Egy hétvége, két tőrvívó-világverseny Somorján

Csörtéjük után Forgách Rebeka (jobbról) és Mohamed Aida, a női tőrvívás hétszeres magyar olimpikonja (A szerző felvételei)

J Mézsáros Károly
J. Mészáros Károly
Somorja |

Egymást érik a nagy nemzetközi vívóversenyek a somorjai x-bionic morpho sphere sportközpontban. A nagy sikerű Samaria-kupa kadett tőrviadal után a minap újabb két rangos esemény zajlott a csarnokban. 

Előbb a hagyományos Martinengo Nándor-emlékverseny, amely egyben a felnőtt világkupa-sorozat része volt, férfi és női tőrben egyaránt. Másnap pedig az újonnan létrehozott Euroliga felnőtt nyílt viadala volt műsoron, megint mindkét nem számára, csak szerényebb mezőnnyel. 

A Mohamed–Forgách Rebeka asszó

Az elsőt is legyőzte

Rendkívül erős névsor gyűlt össze a nőknél az emlékversenyen, 20 ország 110 indulója lépett pástra. Rajtolt az olimpiai negyeddöntős Pásztor Flóra és más olimpikonok, köztük Mohamed Aida, aki hét ötkarikás részvétellel a háta mögött, az ötödik iksz közelében sem a szenioroknál, hanem a felnőtt viadalokon adja a találatokat. A versenyt az olasz Margherita Lorenzi nyerte. 

„A győztes olasz Margherita Lorenzi az egész nap alatt csak egyetlen veresége volt, amit védencemtől, a még 18 éves junior Forgách Rebekától szenvedett el az első körben. A negyeddöntőben újra találkoztak, de azt a csörtét már az olasz nyerte. Így is óriási siker számunkra, hogy Rebi végül hetedik lett, mégpedig úgy, hogy csak a győztestől kapott ki, s nyertes csörtéi közé került a Mohamed Aida elleni is, amivel nem számolt. Más versenyeivel egybevetve, remek rajtot vett az idényben”

 – árulta el lapunknak Nagy József somorjai vezetőedző. 

A férfiaknál még erősebb mezőnyben (24 ország, 145 induló, köztük a teljes idei világbajnoki bronzérmes magyar csapat) a hazaiak színeiben Fazekas Árpád vívott a legjobban, 31. lett. Magyar tőrözők „foglalták le a dobogót, végül a kevésbé esélyes Tóth Gergely léphetett a legfelső fokára. Ilyen rangú felnőtt verseny korábban még soha nem volt Somorján. 

Négy földrész tini tőrözői Somorján – felbukkant egy hazai vívócsillag

Euroligás csörték

Hatodikként zárt Fazekas Árpád az euroligás férfi viadalon (17 ország, 68 induló), pedig az éremért vívott csatában már 12:9-re vezetett, végül 15:14-re maradt alul. Az olasz Emanuelle Iaquinta lett az első. 

A nőknél 15 ország 47 tőrözője versenyzett. Csupa olasz végzett a dobogón, közülük is Elisabetta Bianchin lett a bajnok. Hazai színekben a mindössze 15 éves Martina Pošvancová helyezése volt (18.) a legelőkelőbb. 

Új tőrvívósorozat: A jövő bajnokai, Világhy-meneteléssel

Göteborgban is kétszer dobogón

A svéd városban folytatódott a kadett tőrvívó lányok idei Európa-kupa-sorozata, melynek második állomása nagyszerű somorjai sikereket hozott. Egyéniben Forgách Nina a harmadik, csapatban a csallóközi klub védencei alkotta négyes (Forgách Nina, Martina Pošvancová, Világhy Blanka Boglárka, Világhy Karolina Kinga) a második helyen végzett. 

„A lányok átvették klubunkban a fiúk korábbi szerepét, ők lettek a hangadók. Ezt Göteborgban is bizonyították, örömteli órákat szerezve nekünk”

 – tájékoztatta lapunkat Nagy József vezetőedző. 

