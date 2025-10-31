Egy hétvége, két tőrvívó-világverseny Somorján

Az elsőt is legyőzte

Rendkívül erős névsor gyűlt össze a nőknél az emlékversenyen, 20 ország 110 indulója lépett pástra. Rajtolt az olimpiai negyeddöntős Pásztor Flóra és más olimpikonok, köztük Mohamed Aida, aki hét ötkarikás részvétellel a háta mögött, az ötödik iksz közelében sem a szenioroknál, hanem a felnőtt viadalokon adja a találatokat. A versenyt az olasz Margherita Lorenzi nyerte.

„A győztes olasz Margherita Lorenzi az egész nap alatt csak egyetlen veresége volt, amit védencemtől, a még 18 éves junior Forgách Rebekától szenvedett el az első körben. A negyeddöntőben újra találkoztak, de azt a csörtét már az olasz nyerte. Így is óriási siker számunkra, hogy Rebi végül hetedik lett, mégpedig úgy, hogy csak a győztestől kapott ki, s nyertes csörtéi közé került a Mohamed Aida elleni is, amivel nem számolt. Más versenyeivel egybevetve, remek rajtot vett az idényben”

– árulta el lapunknak Nagy József somorjai vezetőedző.

A férfiaknál még erősebb mezőnyben (24 ország, 145 induló, köztük a teljes idei világbajnoki bronzérmes magyar csapat) a hazaiak színeiben Fazekas Árpád vívott a legjobban, 31. lett. Magyar tőrözők „foglalták le” a dobogót, végül a kevésbé esélyes Tóth Gergely léphetett a legfelső fokára. Ilyen rangú felnőtt verseny korábban még soha nem volt Somorján.