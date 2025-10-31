Csörtéjük után Forgách Rebeka (jobbról) és Mohamed Aida, a női tőrvívás hétszeres magyar olimpikonja (A szerző felvételei)
Egy hétvége, két tőrvívó-világverseny Somorján
Egymást érik a nagy nemzetközi vívóversenyek a somorjai x-bionic morpho sphere sportközpontban. A nagy sikerű Samaria-kupa kadett tőrviadal után a minap újabb két rangos esemény zajlott a csarnokban.
Előbb a hagyományos Martinengo Nándor-emlékverseny, amely egyben a felnőtt világkupa-sorozat része volt, férfi és női tőrben egyaránt. Másnap pedig az újonnan létrehozott Euroliga felnőtt nyílt viadala volt műsoron, megint mindkét nem számára, csak szerényebb mezőnnyel.
Az elsőt is legyőzte
Rendkívül erős névsor gyűlt össze a nőknél az emlékversenyen, 20 ország 110 indulója lépett pástra. Rajtolt az olimpiai negyeddöntős Pásztor Flóra és más olimpikonok, köztük Mohamed Aida, aki hét ötkarikás részvétellel a háta mögött, az ötödik iksz közelében sem a szenioroknál, hanem a felnőtt viadalokon adja a találatokat. A versenyt az olasz Margherita Lorenzi nyerte.
„A győztes olasz Margherita Lorenzi az egész nap alatt csak egyetlen veresége volt, amit védencemtől, a még 18 éves junior Forgách Rebekától szenvedett el az első körben. A negyeddöntőben újra találkoztak, de azt a csörtét már az olasz nyerte. Így is óriási siker számunkra, hogy Rebi végül hetedik lett, mégpedig úgy, hogy csak a győztestől kapott ki, s nyertes csörtéi közé került a Mohamed Aida elleni is, amivel nem számolt. Más versenyeivel egybevetve, remek rajtot vett az idényben”
– árulta el lapunknak Nagy József somorjai vezetőedző.
A férfiaknál még erősebb mezőnyben (24 ország, 145 induló, köztük a teljes idei világbajnoki bronzérmes magyar csapat) a hazaiak színeiben Fazekas Árpád vívott a legjobban, 31. lett. Magyar tőrözők „foglalták le” a dobogót, végül a kevésbé esélyes Tóth Gergely léphetett a legfelső fokára. Ilyen rangú felnőtt verseny korábban még soha nem volt Somorján.
Euroligás csörték
Hatodikként zárt Fazekas Árpád az euroligás férfi viadalon (17 ország, 68 induló), pedig az éremért vívott csatában már 12:9-re vezetett, végül 15:14-re maradt alul. Az olasz Emanuelle Iaquinta lett az első.
A nőknél 15 ország 47 tőrözője versenyzett. Csupa olasz végzett a dobogón, közülük is Elisabetta Bianchin lett a bajnok. Hazai színekben a mindössze 15 éves Martina Pošvancová helyezése volt (18.) a legelőkelőbb.
Göteborgban is kétszer dobogón
A svéd városban folytatódott a kadett tőrvívó lányok idei Európa-kupa-sorozata, melynek második állomása nagyszerű somorjai sikereket hozott. Egyéniben Forgách Nina a harmadik, csapatban a csallóközi klub védencei alkotta négyes (Forgách Nina, Martina Pošvancová, Világhy Blanka Boglárka, Világhy Karolina Kinga) a második helyen végzett.
„A lányok átvették klubunkban a fiúk korábbi szerepét, ők lettek a hangadók. Ezt Göteborgban is bizonyították, örömteli órákat szerezve nekünk”
– tájékoztatta lapunkat Nagy József vezetőedző.
