védeni tudott.
Hamarosan Steuckers távoli lövése nyomán a kapufát találta el a Genk, majd a meginduló Ito 14 méterről leadott, Cissén megpattanó lövését védte lábbal Dibusz. Bár lehetőségei a Ferencvárosnak is adódtak, ebben a periódusban jellemzően a belgák irányították a mérkőzést, és hosszú indításokkal néhányszor sikerült a rivális védelme mögé kerülniük.
A folytatásban az FTC futballistái kisebb-nagyobb szabálytalanságokkal igyekeztek tördelni a játékot, ennek következtében a színvonal romlott egy kicsit, a mérkőzés pedig inkább küzdelmessé vált, mint szórakoztatóvá.
Végül a zöld-fehérek megóvták kapujukat a góltól és a továbbjutási esélyeiket növelték a vendégként szerzett három ponttal.
A Ferencváros két forduló után négy ponttal a továbbjutást érő 11. helyen áll a tabellán.
Az FTC az El-alapszakasz harmadik fordulójában, október 23-án a Red Bull Salzburg vendége lesz.
Megérdemelte volna a döntetlent a Slovan
A Slovan a Strasbourgot fogadta a labdarúgó Konferencialiga főtáblájának 1. forduĺójában, és nagyon bekezdett az első percekben, de nem tudta kihasználni a franciák meglepettségét. Ellenben a Racing Yirajang öngóljának köszönhetően megszerezte a vezetést a 26. percben. Marcelli veszélyes fejese után pedig egy mintaszerű – egyébként meglehetősen ritka – támadást vittek végig a vendégek, 0:2 a 42. percben.
A szünet után gyorsan lezárulhatott volna a meccs, de Takáč kapus dupla bravúrja életben tartotta az égszínkékek esélyeit, melyek Barszegjan szöglete és Ibrahim fejese után (1:2) új erőre kaptak.
A hátralevő fél órában a Slovan szokatlanul hatékonyan gyakorolt nyomást a Strasbourgra. Kukarevics az oldalhálót találta el, Ignatyenko fejesét a gólvonalról mentették a franciák. Marcelli előbb a kapusba lőtt, majd nem sokkal később mellébelsőzött, Ignatyenko két bombáját pedig Penders kapus ütötte ki – kis szerencsével bármelyik befejezés végződhetett volna góllal.
Mivel azonban nem így történt, maradt az 1:2, a pozsonyiak vereséggel kezdték a sorozatot, amelyet október 23-án az Alkmaar otthonában folytatnak. (ot)
