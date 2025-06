„Egy klubban két extraligás csapatot fenntartani nem könnyű”

Emellett pedig az a célkitűzés is megvalósult, hogy a férfiaknál a cserepadot szinte csak hazai nevelésű játékosok alkották. Mennyire volt ennek a ténynek visszhangja a városban, a szponzorok körében vagy épp mutatkozott meg mindez a nézőszámokban?

Nagyon pozitív visszajelzések érkeztek, a szponzorok is nagyra értékelik, hogy foglalkozunk a fiatalokkal, az utánpótlással. A férfi felnőttcsapatunkban 10 saját nevelésű röplabdázónk van, amit a szurkolók is díjaztak. Fokozatosan építettük, építjük be őket a csapatba. Forró Balázsnak talán ez volt az első olyan idénye, amelyet az elejétől a végéig végigjátszott, és teljes mértékben elégedettek voltunk vele. Pati-Nagy Simon is meghatározó embere a gárdának. Sánta Jani is többször bebizonyította, hogy ott a helye a kezdőcsapatban. Mellettük pedig sok utánpótláskorú játékos kapott lehetőséget az extraligában, ahol ha nem is volt sok játékpercük, a másodosztályban szereplő B csapatunk színeiben szinte minden hétvégén tétmeccset játszhattak. Az edzőknek számukra is egyre több teret kell biztosítaniuk a felnőtteknél, mert már ők is képesek arra, hogy akár kezdőként is megállják a helyüket.

A már említett női csapat újoncként túlszárnyalta a várakozásokat, nyolcadikként biztosan maradt bent az élvonalban. Ehhez öt győzelmen át vezetett az út (23 vereség mellett). Melyik volt a legemlékezetesebb? A legelső?

A nyolcadik helyet teljesen reálisnak tartjuk, sőt, a 6-7. hely is elcsíphető lett volna. De azt már anno a férfiak feljutásakor is tapasztaltuk, hogy az első extraligás év nagyon nehéz. A nőknél lényegében azok kaptak lehetőséget az élvonalban, akik kivívták a feljutást. A nagyszombatiak elleni győzelem kimagasló volt, de játszottunk velük két ötszettes bajnokit is, amelyeken úgyszintén nagyon színvonalas röplabdát mutattunk be, még idegenben is. De a Brusno ellen is jókat meccseltünk.